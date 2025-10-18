Colombia

“Esto no es por la defensa de Maduro”: Petro propone integrar fuerzas de Colombia y Venezuela

Durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado, el presidente Gustavo Petro planteó una cooperación entre cuerpos de inteligencia y policías de varios países latinoamericanos, incluido Venezuela, para combatir el narcotráfico

Por Mauricio Villamil

Guardar
crédito Alexa Rochi-Presidencia.
crédito Alexa Rochi-Presidencia.

En el marco de un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por los hechos de violencia y persecución cometidos contra integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y sus familias, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la situación de Venezuela y a la cooperación regional en materia de seguridad.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que su propuesta de coordinación con el gobierno de Nicolás Maduro no significa un respaldo político, sino un esfuerzo por fortalecer la soberanía y la integración latinoamericana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho, viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que haya estado, pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí”, declaró el jefe de Estado.

El presidente explicó que el Gobierno colombiano ha adelantado gestiones diplomáticas con el fin de repatriar a ciudadanos nacionales detenidos en Venezuela y garantizarles un debido proceso. En ese contexto, mencionó que su enfoque no busca justificar al régimen venezolano, sino promover una colaboración más amplia frente a los desafíos compartidos en la región.

“Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana, esto es por la defensa de la orden y del espíritu que Simón Bolívar le insufló a la fundación de estas repúblicas”, añadió Petro, al tiempo que destacó la necesidad de que los países del continente actúen de manera conjunta frente a las amenazas transnacionales.

El mandatario retomó una tesis que ha sostenido en varios escenarios internacionales: la de crear mecanismos de cooperación en inteligencia y seguridad entre los países vecinos. “Aquí hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana, igual que integrar las inteligencias y la fuerza pública colombiana y ecuatoriana, igual que las policías de toda la selva amazónica y la inteligencia de Colombia, de Venezuela, de Guyana, de la Guayana francesa, de Ecuador, de Perú y de Bolivia”, sostuvo.

18/10/2025 El presidente de Colombia,
18/10/2025 El presidente de Colombia, Gustavo Petro POLITICA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Según Petro, esa articulación permitiría enfrentar de manera más efectiva las redes del narcotráfico, el tráfico de armas y otros fenómenos que atraviesan las fronteras. De acuerdo con su planteamiento, la cooperación binacional y regional debe basarse en la confianza, el intercambio de información y la protección de los derechos humanos, evitando la subordinación a agendas externas.

El presidente también aprovechó su discurso para cuestionar las operaciones militares impulsadas por Estados Unidos en el Caribe, especialmente las desarrolladas durante la administración del expresidente Donald Trump, las cuales consideró una amenaza para la estabilidad latinoamericana. “Estas operaciones hacen parte de un plan contra la región latinoamericana”, afirmó, reiterando su rechazo a las acciones extranjeras que, según él, buscan condicionar las decisiones de los gobiernos del sur del continente.

| crédito Joel González/Presidencia y
| crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

El llamado a la integración regional y a la defensa de la soberanía ha sido uno de los ejes del discurso diplomático del presidente Petro desde el inicio de su mandato. En varias oportunidades ha manifestado que los problemas comunes de América Latina deben ser enfrentados desde una visión compartida y no bajo la dirección de potencias externas.

En esta ocasión, el contexto de sus declaraciones estuvo marcado por el acto de reconocimiento a las víctimas del CAJAR, un evento liderado por el Estado colombiano para admitir su responsabilidad en hechos de persecución y violencia contra defensores de derechos humanos. Durante la ceremonia, el presidente resaltó la importancia de la reparación integral y del compromiso institucional con la no repetición de violaciones de derechos fundamentales.

Petro vinculó ese mensaje con la necesidad de fortalecer la justicia y la cooperación internacional para evitar que los conflictos armados y las tensiones políticas deriven en nuevas formas de violencia. “La integración de nuestras fuerzas no debe interpretarse como subordinación, sino como un paso hacia la independencia real de América Latina”, señaló.

Sus afirmaciones generaron debate en distintos sectores políticos, algunos de los cuales consideraron que la propuesta podría abrir espacios de coordinación con gobiernos cuestionados por su respeto a los derechos humanos. No obstante, desde la Presidencia recalcaron que la iniciativa busca establecer una red de trabajo técnico en materia de inteligencia y seguridad, centrada exclusivamente en la lucha contra el crimen transnacional.

El mandatario concluyó su discurso reiterando que su política exterior continuará guiándose por el principio de cooperación latinoamericana, sin que ello implique alineamientos ideológicos. “La defensa de la dignidad latinoamericana no puede confundirse con la defensa de un gobierno en particular. Es una defensa de los pueblos”, puntualizó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNicolás MaduroVenezuelaColombia-noticias

Más Noticias

Christian Quiñónez responde tras investigación de la Procuraduría por detrimento de $44.000 millones en la DIAN

El exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación aseguró que no ha sido notificado del proceso y que durante las fechas señaladas no ocupaba el cargo que la Procuraduría menciona en su investigación

Christian Quiñónez responde tras investigación

Ofrecen $50 millones por miembros del ELN que amenazaron a campesinos en Puerto Parra

La Gobernación de Santander anunció medidas para reforzar la seguridad en Puerto Parra tras las amenazas atribuidas al ELN, incluyendo una recompensa por los responsables y la ampliación de la presencia institucional en la región

Ofrecen $50 millones por miembros

Universidad Nacional rechaza disturbios en su sede de Bogotá y denuncia afectaciones por enfrentamientos y gases

La institución expresó su rechazo a los enfrentamientos ocurridos cerca de su sede en Bogotá entre manifestantes del Congreso de los Pueblos y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que dejaron afectados a menores y transeúntes

Universidad Nacional rechaza disturbios en

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son

Clima en Colombia: la previsión meteorológica para Barranquilla este 18 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: la previsión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

‘A otro nivel’ ya tendría

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Deportes

César Farías volvió a abrir

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

Colombia busca el podio ante Francia en el Mundial Sub-20: César Torres dio las claves para el partido

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”