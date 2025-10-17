Yaya Muñoz reveló a qué famosa besaría y si siente atracción por las mujeres: “Me parecen exóticas”

La presentadora confesó a que famosa le gustaría besar - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yaya Muñoz generó conversación tras responder de manera directa a interrogantes personales sobre su atracción hacia otras mujeres y su postura frente al tema.

Durante su intervención en el programa Tamo en vivo, donde actualmente ejerce como penalista, Yaya fue consultada sobre si alguna vez ha sentido interés por una persona de su mismo sexo.

Ante la pregunta “¿A ti alguna vez te ha llamado la atención una mujer, Yaya?”, la presentadora contestó sin dudar: “Las mujeres son muy hermosas, pero no, a mí me gustan 100% los hombres”. Agregó que si bien nunca ha tenido una experiencia romántica o un beso con otra mujer, sigue reconociendo su atractivo.

“Admiro la belleza, divinas, mamacitas, pelirrojas, pelinegras, pelicastañas, flaquitas, gorditas, pero no, a mí me gusta el hombre”, reafirmó durante la transmisión.

La conversación continuó, y su colega en el programa, Valentino Lázaro, le preguntó a quién elegiría para darle un “piquito” en caso de tener que hacerlo por primera vez. Yaya no vaciló en su elección y respondió: “Ay, a mí me parece exótica la Valdiri, me parece hermosa, exótica, no sé, ella tiene cosas lindas”, en referencia a la reconocida influencer Andrea Valdiri. El comentario produjo risas y bromas entre los presentes; incluso se mencionó a José Rodríguez, pareja de Yaya, en tono jocoso sobre la posibilidad de un “beso de tres” durante el fin de semana.

Las declaraciones de Yaya Muñoz sorprendieron tanto al equipo del pódcast como a los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes y elogios a la sinceridad y belleza de la también presentadora. “Pues tiene buen gusto la Yaya”, “Yaya bien linda y la Valdiri bien buena, pago por ver”, “que se besen en Stream Fighters”, dicen los comentarios de los internautas.

Yaya le apostó 5 millones de pesos a Karina García en ‘Stream Fighters’

Yaya Muñoz dejó en evidencia su apoyo a Karina García en la antesala del evento Stream Fighters 4, al revelar públicamente que apostó una suma millonaria a su favor. Durante una emisión en vivo del programa ‘Dímelo King’, Yaya confesó a Karina que apostó cinco millones de pesos colombianos en respaldo a su victoria frente a Karely Ruiz. El monto fue pactado con el mexicano Rod Contreras, quien respalda a Karely en la competencia.

“Yo le aposté cinco millones a Karina”, comentó Yaya, recibiendo de inmediato la reacción emocionada de la paisa. Karina García aseguró en la transmisión: “Voy a dejar todo en el ring, han sido meses de preparación y creo que me irá bien”, demostrando su determinación ante el reto.

Isabella y Yaya organizaron despedida de Karina García para ‘Stream Fighters’

A pocas horas del debut de Karina García en el esperado evento Stream Fighters, su entorno más cercano se reunió para brindarle una emotiva despedida. La iniciativa partió de su hija, Isabella Vargas, quien organizó un encuentro especial previo al viaje de Karina a Bogotá para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera.

A través de sus historias en redes sociales, Isabella Vargas compartió varios momentos del evento íntimo en casa, donde amigos y familiares celebraron “el comienzo en este gran reto llamado Stream Fighters”. En las imágenes se aprecia a Isabella, junto a amigos como Valentino, Yaya y José acompañando a Karina en una animada velada con música y baile.

“Obviamente, le hicimos una hermosa despedida a mi mamá para que su ida a Bogotá y su comienzo en este gran reto”, publicó Isabella, quien suma más de un millón de seguidores en su cuenta. Durante la celebración, los asistentes le dedicaron palabras de ánimo y apoyo a la modelo paisa, buscando transmitirle confianza de cara a su enfrentamiento con la mexicana Karely Ruiz.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Isabella, Karina García y Yaya se animaron a cantar juntas a todo pulmón, episodio que sus seguidores destacaron como un símbolo de la unión que caracteriza a la familia y amigos cercanos de la competidora.

El apoyo no solo llega desde Colombia. La influencer mexicana Manelyk González también manifestó públicamente que acompañará a Karina García en el evento. “Karina es mi súper amiga”, afirmó Manelyk en un video reciente.