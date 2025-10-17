Colombia

Rtvc acusó “intento de censura” de la Fundación para el Estado de Derecho: la organización rechazó la denuncia

La entidad encargada de controlar la radio y la televisión pública de Colombia lanzó la acusación luego de la decisión de la CRC en prohibir la transmisión de una alocución presidencial

William Cortés Cañón

En un comunicado, la entidad estatal denunció lo que consideró una injerencia indebida de FEDe Colombia en sus decisiones editoriales - crédito Rtvc Sistema de Medios Públicos/FEDe Colombia

La controversia en torno a la suspensión de la alocución presidencial de Gustavo Petro escaló más allá de la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que, además de prohibir la transmisión del discurso, expidió una serie de requisitos para la difusión de ese tipo de contenidos audiovisuales.

La decisión, que Petro catalogó como “arbitraria”, se amplificó en los medios: Rtvc Sistema de Medios Públicos acusó públicamente a la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) de impulsar acciones que, según la entidad, constituyen un intento de censura sobre los medios públicos.

En un comunicado, la entidad estatal denunció lo que consideró una injerencia indebida en sus decisiones editoriales. La declaración escrita fue difundida tras la determinación de la CRC de cancelar la transmisión del mensaje presidencial, que se realiza a través de canales estatales como Canal Institucional y Señal Colombia, ambos bajo el control de Rtvc.

El conflicto entre Rtvc y FEDe Colombia surgió luego de la decisión de la CRC en prohibir la transmisión de una alocución presidencial, que se hace por canales controlados por Rtvc - crédito Presidencia de Colombia.

“La Fundación para el Estado de Derecho intenta intervenir en los contenidos y decisiones de Rtvc. Pretende indagar sobre decisiones editoriales e informativas, una intromisión que viola los artículos 20 y 73 de la Constitución. La libertad de prensa en Colombia está en riesgo”, manifestó Rtvc en un párrafo del comunicado.

Esta declaración fue acompañada de una segunda denuncia en la misma plataforma, donde la entidad expresó inquietud por la aparente coordinación entre las solicitudes de la CRC y los derechos de petición presentados tanto por la Fundación para el Estado de Derecho como por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

“La coincidencia entre las solicitudes de la CRC y los derechos de petición de la Fundación para el Estado de Derecho y la Flip genera preocupación: parece que buscan limitar y censurar a RTVC y sus lineamientos editoriales que defienden la democracia, la paz y los derechos humanos”, matizó Rtvc.

Rtvc Sistema de Medios Públicos acusó a la Fundación para el Estado de Derecho de un intento de censura contra la entidad - crédito @RTVCco/X

FEDe Colombia rechazó acusaciones

La respuesta de FEDe Colombia no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la organización rechazó categóricamente las acusaciones de Rtvc sobre un supuesto intento de censura.

“La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) rechaza las afirmaciones difundidas por RTVC en su comunicado del 15 de octubre, en el que se nos atribuye falsamente la intención de promover censura sobre esa entidad”, afirmó la entidad sin ánimo de lucro.

En su pronunciamiento, FEDe Colombia argumentó que la denuncia de Rtvc carece de sustento y desconoce el marco constitucional que ampara las acciones de control ciudadano y judicial ejercidas por organizaciones de la sociedad civil.

FEDe Colombia rechazó las acusaciones de Rtvc, denunciadas tras la cancelación de la alocución de Petro por parte de la CRC - crédito @FEDe_Colombia_/X

Además, Infobae Colombia pudo establecer que la organización sin ánimo de lucro dio a conocer que, el 20 de mayo de 2025, solicitó a Rtvc información relacionada con la expedición de contratos y convenios interadministrativos en la entidad. El Juzgado 28 de Familia de Bogotá, mediante una sentencia del 10 de julio de 2025, amparó el petición y ordenó a Rtvc entregar esa información en un plazo de 48 horas.

“REQUERIR a la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, para que, dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se pronuncie de manera clara, precisa y detallada sobre cada una de las observaciones y quejas formuladas por la parte accionante en relación con la respuesta otorgada al derecho de petición que constituye el objeto de la presente acción de tutela”, se lee en la sentencia.

Sin embargo, según otro fallo de ese Juzgado emitido el 24 de julio de 2025, Rtvc no entregó la información completa, por lo que el juez requirió a la entidad por desacato, el 23 de septiembre de 2025.

“El 23 de julio se requirió por secretaria a la accionada RTVC, para que allegara la copia de la respuesta emitida a la accionante y los anexos enviados, dicha entidad contesto el requerimiento, pero, solamente aportó una serie de documentos, visibles en la carpeta titulada 008Anexos, y no arrimó el escrito de respuesta, con el cual se pueda verificar si se atendió la petición”, dice el documento.

