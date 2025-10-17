Falleció el actor Gustavo Angarita, recordado por ‘La estrategia del caracol’, ‘La Casa de las dos palmas’ y ‘La pena máxima’ entre otras producciones

La sobrina del actor compartió varias fotos con un emotivo mensaje de despedida - crédito @sandraeichler/IG

A través de una publicación que se difundió la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 se confirmó la muerte del actor colombiano Gustavo Angarita (83 años), recordado por su extensa carrera actoral que le llevó a ganarse un lugar como uno de los mayores talentos en la historia de la televisión nacional.

“Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, inició el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram Sandra Eichler (sobrina de Angarita).

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La sentida publicación de despedida sigue así: “Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte".

Al final, Eichler concluyó: “No es un adiós, es un hasta luego…"

El mensaje que compartió la sobrina del actor Gustavo Angarita - crédito @sandraeichler/IG

Quién fue Gustavo Angarita

Gustavo Antonio Angarita Pantoja fue un actor colombiano nacido el 2 de septiembre de 1942 en Bogotá, con una trayectoria de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro.

Entre sus trabajos destacados se encuentran participaciones en telenovelas como Rasputín, La casa de las dos palmas y Hombres, así como en películas como Tiempo de morir y La estrategia del caracol. Pero su lista de producciones es muchísimo más extensa.

Ha recibido reconocimientos como el premio India Catalina y el Simón Bolívar. En abril de 2025, su hijo informó sobre una hospitalización por complicaciones de salud relacionadas con una deficiencia de calcio y magnesio, que representaba un riesgo para su corazón.

Además, se confirmó que el actor padeció de cáncer, aunque fue dado de alta en mayo del mismo año, y desde ese momento se mantuvo bajo observación al artista colombiano.

Angarita es padre del también actor Gustavo Angarita Jr., y quien publicó en varias ocasiones a través de redes sociales mensaje de aliento y resaltando a su papá, al que le decía de cariño “mi gato”.

Gustavo Angarita es padre del también actor Gustavo Angarita Jr. - crédito @gusangarita/IG

De hecho, Angarita Jr. compartió hace poco más de un mes un video en forma de homenaje por el cumpleaños número 83 de su progenitor, donde aparecían varias fotos en diferentes facetas del actor (algunos de sus personajes) acompañado de la leyenda: “Feliz Cumpleaños a mi gato favorito”.

Incluso, meses antes, varios mensajes dejaban ver que el artista colombiano estaba alejado de las redes sociales, y aparecía de forma esporádica en las publicaciones que compartió Angarita Jr..

“Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de ese gran público desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar”, escribió cinco meses atrás el hijo de Gustavo Angarita.

La prominente carrera artística del actor Gustavo Angarita

Gustavo Angarita es uno de los actores más reconocidos del teatro, cine y televisión colombiana, con una trayectoria que supera los 50 años.

Su inclinación por las artes escénicas surgió mientras cursaba estudios en la Universidad Nacional de Colombia, donde asistió a Derecho y Filosofía, aunque no concluyó la carrera.

Pronto encontró su verdadera vocación en la actuación, recorriendo el país con destacados grupos teatrales como La Candelaria y el Teatro Popular de Bogotá (TPB), y perfeccionó su técnica en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y en la Université Internationale de Théâtre de París.

Una extensa carrera le valió reconocimientos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica - crédito @DiamandDM

En teatro, participó en obras como Ricardo III y La ópera de los tres centavos. Su trabajo lo llevó también a escenarios internacionales, impregnándose del arte europeo durante su estadía en París.

Angarita inició su aparición en televisión a mediados de los años setenta, con producciones como Rasputín (1979) y La casa de las dos palmas” (1990), telenovela que le mereció el premio India Catalina y el premio Simón Bolívar como Mejor Actor.

Otros de sus papeles destacados en la pantalla chica incluyen participaciones en Hombres (premio India Catalina a Mejor Actor de Reparto en 1998), La Potra Zaina, El bazar de los idiotas y Teatro Universal.

En cine, su filmografía incluye títulos emblemáticos del cine colombiano como Tiempo de morir (1985) de Jorge Alí Triana, por la que recibió un Tucán de Oro y un galardón en el Festival de Cine de Acapulco, así como roles en La estrategia del caracol (1993), Bolívar soy yo (2001), Sofía y el terco (2012), Malamor (2003), Suave el aliento (2015) y El olvido que seremos” (2020).

Además de su amplia presencia en producciones nacionales, Angarita ha participado en proyectos internacionales, entre ellos Encerrada (Gallows Hills, 2014) y Los 33 (el rescate de los mineros en Chile), dirigida por Patricia Riggen.

Angarita dedicó sus últimos años a otra de sus grandes pasiones: la pintura - crédito archivo Colprensa

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el premio a Toda una Vida en The Colombian Film Festival New York y el premio a Mejor Actor en el Festival Binacional de Cine entre Venezuela y Colombia por Sofía y el terco, destacó el Patrimonio Fílmico Colombiano.

En paralelo a su carrera actoral, Angarita desarrolló una faceta artística como pintor, cuyas obras se asocian con el surrealismo y el arte pop, aunque asegura carecer de influencias directas.