Colombia

Karen Sevillano destapa intimidad con su novio y revela cuáles juguetes sexuales han comprado para su relación a distancia

La creadora de contenido contó a sus seguidores cómo la tecnología se ha convertido en su mejor aliada para mantener la chispa con Neider García, incluso, cuando los viajes los separan por largas temporadas

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La influencer Sevillano y Neider
La influencer Sevillano y Neider revolucionan su relación con juguetes sexuales a control remoto - crédito @neidergarcia_/Instagram

La naturalidad con la que Karen Sevillano aborda su vida íntima ha vuelto a captar la atención de sus seguidores.

En una reciente entrevista con el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, la creadora de contenido compartió detalles inéditos sobre la dinámica sexual que mantiene con su pareja, Neider García, revelando que ambos han incorporado juguetes sexuales portátiles y controlados a distancia para mantener la conexión y el deseo, especialmente durante sus frecuentes viajes.

Sevillano explicó que la motivación para explorar estos dispositivos surgió de la necesidad de mantener la cercanía a pesar de la distancia física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ya nosotros viajamos mucho y yo soy la calenturienta de la relación, o sea, yo siempre estoy como averiguando: ¿qué más? La tecnología, la tecnología”, relató Sevillano.

Sevillano revela cómo la tecnología
Sevillano revela cómo la tecnología mantiene viva la pasión con Neider a pesar de la distancia - crédito @karensevillano/ Instagram

Esta búsqueda constante de novedades llevó a la pareja a descubrir juguetes que pueden ser operados remotamente, lo que permite que la interacción íntima no se vea limitada por la geografía.

Son juguetes portátiles. Y que funcionan a distancia. Entonces, como nosotros viajamos mucho, vimos que hay un juguete que funciona a distancia”, explicó la influenciadora y presentadora.

En cuanto al funcionamiento de estos dispositivos, la influencer detalló que se trata de juguetes portátiles diseñados para ser utilizados por ambos miembros de la pareja de manera individual y sincronizados.

Uno de los aparatos, según describió, puede ser introducido en las partes intimas de la mujer, mientras, en el caso de ella, Neider lo controla a distancia y como si fuera por control remoto, ya que maneja el juguete sexual desde su teléfono celular gracias a una aplicación.

Karen Sevillano revela cómo la
Karen Sevillano revela cómo la tecnología mantiene viva la pasión en pareja - crédito @karensevillano/ Instagram

Digamos que Neider estuviera allá (señala espacio lejos de ella) y yo tuviera introducido el aparato, él me controla la chocha (por control). Sí, entonces de ahí me controla el chocho. Y hay otro que es para él”, afirmó Sevillano.

Además, mencionó que existe un segundo aparato destinado a su pareja, que permite la sincronización simultánea: “Hay uno para él y uno para mí, se sincronizan al tiempo y él me la controla y yo se lo controlo. Espectacular.

La creadora de contenido no dudó en bromear sobre el aspecto del juguete masculino, comparándolo con un procesador de alimentos y recordando los comentarios de sus seguidores en las redes sociales que confundían el dispositivo con un exprimidor de frutas.

Más allá de la descripción técnica, Sevillano aportó anécdotas personales que reflejan su personalidad extrovertida y su disposición a hablar abiertamente sobre temas que suelen considerarse tabú. Se definió como la parte más inquieta de la relación y relató cómo la tecnología ha sido una aliada para mantener la pasión en pareja.

Juguetes sexuales inteligentes, el secreto de la relación a distancia exitosa entre Neider y Karen Sevillano - crédito @neidergarcia_/IG

La conversación en la entrevista surgió debido a que Karen y Neider compartieron en sus redes sociales un video en el que muestran las nuevas adquisiciones sexuales que llegaron a su hogar.

En la publicación, que la hicieron a modo de humor, se puede ver que Sevillano hizo una compra virtual sorpresa, en la cual consiguió un Keon by Kiiroo, un masturbador automático masculino, y un Lovense Lush 3, que es un vibrador femenino automático.

Temas Relacionados

Karen SevillanoJuguetes sexualesTecnología en la intimidadRelaciones de parejaNeider GarcíaNovio de Karen SevillanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Santoral 17 de octubre: vida y obra San Ignacio de Antioquía

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 17 de octubre: vida

Efemérides 17 de octubre: todo sobre la historia de este viernes

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 17 de octubre: todo

Resultados Lotería de Bogotá jueves 16 de octubre de 2025: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Bogotá jueves

Esta es la reseña oficial de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, imputado por tortura y secuestro en Cali: es considerado como un peligro para la sociedad

Rendón enfrenta una medida de detención domiciliaria por hechos ocurridos en su finca de Cali, donde dos trabajadores supuestamente fueron acusados y torturados por ser sospechosos de un robo en la vivienda

Esta es la reseña oficial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camilo Romero arremetió contra el

Camilo Romero arremetió contra el expresidente Uribe tras nuevos hallazgos por parte de la JEP en Valledupar: “Su negacionismo evidencia que nunca les ha importado la gente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mike Bahía respalda a Greeicy

Mike Bahía respalda a Greeicy en medio de la detención domiciliaria de su papá con emotivo mensaje

A 25 años de ‘Fíjate Bien’, el LP que marcó el despegue de la carrera solista de Juanes

Blessd y Beéle dominan el ranking de canciones de Spotify Colombia, conoce sus mejores temas

David Guetta en Colombia: esta es la historia del DJ que reformuló la cultura pop con sus éxitos

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund:

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”

Colombia se ubica entre los diez países que más entradas compran para el Mundial 2026: ya superó el millón de boletos

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación