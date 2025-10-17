Karen Sevillano destapa intimidad con su novio y revela cuáles juguetes sexuales han comprado para su relación a distancia

La influencer Sevillano y Neider revolucionan su relación con juguetes sexuales a control remoto - crédito @neidergarcia_/Instagram

La naturalidad con la que Karen Sevillano aborda su vida íntima ha vuelto a captar la atención de sus seguidores.

En una reciente entrevista con el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, la creadora de contenido compartió detalles inéditos sobre la dinámica sexual que mantiene con su pareja, Neider García, revelando que ambos han incorporado juguetes sexuales portátiles y controlados a distancia para mantener la conexión y el deseo, especialmente durante sus frecuentes viajes.

Sevillano explicó que la motivación para explorar estos dispositivos surgió de la necesidad de mantener la cercanía a pesar de la distancia física.

“Ya nosotros viajamos mucho y yo soy la calenturienta de la relación, o sea, yo siempre estoy como averiguando: ¿qué más? La tecnología, la tecnología”, relató Sevillano.

Esta búsqueda constante de novedades llevó a la pareja a descubrir juguetes que pueden ser operados remotamente, lo que permite que la interacción íntima no se vea limitada por la geografía.

“Son juguetes portátiles. Y que funcionan a distancia. Entonces, como nosotros viajamos mucho, vimos que hay un juguete que funciona a distancia”, explicó la influenciadora y presentadora.

En cuanto al funcionamiento de estos dispositivos, la influencer detalló que se trata de juguetes portátiles diseñados para ser utilizados por ambos miembros de la pareja de manera individual y sincronizados.

Uno de los aparatos, según describió, puede ser introducido en las partes intimas de la mujer, mientras, en el caso de ella, Neider lo controla a distancia y como si fuera por control remoto, ya que maneja el juguete sexual desde su teléfono celular gracias a una aplicación.

“Digamos que Neider estuviera allá (señala espacio lejos de ella) y yo tuviera introducido el aparato, él me controla la chocha (por control). Sí, entonces de ahí me controla el chocho. Y hay otro que es para él”, afirmó Sevillano.

Además, mencionó que existe un segundo aparato destinado a su pareja, que permite la sincronización simultánea: “Hay uno para él y uno para mí, se sincronizan al tiempo y él me la controla y yo se lo controlo. Espectacular.”

La creadora de contenido no dudó en bromear sobre el aspecto del juguete masculino, comparándolo con un procesador de alimentos y recordando los comentarios de sus seguidores en las redes sociales que confundían el dispositivo con un exprimidor de frutas.

Más allá de la descripción técnica, Sevillano aportó anécdotas personales que reflejan su personalidad extrovertida y su disposición a hablar abiertamente sobre temas que suelen considerarse tabú. Se definió como la parte más inquieta de la relación y relató cómo la tecnología ha sido una aliada para mantener la pasión en pareja.

La conversación en la entrevista surgió debido a que Karen y Neider compartieron en sus redes sociales un video en el que muestran las nuevas adquisiciones sexuales que llegaron a su hogar.

En la publicación, que la hicieron a modo de humor, se puede ver que Sevillano hizo una compra virtual sorpresa, en la cual consiguió un Keon by Kiiroo, un masturbador automático masculino, y un Lovense Lush 3, que es un vibrador femenino automático.