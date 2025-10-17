Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, publicó contundentes palabras por la violencia y maltrato en las redes sociales

Jimena Rugeles rompe el silencio y responde a los ataques en redes tras su relación con Simón Brand - crédito @jimenesrugeles/IG

La reacción de Jimena Rugeles ante los mensajes hostiles que ha recibido en sus redes sociales ha marcado un nuevo capítulo en la exposición mediática de la vida personal de Simón Brand, reconocido director de cine y exesposo de Claudia Bahamón.

En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, al parecer, Jimena habría decidido responder a las críticas y rumores que han circulado desde que se hizo pública su relación con Brand, solicitando el cese de la violencia verbal en el entorno digital.

Debido a que Claudia Bahamón se ha convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Colombia, por su presencia en diferentes formatos de televisión del país y su paso por el modelaje nacional su vida personal y sentimental ha sido motivo de interés para el público que la sigue.

Es por esto que su matrimonio con Simón Brand fue uno de los más comentados desde que se casaron y más cuando anunciaron que habían decidido separarse, ya que la relación terminó en medio de una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad y por varios años fueron de las parejas más queridas por su estabilidad, familia y los proyectos en los que aparecieron juntos.

Claudia Bahamón, Simón Brand y Jimena Rugeles: el triángulo que sigue dando de qué hablar en la farándula colombiana - crédito @claudiabahamon/Instagram

Aunque nunca se confirmó ninguna versión, el hecho de que no se diera información oficial, que cada vez se les viera más distantes y que Simón apareciera abrazado con una joven en el Festival Estéreo Picnic de 2025, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar.

Hasta que el final del matrimonio fue anunciado por la propia Claudia Bahamón, quien aseguró que la separación se dio en buenos términos y que actualmente llevaban una buena relación, especialmente con sus hijos.

La aparición pública de Simón Brand junto a una mujer desconocida durante el festival de música que se realiza en Bogotá, generó todo tipo de interpretaciones y los comentarios rápidamente inundaron las redes sociales, ya que muchos creían que el director aún mantenía una relación con Claudia.

En ese momento la búsqueda por conocer la identidad de la joven junto al director de cine fue intensa por parte del público, hasta que se supo que la nueva pareja de Simón Brand era Jimena Rugeles, una mujer vinculada al mundo del arte.

Simón Brand y Jimena Rugeles, en el centro de la polémica: así reaccionan ante los rumores y críticas en redes sociales - crédito @jimenarugeles/IG

A pesar de que en ese momento ambos optaron por mantener un perfil bajo y alejarse de la polémica y de la industria del entretenimiento, de acuerdo con la información mencionada por algunos medios dedicados al entretenimiento, la joven ha compartido varias fotografías de Simón y otras junto a él en algunos viajes y actividades especiales.

Y desde que se conoció la relación entre Simón Brand y Jimena Rugeles, la pareja ha sido objeto de numerosos comentarios negativos en redes sociales.

Muchos usuarios han insinuado que Jimena Rugeles habría sido la “tercera” persona en la relación anterior del director, alimentando rumores sobre una supuesta infidelidad, razón por la cual se habría terminado el vínculo sentimental con Bahamón y que esto fue una gran afectación para la presentadora. Sin embargo, estas versiones nunca fueron confirmadas y permanecen como especulaciones surgidas en el ámbito digital.

La persistencia de mensajes hostiles en Instagram llevó a Jimena Rugeles a pronunciarse públicamente y en sus historias de Instagram, expresó en primer lugar: “No se crean en el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias”.

Jimena Rugeles rompe el silencio ante ataques en redes sociales - crédito @jimenarugeles/IG

"No es la violencia lo que nos degrada, sino la convicción de ejercerla en nombre de la razón. El ego encontró en la palabra su más perfecta arma y en la inconsciencia su absolución”, agregó en otra publicación.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el origen de estos mensajes, aunque muchos usuarios los han vinculado a las críticas dirigidas tanto a Simón Brand como a su nueva pareja. Por su parte, Simón Brand ha optado por mantenerse alejado de las redes sociales y no responder a los comentarios relacionados con su vida sentimental.