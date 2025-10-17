Colombia

Esposa de senador del Pacto Histórico murió en accidente de tránsito: era secretaria de Planeación

El vehículo en el que se desplazaba la funcionaria de la se precipitó por un abismo después de salirse de la carretera, en la vereda Betulia, del municipio de La Vega: hay cuatro heridos

Francy Agudelo

Yasmín Hurtado, Secretaria de Planeación
Yasmín Hurtado, Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva - crédito redes sociales

El fallecimiento de Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva, ha generado consternación en el departamento del Cauca tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona de El Volador, vereda Betulia, en el municipio de La Vega, sur de la región.

De acuerdo con la información difundida por W Radio, el vehículo en el que se desplazaba la funcionaria se precipitó por un abismo después de salirse de la carretera, lo que provocó su muerte y dejó a otras cuatro personas heridas, quienes recibieron auxilio inmediato de los habitantes del sector.

La trayectoria profesional de Yasmín Hurtado abarcaba más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado dentro del departamento del Cauca.

Era abogada, con un magíster en Derecho Administrativo, candidata a magíster en Administración Pública y contaba con especializaciones en contratación estatal, derecho procesal penal y derecho administrativo.

Su perfil académico y profesional la posicionaba como una figura clave en la gestión y planificación de proyectos para el desarrollo de Popayán. El impacto de su fallecimiento se reflejó en las reacciones de las autoridades locales y departamentales.

El fallecimiento de Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva, ha generado consternación en el departamento del Cauca tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona de El Volador, vereda Betulia, en el municipio de La Vega, sur de la región - crédito Asocapitales

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, expresó su pesar por la pérdida de la funcionaria, subrayando su dedicación al progreso de la ciudad. “Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad. Acompañamos en este momento de duelo a su familia”, manifestó el mandatario, según recogió W Radio.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció sobre el accidente, transmitiendo su solidaridad al senador Ferney Silva y a sus allegados.

“Hoy acompaño con profundo pesar al senador Ferney Silva y a su familia, tras el lamentable accidente donde falleció su esposa, quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó”, publicó el gobernador, de acuerdo con la información de W Radio.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, expresó su pesar por la pérdida de la funcionaria, subrayando su dedicación al progreso de la ciudad - crédito @JuanCarlosM_B/X

La Secretaría del Senado de la República emitió un mensaje de condolencia dirigido al congresista y a su familia, sumándose a las muestras de apoyo institucional tras el trágico suceso.

Desde Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), expresó sus condolencias con su familia y compañeros de trabajo: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de @AlcaldiaPopayan. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, al alcalde de Popayán y a toda la administración municipal en este momento de dolor. Su compromiso con el desarrollo y el bienestar de la ciudad deja una huella imborrable. Descanse en paz”.

Estas acciones ayudarán a manejar la situación con mayor eficacia y protegerán tanto tu integridad como la de los demás involucrados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante un accidente de tránsito, se recomienda actuar de la siguiente manera:

  1. Mantener la calma: respira profundo y procura no entrar en pánico. Evalúa si tú o los acompañantes presentan lesiones.
  2. Revisar la seguridad: si es posible, y no hay peligro, coloca el vehículo a un lado del camino para evitar otros accidentes. Activa las luces intermitentes y utiliza triángulos de emergencia para advertir a otros conductores.
  3. Verificar el estado de los involucrados: comprueba si hay lesionados. No muevas a las personas heridas, a menos que exista riesgo de incendio u otra amenaza inminente.
  4. Solicitar ayuda: llama a los servicios de emergencia (ambulancia, policía, bomberos) informando con claridad el lugar del accidente y la cantidad de heridos.
  5. No abandonar la escena: permanece en el lugar hasta que lleguen las autoridades, a menos que tengas que buscar ayuda o haya riesgo para tu seguridad.
  6. Evitar discusiones: no discutas con otros conductores ni asumas culpas en el momento. Aporta tus datos personales y del vehículo solo a las autoridades o a las aseguradoras correspondientes.
  7. Documentar el accidente: si estás en condiciones, toma fotografías del lugar, los vehículos implicados, placas, condiciones de la vía y cualquier señal relevante.
  8. Colaborar con las autoridades: proporciona los detalles solicitados sobre lo ocurrido y sigue las instrucciones de policías y personal de emergencia.

Estas acciones ayudarán a manejar la situación con mayor eficacia y protegerán tanto tu integridad como la de los demás involucrados.

