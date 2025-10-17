Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”

El dirigente reclamó por una sanción contra el juez, uno de los más polémicos en el país- crédito @NacionalOficial/X

La controversia arbitral saltó nuevamente al centro del debate en el fútbol colombiano después de que la Dimayor hizo oficial la sanción contra el delantero Alfredo Morelos, al que se le impusieron cerca de 85 millones de pesos y dos semanas de suspensión por inducir al árbitro a error, supuestamente mediante una simulación.

En reacción inmediata, Eduardo Pimentel, propietario del Boyacá Chicó, utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una dura crítica no solo a la sanción, sino a las estructuras arbitrales del país, aludiendo en particular al árbitro Nicolás Gallo.

“La comisión Disciplinaria sanciona a Morelos con 85 millones y 2 semanas por inducir a los árbitros al error, pero extrañamente no veo la q tendría q ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este q está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia, NICOLÁS GALLO, quien con todo el VAR a su disposición fue directamente quien indujo y presionó a la equivocación a un juez mediocre y sin carácter Mayorca y se van a hacer los pendejos ??????”.

Eduardo Pimentel pidió sanciones para Nicolás Gallo- crédito @Edo_Pimentel/X

El mensaje de Pimentel prendió alarma en el entorno arbitral y deportivo. En su publicación, el dirigente cuestionó la parcialidad del VAR, su influencia en el comportamiento del árbitro central y sugiere que Gallo ejerce presión desde su rol para direccionar decisiones.

Adicionalmente, Pimentel demandó que no se actúe con doble rasero, insinuando que existe impunidad para quienes ejercen supuestas influencias sobre los jueces. Esta acusación directa recae sobre una de las figuras arbitrales más criticadas en Colombia por decisiones polémicas previas.

Y es que la reacción de Pimentel no es aislada. A lo largo de su gestión, el dirigente ha mantenido una relación conflictiva con las autoridades arbitrales y federativas: de hecho, el exfutbolista ya ha sido sancionado en ocasiones anteriores por declaraciones públicas que fueron consideradas ofensivas o atentatorias contra la dignidad de los organismos del fútbol.

El juez central, que ahora se destaca como uno de los VAR en Colombia, protagonizó la polémica por el tiro penal que le concedió a Atlético Nacional - crédito Marina Maldonado - Diego Pineda / Colprensa - Federación Colombiana de Fútbol

Incluso, haciendo alusión al mismo caso de Morelos, Pimentel ya había publicado otro mensaje en contra de Nicolás Gallo, al que acusó de tener un “padrino” en la FCF.

“Nuevamente, el VAR es protagonista en TUNJA y adivinen quien lo integró nuevamente, si señores: el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC NICOLÁS GALLO, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF, es DIRECTAMENTE EL RESPONSABLE de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga quien peca por su falta de carácter y de personalidad”.

“Gallo en los audios es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites, todo igual al asqueroso Gobierno Petro”, añadió Pimentel en aquella ocasión.

El dueño del cuadro boyacense explotó en contra del arbitraje de Nicolás Gallo y el juez central Jairo Mayorga- crédito @Edo_Pimentel / X

Nicolás Gallo ha protagonizado múltiples polémicas en el FPC

Y es que Nicolás Gallo ha estado involucrado en diversas polémicas en el Fútbol Profesional Colombiano que han generado malestar en clubes, aficionados y hasta denuncias formales ante la justicia deportiva.

Uno de los casos más recientes y comentados fue el penal sancionado por Gallo tras una revisión VAR en el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, donde se decidió a favor de Millonarios gracias a un contacto que muchos consideraron dudoso. Esa decisión permitió que Radamel Falcao García empatara el partido.

El episodio prendió críticas fuertes desde distintos frentes—jugadores, técnicos, hinchas—y contribuyó a que luego le retiraran la escarapela FIFA como árbitro central.

Otro capítulo lo protagoniza la denuncia interpuesta por el exárbitro Harold Perilla ante la Fiscalía, en la que acusa a Nicolás Gallo de corrupción privada, tráfico de influencias, y de beneficiarse personalmente para adelantar su posición en el escalafón arbitral por encima de otros árbitros con mejor desempeño.

Esta denuncia incluye también a otros miembros de la Comisión Técnica Arbitral y ha generado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia en las designaciones de partidos importantes como finales y cuadrangulares