Colombia

Daniel Quintero insistió en que tiene derecho a renunciar a la consulta y que será candidato presidencial: “No me pueden obligar”

Según el exalcalde de Medellín, él no se inscribió en la consulta del Polo, la Up y el Partido Comunista, sino en la consulta partidista del Pacto Histórico, que se cayó por un fallo de tutela

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El precandidato presidencial señaló que
El precandidato presidencial señaló que jamás autorizó que su nombre fuera inscrito por partidos como el Polo Democrático, la UP o el Partido Comunista - crédito Daniel Quintero/Facebook

La decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta presidencial del Pacto Histórico ha generado un debate sobre su futuro político y la interpretación de la normativa electoral en Colombia.

Su renuncia, ocurrida en medio de disputas legales y administrativas, plantea la posibilidad de que quede inhabilitado para continuar como candidato, según lo establece la legislación vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este episodio se suma a la controversia sobre la validez de la consulta, afectada por intervenciones judiciales y decisiones de las autoridades electorales.

La diferencia es que yo no me inscribí en la consulta del Polo, la Up y el Partido Comunista. Me inscribí en la consulta partidista del PH que se cayó por un fallo de tutela. No me pueden obligar a ir a una nueva consulta a la que no me inscribí. La consulta hoy es un Frankestein por culpa de los fallos de tutela y las decisiones del CNE y la Registraduría”, afirmó Quintero en su cuenta de X

El anuncio de Quintero de no participar en la consulta presidencial del Pacto Histórico se produjo en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del proceso.

La decisión de Daniel Quintero
La decisión de Daniel Quintero de abandonar la consulta del Pacto Histórico genera dudas sobre su elegibilidad y expone tensiones entre normas electorales, fallos judiciales y redefinición de candidaturas en Colombia - crédito Captura de pantalla

La consulta, que involucraba a varias fuerzas políticas, se vio alterada por resoluciones judiciales y determinaciones de los organismos electorales, lo que llevó a una redefinición de las reglas para los aspirantes. La renuncia de Quintero no solo impacta la dinámica interna del Pacto Histórico, sino que también reaviva el debate sobre los alcances de la ley electoral en situaciones de este tipo.

En el centro de la discusión se encuentra el artículo séptimo de la Ley 14-75 de 2011, que regula la participación en consultas internas de los partidos.

El magistrado Altus Baquero del Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó que esta norma establece de manera explícita que un aspirante que se inscribe en una consulta y luego renuncia pierde la posibilidad de participar en la corporación que se elige.

Baquero subrayó que se trata de una disposición estatutaria clara y advirtió que, en caso de que la persona insista en su candidatura, podría abrirse la puerta a solicitudes de revocatoria y exclusión de la contienda. No obstante, el magistrado precisó que la aplicación concreta de la norma deberá evaluarse en el momento oportuno, evitando emitir juicios anticipados sobre casos particulares.

La salida de Quintero del
La salida de Quintero del proceso presidencial del Pacto Histórico expone tensiones normativas y cuestiona la solidez de los mecanismos de participación política en Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Por su parte, Quintero argumentó que su situación difiere de la prevista en la ley, ya que, según él, su inscripción no correspondió a la consulta de los partidos Polo, UP y Partido Comunista, sino a la del Pacto Histórico, la cual quedó sin efecto tras un fallo de tutela.

De este modo, Quintero sostiene que no puede considerarse inhabilitado bajo la interpretación literal de la norma, ya que la consulta original en la que participaba dejó de existir por causas ajenas a su voluntad.

El trasfondo de esta controversia incluye una serie de decisiones judiciales y administrativas que han modificado el escenario electoral.

La consulta presidencial del Pacto Histórico se vio afectada por fallos de tutela que alteraron su desarrollo, así como por resoluciones del CNE y la Registraduría que han generado incertidumbre sobre la validez de las inscripciones y la continuidad de los candidatos.

La controversia en torno a
La controversia en torno a la consulta del Pacto Histórico revela los desafíos de adaptar la normativa electoral a escenarios de incertidumbre y decisiones judiciales cambiantes - crédito CNE

Esta situación ha dado lugar a interpretaciones encontradas sobre los derechos de los aspirantes y la aplicación de las normas electorales, en un contexto donde la seguridad jurídica y la transparencia del proceso se han visto cuestionadas.

En este ambiente de indefinición, Quintero ha calificado el proceso de consulta como una estructura alterada, resultado de la acumulación de decisiones judiciales y administrativas que han transformado su naturaleza original.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroConsulta presidencial Pacto HistóricoLey electoral ColombiaConsejo Nacional ElectoralInhabilidad electoral

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Petro respondió tras ‘mea culpa’ del Estado por muerte de paciente con ‘piel de mariposa, una ’enfermedad huérfana: “Estamos corrigiendo esa irresponsabilidad”

El jefe de Estado también dijo que es “mentira” que se hayan disparado las muertes en enfermedades huérfanas en Colombia en los últimos años

Petro respondió tras ‘mea culpa’

Asociaciones piden reformar el sistema nacional penitenciario por hacinamiento y falta de recursos: estas son las propuestas

El gremio de ciudades capitales impulsó un foro con autoridades y expertos en Bogotá, donde planteó soluciones a la crisis penitenciaria y solicitó nuevas fuentes de financiación

Asociaciones piden reformar el sistema

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor y la respuesta sorprendió a sus seguidores

La modelo habló sin filtros sobre su vida sexual después de terminar con Altafulla, el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’

Karina García confesó cuando fue

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

El reconocido artista colombiano y su esposa enfrentaron juntos el cáncer, y dejaron un legado de fortaleza y cariño que su familia ha compartido con el público en conmovedoras declaraciones

Gustavo Angarita y su historia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García confesó cuando fue

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor y la respuesta sorprendió a sus seguidores

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

Martín Elías Jr. sorprende a sus fans con la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

Claudia Calderón dio detalles de los últimos encuentros con Baby Demoni antes de su muerte: “No sabía que era su novio”

Deportes

ABC del Mundial Femenino Sub-17

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile