Colombia se prepara para su primera exploración en aguas profundas: así marcha Sirius, la gran apuesta de Petrobras y Ecopetrol

Con una inversión de 3.000 millones de dólares y un 50% del proceso social ya avanzado, Sirius promete marcar un antes y un después en la historia energética del país

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Sirius avanza como el primer
Sirius avanza como el primer gran proyecto de gas en aguas profundas del Caribe colombiano - crédito Ecopetrol

En el corazón del Caribe colombiano avanza uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Se trata de Sirius, una apuesta conjunta entre Petrobras y Ecopetrol que promete redefinir el panorama del gas natural en Colombia. Aunque todavía se encuentra en la etapa de consultas previas, el proceso ya alcanzó un 50% de avance, un hito que marca el ritmo de una iniciativa inédita en la historia petrolera nacional.

“Todo es nuevo para nosotros aquí. Es el primer proyecto de aguas profundas en Colombia y también el primer proceso de consulta previa que adelantamos en este contexto. Ya tenemos el 50% concluido y seguimos avanzando”, explicó Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, al referirse al progreso de la compañía en esta fase clave.

Petrobras y Ecopetrol lideran una
Petrobras y Ecopetrol lideran una inversión de USD 3.000 millones para garantizar la seguridad energética de Colombia - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El proyecto forma parte del bloque GUA-OFF-0, localizado en aguas profundas del Caribe, y cuenta con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares. Petrobras posee una participación del 44,44%, mientras que Ecopetrol controla el 55,56% restante. La magnitud económica y estratégica de Sirius lo convierte en uno de los pilares del nuevo portafolio costa afuera que busca garantizar la seguridad energética del país y reducir su dependencia del gas importado.

Más allá de la tecnología y la inversión, el proceso social es el eje de la estrategia. Desde hace dos años, Petrobras viene trabajando con las comunidades del área de influencia en un ejercicio de diálogo y formación. Moritz asegura que el éxito del proyecto depende de construir confianza desde el comienzo. “Hay que involucrar a las comunidades desde el principio, que todos sepan qué va a pasar, dónde, cuándo y cuánto tiempo tomará el proyecto. La transparencia es esencial para evitar noticias falsas”, señaló.

Las consultas previas no son un trámite menor. En el caso de Sirius, implican un proceso complejo que abarca a comunidades costeras y grupos étnicos con presencia histórica en la zona, lo que exige coordinación entre el Gobierno, las empresas y los representantes locales. Según el directivo, la experiencia sirve para sentar un precedente en la manera en que las petroleras abordan la participación social en proyectos de gran escala.

El proceso de consulta previa
El proceso de consulta previa de Sirius alcanza el 50% y sienta un precedente en participación social - crédito Colprensa

La hoja de ruta de Petrobras ahora se centra en la fase tres, que incluye la planificación de contrataciones y la articulación con Campetrol para impulsar el desarrollo empresarial local. El objetivo es que la cadena de suministros y los empleos que genere Sirius beneficien directamente a los territorios involucrados.

Ecopetrol, como socio mayoritario, observa en este proyecto una oportunidad para avanzar hacia un modelo de exploración sostenible que combine eficiencia operativa, innovación tecnológica y diálogo social. En medio de un contexto energético global que exige transiciones ordenadas, la compañía considera que Sirius es una pieza estratégica para mantener la autosuficiencia de gas en el mediano plazo.

El bloque GUA-OFF-0 se suma a otras iniciativas costa afuera en las que participan empresas internacionales, lo que refleja el creciente interés por el potencial del Caribe colombiano. Las proyecciones indican que los descubrimientos en aguas profundas podrían ampliar la oferta nacional y asegurar la demanda interna durante las próximas décadas.

Ecopetrol apuesta por un modelo
Ecopetrol apuesta por un modelo de exploración sostenible e innovación tecnológica en el Caribe colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

El desafío, sin embargo, va más allá de la ingeniería. La verdadera prueba estará en lograr que los avances técnicos se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades y en un modelo de diálogo permanente que evite tensiones futuras. Con la mitad del proceso social ya superado, Sirius avanza hacia su siguiente etapa con un horizonte ambicioso, consolidarse como el primer gran proyecto de aguas profundas en Colombia, símbolo de una nueva generación de alianzas energéticas que buscan equilibrar progreso, sostenibilidad y participación ciudadana.

