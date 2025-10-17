Claudia Calderón dio detalles de los últimos encuentros con Baby Demoni antes de su muerte: “No sabía que era su novio”

Claudia Calderón reveló detalles de la última conversación que tuvo con Baby Demoni antes de su fallecimiento - crédito @claudiacalderon5735 y @baby_demoni_/IG

La trágica muerte de la creadora de contenido Baby Demoni, ocurrida el 15 de octubre en un centro médico de Bogotá, continúa generando conmoción en el mundo digital.

Aunque las causas del deceso aún son materia de investigación, nuevas declaraciones entregadas por Claudia Calderón, hermana de la influencer Yina Calderón, han arrojado luz sobre los últimos días de vida de la joven y la relación cercana que mantenían.

En un video difundido en sus redes sociales, Calderón relató que acompañó a Baby Demoni durante el proceso de una cirugía estética que se había realizado pocos días antes de su fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“(...) La dejamos en la casa, quedó supremamente bien y ya yo me vine. Al otro día tenía que comenzar los postoperatorios. Le conseguí la chica que le hiciera los post, se los estaba haciendo. La chica de los post me dijo que qué energía tan linda, que estaba supremamente bien”, recordó Claudia Calderón.

Según ella, el postoperatorio parecía evolucionar con normalidad y todo indicaba que la influencer se encontraba en buen estado.

“La chica de los postoperatorios me dijo que estaba cien de cien, feliz, ella misma con el resultado y su energía, de verse bien linda”, narró Calderón.

La empresaria explicó que el martes anterior a su muerte, Baby Demoni asistió a su primer control médico, en el que incluso se grabó un video junto a su cirujano para registrar el proceso y en ese registro, la joven aseguró sentirse tranquila.

“Me siento bien, ha sido una recuperación buena, pensé que iba a ser peor, lo normalito”, expresó en aquel momento Baby Demoni.

Revelan detalles inéditos sobre los últimos días de Baby Demoni - crédito @baby_demoni_/IG

Después de la revisión médica, Calderón acompañó a la creadora de contenido hasta su casa, donde permanecía junto a su hija de 6 años y su pareja sentimental, conocido en redes como Samor One, según contó en el video la hermana de Yina Calderón.

Esa misma noche, Claudia le escribió para saber cómo seguía, y Baby Demoni le respondió que todo marchaba bien. Sin embargo, la empresaria admitió que nunca le mencionó ninguna complicación, lo cual le pareció extraño tras conocer la noticia del fallecimiento.

“Me queda mucha tristeza porque queda una niña de 6 años, casi de la edad de mi hijo”, dijo visiblemente afectada. Calderón describió a su amiga como una mujer “súper guerrera, con una energía muy bonita y sin maldad alguna”.

Durante su relato, también recordó cómo nació su amistad y mencionó que se conocieron en un bar, cuando Claudia se encontraba junto a sus hermanas, Yina y Juliana Calderón.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

“Ella estaba con sus amigos y nos transmitió una energía increíble, muy parecida a la nuestra: sincera, sin pena de nada”, recordó una de las hermanas Calderón, mientras indicaba que, desde entonces, comenzaron a compartir momentos frecuentes, salidas y conversaciones personales.

En sus declaraciones indicó que fue dos semanas antes del fallecimiento cuando Baby Demoni le manifestó su deseo de someterse a un procedimiento estético.

“Me dijo: ‘Clau, yo me quiero operar, ¿ustedes con quién se operaron? Yo quiero ir a un cirujano bueno, que me haga los senos, una lipo y la cola’”, contó Calderón y a partir de ese momento, la acompañó a varias consultas médicas, ayudándola a elegir al especialista que finalmente la atendió.

“Estuve con ella en todo el proceso, desde las consultas y exámenes hasta que despertó de la anestesia. Ese día me dijo: ‘Clau, acompáñame’, y quise estar con ella hasta el final”, contó Calderón, mientras mostraba un clip del día en el que la influenciadora fallecida despertó del procedimiento estético realizado.

Claudia Calderón rompe el silencio sobre la muerte de Baby Demoni - crédito @baby_demoni_/IG

Claudia relató que al momento de darle el alta médica, le propuso que se quedara en su casa para continuar con los cuidados postoperatorios, pero la joven decidió regresar a su hogar para estar con su hija.

“Le dije humildemente que se quedara en mi casa; no quiso. Me dijo que se iba para la casa de ella, que la niña”, comentó.

Finalmente, Calderón reveló que al dejarla en su vivienda, Baby Demoni se encontraba acompañada de un amigo, el que sería su pareja, aunque ella no lo reconocía de esa manera.

“Realmente no sabía que era su novio, porque nunca me lo presentó como tal”, agregó.

La empresaria concluyó su testimonio con un mensaje de esperanza y justicia: “Solo queda esperar los resultados de Medicina Legal. Hay un Dios que todo lo ve; esperemos que todo se esclarezca”.