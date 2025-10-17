Campo Elías Ramírez no es más alcalde de Girón, Santander: Consejo de Estado confirmó que incurrió en doble militancia

El Consejo de Estado dejo en firme el fallo por doble militancia - crédito Alcaldía de Girón

El Consejo de Estado rechazó las declaraciones presentadas por Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, Santander, sobre el proceso que cursó en su contra por presunta doble militancia al momento de su elección en octubre de 2023.

En consecuencia, el mandatario deberá abandonar el cargo y las instituciones electorales programan elecciones atípicas para elegir a su reemplazo hasta que culmine su periodo legal.

El alto tribunal, a través del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se dispuso a cerrar el expediente que ha mantenido en vilo a la localidad, despejando el camino para que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, proceda con la designación provisional de un alcalde interino hasta que se establezca el protocolo para elegir a quien decidirá el rumbo de ese municipio hasta diciembre de 2027.

El proceso que terminó con la salida de Ramírez del cargo se originó luego de que en las elecciones en las que era candidato a la Alcaldía de Girón por la Liga de Gobernantes Anticorrupción apoyara públicamente a candidatos al Concejo de ese municipio que no pertenecían a la colectividad que lo avaló.

Entre las pruebas consideradas se destacan fotos y video en las que se ve que Ramírez apoyó a candidatos del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) en las elecciones locales de 2023.

El proceso administrativo contra el saliente mandatario ha atravesado diversas etapas, incluyendo la presentación de recursos de aclaración por parte de Ramírez y su equipo de defensa, quienes solicitaron al Consejo de Estado precisar los efectos de la sentencia que lo aparta de la Alcaldía de Girón.

Esta solicitud cobra especial relevancia, ya que el propio Ramírez ha manifestado su intención de participar en los próximos comicios extraordinarios para buscar la reelección y, asimismo, poder concluir el periodo para el que fue electo.

En paralelo, el ahora exalcalde santandereano interpuso una acción de tutela ante el tribunal, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales durante el proceso administrativo. Esta acción se suma a una denuncia por prevaricato presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por Joselín Díaz Aguillón, quien actuó en calidad de coadyuvante en el proceso en el que cuestionó la actuación de los cuatro magistrados frente al caso.

En respuesta a estas acciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió rechazar la recusación presentada inicialmente por Díaz Aguillón y posteriormente reiterada por el propio Campo Elías Ramírez. Además, en relación con la denuncia por prevaricato, el tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de una falsa denuncia.

En este sentido, el 6 de septiembre de 2025, el alto tribunal subrayó los límites de la intervención de la coadyuvante en el caso, el cual tiene implicaciones directas con los procesos democráticos que se adelantan en esa región del país.

“La jurisprudencia constante del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la intervención de los coadyuvantes e impugnadores no solo tiene límites en cuanto a que no pueden intervenir en oposición a la parte que ayudan, sino también que no pueden sustituir al demandante o demandado”, indicó en su momento el tribunal.

Con la resolución de los recursos interpuestos por la defensa del exalcalde, el expediente pasa al despacho del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien debe definir un mandatario provisional mientras se cumple el proceso de elección atípico.

La anulación de la elección de Ramírez no solo afecta la administración local de Girón, sino que también se suma a una tendencia en la región, donde Bucaramanga también experimentó la salida de su mandatario electo en 2023, Jaime Andrés Beltrán, por causas asociadas a la doble militancia.