Nuevo colapso en la avenida al aeropuerto El Dorado en Bogotá por volcamiento en carril de Transmilenio

Un choque entre un automóvil y un furgón causó el volcamiento de un vehículo en la Avenida El Dorado con Ciudad de Cali, generando congestión y desvíos en el transporte público y particular - Movilidad Bogotá

Las autoridades de la localidad de Engativá han desplegado personal de tránsito, bomberos y servicios de emergencia en la Avenida El Dorado (calle 26) con Avenida Ciudad de Cali, donde esta mañana se registró un accidente de tránsito que implicó el volcamiento de un automóvil tras colisionar contra un furgón, según información proporcionada por la Secretaría de Movilidad.

El incidente obligó a cerrar la calzada exclusiva y afecta considerablemente la circulación vehicular en ambos sentidos, generando congestión y obligando a los conductores a extremar la precaución.

Las labores de las autoridades se centran actualmente en retirar los automotores involucrados para restablecer el tráfico en la zona.

Se desconoce el estado de la integridad de los pasajeros del vehículo - crédito redes sociales / X

El siniestro generó dificultades adicionales en el sistema de transporte público. La operación de Transmilenio sobre la Troncal Calle 26 también resultó impactada, pues, de acuerdo con el reporte oficial de la entidad emitido a las 11:00 a.m., los buses articulados no pueden circular en sentido oriente-occidente a la altura de la estación Modelia.

Ante esta restricción, la flota de articulados debió desviarse por el carril mixto para mantener el recorrido hacia el Portal El Dorado, una medida que, de acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, podría ocasionar demoras en los tiempos de viaje.

La restricción del paso en este tramo clave obliga tanto a usuarios particulares como a pasajeros del transporte público a buscar rutas alternativas, mientras continúa la gestión de la emergencia en el sector.

Movilidad con normalidad en la Av. El Dorado - crédito captura de pantalla / X

Tras una hora de trancón, Movilidad Bogotá confirmó que el siniestro fue controlado y siendo las 11:54 a.m. se presenta tránsito normal en el corredor Av. El Dorado con Av. Cali, tanto en la calzada exclusiva como en la calzada rápida

