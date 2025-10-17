Alerta en La Guajira por tromba marina en espacio turístico

El fenómeno natural llamó la atención de los residentes del sector - crédito pantallazos @meteoguajira / Instagram

Un fenómeno meteorológico inusual se presentó este viernes frente a Punta Gallinas, en el extremo norte del departamento de La Guajira, con la formación de una tromba marina.

El evento, registrado en las primeras horas de la mañana a través de redes sociales, concentró la atención de habitantes y autoridades en la región.

La aparición de la tromba marina se atribuye a condiciones atmosféricas caracterizadas por niveles elevados de humedad, cambios de temperatura y variaciones de presión, las cuales se han intensificado en la zona costera.

Aunque estos fenómenos no ocurren de forma regular en el Caribe colombiano, pueden manifestarse de manera aislada cuando coinciden determinados factores en el entorno marítimo.

Con este reporte, las autoridades ambientales mantienen vigilancia permanente en el área ante posibles alteraciones en el clima o el mar, y sugieren a la comunidad precaución adicional durante el fin de semana, por la persistencia de inestabilidad atmosférica en La Guajira.

Por el momento, no se han registrado afectaciones materiales. Sin embargo, el monitoreo especializado continuará en la región mientras las condiciones actuales persistan.