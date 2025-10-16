Vandalismo en el portal 20 de Julio de TransMilenio: encapuchados incitan a no pagar el pasaje mientras tapan cámaras de seguridad

Protestas portal 20 de Julio Transmilenio - crédito redes sociales/X

En horas de la mañana del 16 de octubre de 2025, en redes sociales empezaron a circular videos en los que se ve a un grupo de encapuchados vandalizando las instalaciones y promoviendo el no pago del pasaje en el sistema de transporte público Transmilenio.

En las imágenes se ve cómo dos hombres están sobre los torniquetes pretendiendo bloquear las cámaras de seguridad, mientras algunos usuarios afirmaron que otros se encontraban dejando panfletos que invitaban a evadir la responsabilidad ciudadana.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, por medio de su cuenta de X, confirmó la situación. Reportó que se intentó mediar por la vía del diálogo; sin embargo, ya se tomaron medidas con las autoridades para que en el lugar pueda retornar la normalidad.

“Manifestantes realizan grafitis en el portal, promueven la evasión del pago, tapan cámaras de seguridad y emiten amenazas a las entidades presentes. Se agota etapa de diálogo. Dispositivo de GUFUD y UNDMO llegan al punto”, explicó la entidad del Distrito.

