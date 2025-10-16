Robaron a la Banda sinfónica de Cundinamarca luego de presentarse en La Vega: se les metieron al hotel y se llevaron los instrumentos

Las víctimas no han logrado recuperar sus pertenencias, informaron las víctimas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los integrantes de la Banda Sinfónica de Cundinamarca fueron víctimas de un robo avaluado en más de cuarenta millones de pesos, luego de su participación de gala en el concurso nacional de bandas juveniles en el municipio de La Vega.

La información fue conocida por Noticias RCN, y se conoció que los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 15 de octubre, cuando los integrantes descansaban en el hotel donde se hospedaban tras su presentación artística.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los relatos de los propios músicos los delincuentes ingresaron por una zona poco vigilada del establecimiento y sustrajeron instrumentos y objetos personales sin ser detectados.

Al amanecer, los afectados descubrieron la ausencia de varios elementos esenciales para su labor musical, informó el medio.

“Entre las cosas que nos hurtaron, se robaron celulares, tablets, dinero en efectivo y dos instrumentos, un trombón y una flauta traversa”, expresaron las víctimas en su denuncia ante las autoridades locales, según conoció el medio nacional.

La @Sinfonicacundinamarca Fue La Encargada De Realizar El Concierto De Gala - crédito idecut/Instagram

Los músicos alertaron a la comunidad sobre la posible venta de los instrumentos hurtados, que presentan características singulares y resultan difíciles de ocultar en el mercado de segunda mano.

Además, informaron que algunos dispositivos electrónicos, como iPads y celulares, reportan señales de localización en la localidad de Kennedy, en Bogotá, lo que podría facilitar la labor de investigación de las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se ha logrado la recuperación de los instrumentos y objetos personales sustraídos.

Nadie se salva: robaron con arma blanca a presentador Carlos Vargas

Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, fue víctima de un robo con arma blanca en Bogotá el 13 de octubre de 2025, mientras caminaba por el sector de Chapinero junto a un amigo.

El asalto dejó al comunicador sin celular, redes sociales ni cédula, según relató en la cuenta oficial de Instagram del programa. El conductor explicó que, tras escuchar un ruido detrás de ellos, su acompañante intentó averiguar el origen y en ese momento un hombre los abordó.

El asaltante exigió a Vargas que le entregara el teléfono móvil y la clave del dispositivo, y lo amenazó con un cuchillo. Para evitar lesiones, el presentador optó por entregar el celular, lo que permitió que tanto él como su amigo salieran ilesos.

El presentador de La red reveló fue asaltado por delincuentes en Chapinero - crédito @carlitosvargasm / Instagram

“Ando sin celular y sin redes sociales y sin WhatsApp. Sin cédula, sin nada porque también boté la cédula hace unos días entonces mejor dicho ando N.N.”, expresó Carlos Vargas en redes sociales.

El caso de Vargas se suma a otros robos recientes que han afectado a figuras públicas en la capital, como el de Juan Fernando Sánchez, actor de ‘Escupiré sobre sus tumbas’, que denunció una situación similar en el programa Día a Día de Caracol Televisión.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con mensajes como: “Chapinero se ha vuelto peligroso y ni el alcalde mayor ni el menor hacen nada, la inseguridad está a la orden” y “Gracias a Dios estás bien, ahora te ríes pero eso da mucha rabia. Tanto que uno se jode trabajando para tener sus cosas y viene otro a robarlo así”.

Ladrones se robaron una camioneta con un niño de 5 años en su interior: así fue el operativo policial en Bogotá

Un niño de 5 años fue hallado sano y salvo en el barrio Santa Fe tras ser abandonado por delincuentes que robaron la camioneta en la que viajaba junto a su familia en el sur de Bogotá la noche del 14 de octubre de 2025.

El menor, que dormía en el asiento trasero durante el asalto, fue localizado dos horas después del robo, según reportó el Ojo de la noche.

En el barrio Santa Isabel ocurrió el fuerte atraco, del robo de una camioneta, en el sur de Bogotá - crédito Google Maps

La búsqueda, liderada por la Policía Nacional con apoyo de vecinos y conductores de aplicaciones de transporte, permitió encontrar al niño ileso frente a una vivienda en una zona considerada peligrosa.

El padre relató a Blu Radio que, al intentar estacionar el vehículo, tres hombres armados lo obligaron a descender y huyeron con la camioneta encendida, sin que él advirtiera que su hijo seguía dentro.

“El niño estaba en la parte de atrás dormido y vimos que se fue”, explicó el propietario. El menor fue examinado por personal médico y no presentaba signos de maltrato.