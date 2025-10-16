Colombia

Más de 30 representantes a la Cámara pidieron a Gustavo Petro que restablezca las relaciones con Israel: “Resulta inaceptable”

La iniciativa, que fue liderada, entre otros, por el congresista del Centro Democrático Juan Espinal, del Centro Democrático, busca que Colombia reconduzca su canal diplomático y comercial con un viejo aliado, con el que el actual Gobierno rompió relaciones en mayo de 202

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha calificado las acciones de Israel en Gaza como un genocidio - crédito Lina Gasca/Colprensa y Fernando Vergara/AP - Montaje Infobae

La presión política para que el presidente de la República, Gustavo Petro, restablezca las relaciones con Israel, avanza. En la sesión del miércoles 15 de octubre de 2025, más de 30 representantes a la Cámara, entre ellos Juan Espinal del Centro Democrático, solicitaron revertir la ruptura diplomática y comercial decretada en mayo de 2024; y que, según los exponentes, afecta la economía nacional.

“Presidente Petro, desde la Cámara de Representantes, lo exhortamos para que restablezca de manera inmediata las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Ante la firma del acuerdo de paz entre el grupo terrorista Hamas e Israel, a usted se le agotó el argumento ideológico que lo llevó a romper las relaciones con este país”, expresó Espinal, que lideró la iniciativa, que contó con apoyo mayoritario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista del Centro Democrático, con un fuerte pronunciamiento, le pidió al presidente de la República que restablezca las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel - crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese orden de ideas, el reclamo de los legisladores no se limitó al plano diplomático, pues la resolución dejó en claro la urgencia de levantar las restricciones impuestas al sector minero. “Necesitamos, además, que usted levante las restricciones y derogue los decretos que prohíben la exportación de carbón a Israel. Los empresarios de este sector minero necesitan soluciones urgentes”, agregó Espinal.

El congresista enfatizó el impacto económico de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, tal y como se argumentó en el pronunciamiento colectivo, como parte del ejercicio de su función de control político, con el que argumentó que la justificación original para la ruptura —el conflicto entre Israel y Palestina— perdió vigencia tras el alto al fuego y el acuerdo de paz alcanzado entre este país y Hamas.

Se exhorta al presidente que restablezca de manera inmediata las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel. Teniendo en cuenta que su justificación para romper esta relación fue el conflicto con Palestina, la cual quedó sin ningún efecto tras la firma del acuerdo de paz en nombre de la defensa de la democracia, la seguridad internacional y la promoción de la paz”, se precisó.

Esta es la resolución firmada
Esta es la resolución firmada por más de 30 representantes, en la que piden al presidente Gustavo Petro que restablezca relaciones con Israel - crédito suministrada a Infobae Colombia

Duro pronunciamiento de más de una treintena de congresistas contra Petro

El documento también cuestionó la legalidad de los decretos que restringen el comercio exterior con Israel. Sobre todo, cuando las medidas tomadas por parte del Gobierno, según se señaló, “son contrarias al interés nacional, al desarrollo económico del país y a los principios de reciprocidad y cooperación internacional”; una situación que quedó al manifiesto en la intervención colectiva de la Cámara.

“Se exhorta al presidente para que derogue los Decretos que prohíben la exportación de carbón colombiano hacia el Estado de Israel, por considerarse, de acuerdo a las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que excede las competencias económicas y los límites a la libertad de empresa; sin aportar argumentos jurídicos que justifiquen esta asunción de competencias”, se agregó.

La intervención del presidente de
La intervención del presidente de EE. UU., Donald Trump, fue clave para la suspensión del conflicto entre Israel y Hamas - crédito Evelyn Hockstein/REUTERS

La iniciativa parlamentaria, en consecuencia, destacó el papel de Estados Unidos en la mediación del acuerdo de paz y la liberación de rehenes. “Queremos reconocer al gobierno de los Estados Unidos por buscar la paz de Medio Oriente y de la región”, indicó Espinal en su intervención, en ella importancia de la cooperación internacional para la resolución de conflicto, más allá de lo que sería la retórica.

Finalmente, los representantes no dudaron en rechazar, en este y cualquier caso, la decisión del Gobierno colombiano de romper relaciones y prohibir exportaciones por motivos ideológicos. En especial, porque trae graves repercusiones en diferentes ámbitos, como se ha visto -de acuerdo con los representantes- en este caso, en el que Petro determinó por motivos ideológicos romper con Israel.

“Resulta inaceptable que, por motivaciones ideológicas, el Gobierno haya decidido romper las relaciones diplomáticas con Israel y prohibir las exportaciones de carbón hacia ese país, medidas que perjudican la seguridad y la economía nacional, debilitan la imagen internacional de Colombia y se apartan de los valores democráticos”, concluyó la resolución, que obtuvo un fuerte respaldo.

Temas Relacionados

Gobierno PetroRelaciones Colombia IsraelGustavo PetroColombia e IsraelCentro DemocráticoJuan EspinalRepresentantes a la Cámara ColombiaCongreso ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Federación Colombiana de Enfermedades Raras rechazó datos del Ministerio de Salud sobre mortalidad y respondió a Petro: “No mentimos”

La cartera emitió un boletín en el que mostró una disminución en casos y moralidad de personas con enfermedades huérfanas en 2025. Fecoer aseguró que los datos carecen de rigor

Federación Colombiana de Enfermedades Raras

“Señoría, yo no mandé a matar a Fernando”: llorando, Silvia Gette declaró en juicio tras el crimen de un ganadero, por el que habría pagado a paramilitares

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe expuso sus alegatos en la audiencia final por el homicidio de Fernando Cepeda en Barranquilla, ocurrido en 2003

“Señoría, yo no mandé a

Gustavo Petro no restablecerá relaciones con Israel, pese a la firma de paz en Medio Oriente: estos son sus argumentos

Con un nuevo mensaje en sus redes sociales, el presidente dejó en claro que no habrá cambios en el canal diplomático con el país asiático, al que acusó de no cumplir lo pactado en las negociaciones con el grupo terrorista Hamas; del que no ha dicho nada por no entregar la totalidad de los cadáveres

Gustavo Petro no restablecerá relaciones

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

El combinado nacional viene de disputar las semifinales contra Argentina en Santiago, en el que perdió y sufrió las bajas de Jhon Rentería por expulsión y Joel Canchimbo por lesión

Cuándo volverá a jugar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal