Colombia

Jennifer Pedraza lanzó dura acusación contra Petro tras su defensa ‘a ciegas’ a Juliana Guerrero: “Deje de engañar”

De acuerdo con la congresista, más allá de un trámite académico, plantea serias dudas sobre los filtros del Gobierno para altos cargos públicos y la presión por justificar irregularidades dentro de sus filas

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero recibió dos títulos universitarios sin cumplir los requisitos legales, en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @JenniferPedraza/X - Presidencia - @jguerrero112/Instagram

Una fuerte crítica por parte de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza encendió el debate político en Colombia tras la defensa del presidente Gustavo Petro a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la joven candidata al Viceministerio de Juventudes.

Todo surgió después de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) certificara que no hay registros de que Guerrero haya presentado los exámenes Saber Pro o Saber TyT, pruebas exigidas para validar títulos universitarios en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro intentó minimizar la controversia con un mensaje publicado en su cuenta oficial en X; según el mandatario, “entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió a Juliana Guerrero, atribuyendo el escándalo que la enloda a un tema de fechas del Icfes - crédito @petrogustavo/X

Con esa afirmación, el jefe de Estado buscó encuadrar la situación como un malentendido burocrático, sugiriendo que no se trataba de una falta definitiva, sino de un proceso aún en curso.

La respuesta no tardó; aunque el primer mensaje de advertencia lo hizo público la congresista, fue la periodista Catalina Suárez, que dio una declaración contundente que elevó la gravedad del caso.

Suárez escribió en su mensaje que: “No, presidente @petrogustavo. El resumen es aún más claro: usted intentó nombrar a una viceministra de Juventud con un título falso. Y no solo eso —una funcionaria que, además, se extralimitó en sus funciones una y otra vez. Qué insulto para tantos jóvenes con méritos, procesos y logros reales que siguen esperando una oportunidad”.

La periodista Catalina Suárez advirtió
La periodista Catalina Suárez advirtió que el presidente intentó nombrar a una funcionaria con títulos falsos, refiriéndose a Juliana Guerrero - crédito @CatalinaSuarezB/X

Pedraza contraataca: títulos nulos y sin sustento legal

Frente a estas palabras, el presidente insistió con firmeza en que esa no era la situación y además intentó aclarar su postura: “No nombre una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del ICFES a principios de noviembre (sic)”.

En cuanto a esta afirmación, Pedraza no solo rechazó la interpretación del presidente, sino que lo acusó directamente de intentar designar a una persona sin los requisitos legales.

Jennifer Pedraza respondió al primer mandatario, al señalar: “Los títulos (son dos) de Juliana Guerrero son NULOS porque se expidieron sin cumplir los requisitos de Ley. La presentación de las pruebas no subsana el vicio de los títulos. No aparece como estudiante, admitida o egresada de la SAN José en el SNIES. Fin. Deje de engañar (sic)”.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero recibió dos títulos universitarios sin cumplir los requisitos legales - crédito @JenniferPedraza/X

Según la congresista Jennifer Pedraza, los títulos de Juliana Guerrero como contadora pública y tecnóloga serían inválidos, ya que no presentó las pruebas exigidas para graduarse. La situación se agrava con la admisión de Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, que confirmó que los títulos se otorgaron de forma irregular.

Pedraza también señaló que, según el Ministerio de Educación, Guerrero no aparece registrada como estudiante ni egresada de esos programas. Por ello, advirtió que la joven protegida por el mandatario y por el ministro del Interior, Armando Benedetti, deberá explicar estos hechos ante las autoridades.

Anulación de títulos y despidos dentro de la universidad

El caso de Juliana Guerrero generó controversia luego de que se confirmara que obtuvo el título de Contadora Pública sin haber presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisito obligatorio en Colombia. La Fundación Universitaria San José, institución que le otorgó el diploma el 19 de julio de 2025, admitió la irregularidad y anuló el título. Varios funcionarios de la universidad fueron despedidos tras una investigación interna.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram

El Icfes certificó que Guerrero no presentó ninguno de los exámenes exigidos para graduarse. La congresista Jennifer Pedraza calificó el hecho como un “fraude en su título” y un caso de “corrupción”.

Guerrero afirmó que presentará las pruebas para “saldar cualquier duda”, y atribuyó el problema a fallas internas de la universidad. La polémica surge mientras se analiza su posible nombramiento como viceministra de Juventud, y tras su paso como delegada presidencial ante la Universidad Popular del Cesar, sin experiencia y con un titulo a medias.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaGustavo PetroRepresentante a la CámaraJuliana GuerreroViceministerio de JuventudesExámenes Saber ProIcfesTitulos de Juliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

La Guajira, en paro: bloqueos detienen el transporte de carbón, afectan exportaciones y ponen en jaque a Cerrejón

Cerrejón advierte una reducción en la producción y hace un llamado al diálogo ante bloqueos que afectan el transporte de carbón a Puerto Bolívar

La Guajira, en paro: bloqueos

Más de 120 niños han sido reclutados por grupos armados en lo que va de 2025, denunció la Defensoría del Pueblo

Cauca lidera la estadística nacional y los organismos encargados exigen medidas urgentes para proteger a la infancia en medio de la tensa situación de orden público en el país

Más de 120 niños han

Condenan a tres hombres por el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana en una panadería en Antioquia

Los condenados aceptaron cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado

Condenan a tres hombres por

Buenas noticias para los usuarios de gas en Colombia: así va el restablecimiento de operaciones de la planta de Cartagena

La estabilidad energética del país se refuerza tras el reinicio de la planta SPEC LNG, clave en la importación de gas natural licuado y la provisión para sectores eléctricos e industriales

Buenas noticias para los usuarios

Operativo en Tuluá frustró cobro de millonaria extorsión: delincuente sería presunto integrante de La Inmaculada

Autoridades lograron la aprehensión de un sospechoso, al parecer vinculado a la red criminal. Le incautaron un celular clave para la investigación, en acciones que refuerzan la seguridad de comerciantes y residentes de el municipio

Operativo en Tuluá frustró cobro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón defendió a su

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

Deportes

Atlético Nacional sentenció el futuro

Atlético Nacional sentenció el futuro de Diego Arias como entrenador: presidente anunció decisión sobre el puesto

Deportivo Cali sufrió cambio en el horario para la final de la Copa Libertadores Femenina: esta es la programación

Terminó el ciclo de Frank Fabra en Boca Juniors después de 10 años

Se definió la programación para Nacional vs. Once Caldas, por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay

Luis Díaz entre los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo