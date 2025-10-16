Colombia

Gustavo Petro habló de rapero que murió por disparo en protestas en Perú y recordó a Pedro Castillo: “Debo expresar mi preocupación”

El presidente colombiano manifestó inquietud tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones, señaló violaciones a derechos humanos y pidió diálogo para resolver la crisis política en el país andino

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El presidente colombiano manifestó inquietud
El presidente colombiano manifestó inquietud tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante manifestaciones, señalando violaciones a derechos humanos y pidiendo diálogo para resolver la crisis política en el país andino - crédito Presidencia/Paolo Aguilar/EFE

Las manifestaciones opositoras al régimen provisional de José Jerí en Perú derivaron en choques directos entre manifestantes y la Policía Nacional.

Los agentes informaron sobre más de cincuenta lesionados en sus filas, y de igual manera se comunicó sobre la muerte de Eduardo Ruiz, un rapero limeño.

Frente a la situación desatada tras la muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas en Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al incidente y evocó la figura de Pedro Castillo. En su declaración por medio de un mensaje en su cuenta de X sostuvo: que “Debo expresar mi preocupación”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta de X para manifestar su inquietud frente a los acontecimientos recientes en Perú.

Expresó su consternación por el fallecimiento de un joven artista durante las protestas y cuestionó la situación jurídica de Pedro Castillo, a quien describió como un presidente electo que permanece en prisión sin condena, situación que calificó como una violación de los derechos humanos.

“Debo expresar mi preocupación por los sucesos de Perú. Han asesinado un joven artista en las manifestaciones de la ciudadanía. Sigue preso un presidente electo popularmente y sin condena: Pedro Castillo lo cual es una flagrante violación de la convención americana de los derechos humanos”, escribió el presidente de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro recordó a
Gustavo Petro recordó a Pedro Castillo luego de que muriera un rapero en Perú - crédito @petrogustavo

Al finalizar su mensaje, Gustavo Petro hizo un llamado al gobierno y la sociedad peruana para que prioricen el diálogo y la concertación como vías para fortalecer la legitimidad de sus instituciones estatales.

“Espero que Perú busque su diálogo social y político en busca de legitimar sus instituciones públicas”, comentó en su publicación el primer mandatario del país a raíz de las manifestaciones en Perú.

El comentario de Gustavo Petro en redes sociales desató diversas reacciones, incluida una ola de críticas hacia el mandatario por centrar su atención en asuntos internacionales en lugar de priorizar los problemas locales. En ese contexto, el concejal de Bogotá Papo Amín cuestionó al presidente y expresó en X que Petro manifiesta preocupación por varios países, pero no por las situaciones que afectan a Colombia.

“Preocupado por Perú Preocupado por PalestinaPreocupado por Costa RicaPreocupado por USA ¿Cuándo se va a preocupar por Colombia Presidente @petrogustavo?” , comentó en respuesta a Gustavo Petro en su mensaje el servidor público perteneciente al partido de oposición el Centro Democrático.

Papo Amín contestó al mensaje
Papo Amín contestó al mensaje de Gustavo Petro - crédito @papoaminCD

De igual manera, el usuario en respuesta a Gustavo Petro el usuario @profetasamuel21 escribió: “Te preocupa Perú, te preocupa palestina, te preocupa Venezuela, te preocupa Haití...nunca te preocupa Colombia, a pesar del desastre que has significado.”

Con respecto a lo sucedido en Perú, grupos juveniles organizaron movilizaciones principalmente tranquilas para expresar su rechazo al presidente interino, a quien señalan por acusaciones de abuso sexual, y a la conducción del Congreso, responsable de conservar a Dina Boluarte en la presidencia.

La Defensoría del Pueblo de Perú informó que uno de los asistentes perdió la vida durante las protestas, aunque Fernando Lozada, representante encargado de la prevención de conflictos sociales, no especificó las posibles causas del deceso. Por su parte, la congresista Ruth Luque ofreció información adicional acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del manifestante.

La funcionaria, tras acudir al
La funcionaria, tras acudir al hospital Arzobispo Loayza, informó que se registraron catorce personas heridas, entre ellas dos en estado crítico, y confirmó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de treinta y dos años - crédito Instagram de Eduardo Ruíz

La funcionaria, tras acudir al hospital Arzobispo Loayza, informó que se registraron catorce personas heridas, entre ellas dos en estado crítico, y confirmó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de treinta y dos años. Detalló que el deceso se habría producido “por proyectil de arma de fuego a la altura del tórax”. Asimismo, explicó que el caso ya quedó en manos de la Fiscalía, que inició las diligencias correspondientes.

Tal como reportó La República, la víctima se dedicaba al rap bajo el seudónimo “Trvko” y residía en el distrito limeño de San Martín de Porres. El medio señaló que aparentemente fue “asesinado con un disparo de arma de fuego” durante las manifestaciones.

