Colombia

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Víctor Mosquera denunció el presunto
Víctor Mosquera denunció el presunto delito de calumnia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@SenadoGovCo/X

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre 104 publicaciones en redes sociales que, entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2025, difundieron la idea de que el atentado y posterior asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue un montaje.

Este proceso, conocido por El Tiempo a través de la noticia criminal fechada el 14 de octubre, responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del congresista del Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El expediente recopila cada publicación, identificando el usuario, la fecha y el enlace correspondiente, con el objetivo de determinar la posible responsabilidad penal y rastrear la conexión IP de quienes realizaron estos comentarios. El tono de los mensajes, anexados a la denuncia, oscila entre la desconfianza y la acusación directa.

Entre ellos, se encuentran afirmaciones como: “Lo de #migueluribe fue igual o mejor montado y actuado que el atentado a Trump. En dos semanas se va a levantar mágicamente y en un mes ya va estar dando discursos de odio hacia la clase media y baja”; o señalamientos como: “Todo esto del autoatentado a @MiguelUribeT es un cochino montaje de la corrupta derecha colombiana; están tan desesperados por volver al poder presidencial que no les importa el tipo de artimañas que deban hacer. Acá lo delicado es, la gente imbécil que le da credibilidad a esto”.

La noticia criminal responde a
La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El abogado Mosquera destacó en el medio citado que resulta llamativo el nivel de organización de algunas cuentas, en su mayoría identificadas como bodegas digitales, que disponían de “tantas piezas organizadas sobre el atentado: fotos, videos y hasta muestras de las supuestas balas de goma con las que lo habrían impactado”. Por ello, solicita que se investigue si existió una estrategia coordinada en redes sociales para obstaculizar la investigación penal contra los responsables materiales del crimen.

Fiscalía insiste en que el
Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa

Mientras tanto, el ente acusador continúa con el proceso judicial contra los siete detenidos por el denominado “magnicidio”, entre ellos, alias Tianz, un menor de edad que ya fue condenado a siete años de prisión en un centro de atención especializada por tentativa de homicidio agravado. Este joven no fue acusado de homicidio, a pesar del fallecimiento del senador meses después del ataque, debido a que previamente había aceptado cargos por el primer delito. En el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la diferencia punitiva entre tentativa de homicidio y homicidio consumado es mínima.

Alias Andrea a juicio

Fiscalía llamó a juicio a
Fiscalía llamó a juicio a alias Gabriela por el homicidio contra Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa

La acusación formal contra Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, marca un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación dos meses después del ataque que terminó con la vida del legislador, quien permaneció varias semanas en estado crítico tras recibir disparos en un parque del barrio Modelo, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación, Martínez habría desempeñado un papel central en la logística del crimen. Los fiscales sostienen que la joven recogió una pistola tipo Glock, modificada para incrementar su letalidad, en la localidad de Suba. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, donde se reunió con otros presuntos implicados. En ese lugar, a bordo de un vehículo, entregó el arma a Elder José Arteaga, alias el Costeño, que a su vez la habría pasado al adolescente que ejecutó el ataque contra Uribe Turbay.

Las pesquisas permitieron establecer que, desde enero de 2025, Martínez estaría vinculada a una organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo y la ejecución de homicidios selectivos. La Fiscalía la acusa formalmente de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayMagnicidio Miguel Uribe TurbayAtentadoFíscalia General de la NaciónInformación falsaInvestigaciónColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

Implicados en el homicidio de periodista y su hermana en Envigado lograron preacuerdo con la Fiscalía: esta sería la condena

Los responsables del homicidio de María Victoria y María Norelia Correa colaboraron con las autoridades, permitiendo abrir nuevas líneas investigativas sobre el posible vínculo con redes criminales y un conflicto por herencia

Implicados en el homicidio de

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá: estos son los requisitos para participar

Especialistas en movimiento y salud podrán acceder a un proceso de selección que busca fortalecer la promoción de hábitos saludables en diferentes espacios comunitarios de la ciudad

Idrd abrió convocatoria para instructores

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La modelo de Tumaco hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, celebrado el miércoles 15 de octubre en Nueva York

Así brilló la colombiana Valentina

El restaurante La Ventana en Bogotá sorprende con una carta inspirada en el fuego y una selección de postres innovadores

Esta propuesta especial invita a los amantes de la alta cocina a descubrir nuevas sensaciones dulces y saladas en la capital colombiana

El restaurante La Ventana en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: la Tricolor empata sin goles en Santiago

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025