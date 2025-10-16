Este es el estado de salud del árbitro violentamente agredido en un partido del equipo sub-17 de América: delegado arbitral entregó detalles

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Avaf/América de Cali

El fútbol aficionado en Colombia fue escenario de un nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano: en Cali, durante un partido entre el equipo sub-17 de América y Academia Alemana de Popayán, delegados, futbolistas e inclusive hinchas del cuadro Escarlata protagonizaron una salvaje agresión en gavilla al árbitro del partido, al parecer, por una determinación de juego que fue reclamada.

El reciente episodio de violencia, ocurrido durante el desarrollo del Torneo de Las Américas, involucró a Fernando Velázquez Amador, el juez del compromiso que fue agredido junto con su cuerpo arbitral.

Por el violento incidente ya se han conocido pronunciamientos oficiales a propósito del estado de salud de las víctimas: Luis Fernando Trujillo, presidente de la Asociación Vallecaucana de Árbitros (Avaf), informó a El País que el juez central se encuentra actualmente estable y en proceso de recuperación, tras haber sido trasladado a un centro médico para recibir atención por los múltiples golpes sufridos.

Según detalló Trujillo a El País, el árbitro fue dado de alta en la madrugada del 13 de octubre de 2025 y recibió una incapacidad de tres días, mientras se aguardan los resultados de exámenes médicos adicionales.

“El árbitro tuvo salida del hospital en horas de la madrugada, donde le dieron una incapacidad y estamos esperando el resultado de unos exámenes. Está muy golpeado y adolorido con golpes en la cabeza, costillas, brazos y demás”, comunicó Trujillo a ese medio de comunicación.

El presidente de la Asociación Vallecaucana de Árbitros también señaló que el caso ha sido remitido a instancias legales para que se tomen las medidas correspondientes. Hasta el momento, el club América de Cali no ha establecido contacto con la asociación ni los agresores han presentado excusas. “Hasta ahora no”, respondió Trujillo al ser consultado por El País sobre algún acercamiento por parte del club o los responsables de la agresión.

Trujillo también hizo un llamado a la reflexión y al respeto dentro de los torneos juveniles, subrayando la importancia de preservar el ambiente formativo y pacífico en el fútbol colombiano.

“Debe de ser una fiesta, debe de ser en paz, y saber que el árbitro, hace parte del deporte, es una pieza fundamental en el fútbol. Invitamos a los padres de familia, los formadores a que a sus jugadores o dirigidos tengan en cuenta que el árbitro viene a realizar su labor, viene pensando que también quiere ser árbitro profesional como están haciendo ellos”, expresó el dirigente.

Directivo del América denunciado por la agresión al árbitro

En un comunicado oficial, la Avaf denunció que dos de sus integrantes fueron víctimas de agresión física por parte de la delegación de América de Cali. La organización identificó a John Visman Meneses (preparador de arqueros), y a Daniel Pabón Martan (gestor deportivo y de desarrollo en el club Escarlata) como los principales responsables de la riña que se desató al finalizar el partido.

Según la información proporcionada por la Avaf, los responsables y jugadores del equipo América S.A. atacaron a los árbitros con golpes y patadas en la espalda, una acción que la entidad calificó como una “agresión violenta y cobarde”.

El comunicado de la Avaf detalló que los árbitros fueron agredidos con puños en la cara y la espalda, así como con patadas por la espalda, mientras se encontraban en estado de indefensión. La organización enfatizó que este tipo de conductas representa un peligro directo para la vida y la integridad de quienes ejercen la labor arbitral.

“Agredieron de manera violenta y cobarde con puños en la cara, espalda y patadas por la espalda, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en riesgo su vida”, se lee en el mensaje oficial de la Avaf.

La entidad expresó un rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia en el fútbol aficionado y advirtió que no tolerará amenazas ni ataques contra sus afiliados en futuros compromisos deportivos. Además, la Avaf instó a las autoridades federativas y a los organizadores de eventos a implementar “acciones correctivas, reales y definitivas” que garanticen la seguridad y la dignidad de los árbitros en todas las competencias.

Finalmente, la organización exigió que el caso no quede impune y solicitó a los entes responsables del fútbol y de la seguridad la adopción de medidas que prevengan la repetición de hechos similares, siempre en el marco del respeto y la convivencia en el deporte.

