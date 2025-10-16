Encuesta de CELAG revela que Gustavo Petro mejora su imagen y lidera entre los mejores presidentes del país

Presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Presidencia

Una nueva encuesta realizada por CELAG DATA en octubre de 2025 reveló una recuperación en la imagen del presidente Gustavo Petro, con un incremento en su aprobación y una consolidación de su liderazgo político frente a figuras históricas del país.

El estudio, que abarcó 2.041 entrevistas presenciales en todo el territorio nacional, indica que el mandatario mantiene un respaldo sólido, especialmente entre los jóvenes y los votantes que lo apoyaron en 2022.

- crédito Presidencia

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el informe, el 44,3 % de los colombianos tiene una imagen positiva de Gustavo Petro, lo que representa un aumento de más de cuatro puntos frente a febrero, cuando el registro fue del 40 %.

La opinión negativa hacia su gestión se mantiene estable en 49,9 %, mientras que un 4,1 % no emitió respuesta. Para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), este repunte evidencia un proceso de recuperación de la confianza ciudadana en medio de un contexto político polarizado.

El análisis destaca que la mejora en la percepción del mandatario se relaciona con el cumplimiento de sus promesas de campaña y la defensa de posiciones firmes en política internacional.

En particular, los votantes que lo respaldaron en 2022 conservan una visión favorable sobre su gestión: el 92 % de ellos considera que Petro ha cumplido con la mayoría o con algunas de sus propuestas. En el total nacional, el 62,4 % de los encuestados comparte esa percepción, frente a un 34 % que cree que el presidente no ha cumplido con sus compromisos.

| EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La encuesta también posiciona al jefe de Estado como la figura presidencial mejor valorada de la historia reciente. Ante la pregunta de cuál ha sido el mejor presidente colombiano, Petro lidera con un 32,1 %, seguido por Álvaro Uribe Vélez con 29,7 % y Juan Manuel Santos con 10,6 %.

Otros expresidentes fueron mencionados por un 16,8 % de los encuestados, mientras que el 10,7 % no respondió. Entre los jóvenes, la favorabilidad del mandatario aumenta: el 40 % de ese grupo poblacional lo reconoce como el mejor presidente del país.

CELAG señala que este resultado se explica, en parte, por la identificación de los sectores juveniles con las banderas del cambio social, la justicia ambiental y la inclusión. La narrativa del mandatario sobre una transformación estructural del Estado y la defensa de los derechos humanos ha calado especialmente entre los menores de 30 años.

En materia de política interna, la encuesta evaluó el respaldo ciudadano a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Según los resultados, el 33,2 % de los colombianos se muestra de acuerdo con esta iniciativa, mientras que el 43,6 % está en desacuerdo y el 23,2 % prefirió no pronunciarse. Aunque la mayoría aún se opone, el estudio revela un aumento de tres puntos en el apoyo desde septiembre de 2024, acompañado de una disminución de diez puntos en el rechazo.

Para los analistas de CELAG, este cambio refleja una apertura gradual del electorado hacia los mecanismos de reforma institucional, especialmente en regiones donde las políticas sociales del Gobierno han tenido mayor impacto.

El estudio también indagó sobre la postura de los ciudadanos frente al conflicto en Gaza y la posición del presidente Petro en la escena internacional. A nivel nacional, el 39,2 % considera que el mandatario debe mantener su condena al genocidio y respaldar a Palestina, mientras que un 21,7 % cree que debería priorizar el respeto a Israel y condenar a Hamás. Entre quienes mantienen una imagen positiva del jefe de Estado, el respaldo a su postura sobre Gaza asciende al 58,5 %.

Gustavo Petro promovió el Día de Solidaridad con Palestina, a pesar de que el mandatario a la fecha mantiene silencio sobre ataque de Hamas a Israel - crédito Colprensa - Infobae

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, entidad con sede en Quito y presencia en varios países de América Latina, explicó que el ejercicio demoscópico tiene un margen de error del 2,5 % y busca analizar tendencias políticas en la región. Según su reporte, Colombia muestra una de las bases más sólidas de apoyo a un presidente progresista en el continente, junto con México y Brasil.

A nivel general, la encuesta evidencia que, aunque la opinión pública continúa dividida en temas estructurales como la Constituyente o la política exterior, el presidente mantiene un liderazgo significativo entre sus simpatizantes y mejora su percepción incluso entre votantes independientes.