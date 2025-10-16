El padre de Greeicy Rendón, imputado por secuestro y tortura tras millonario robo en su finca: No aceptó los cargos en su declaratoria

Luis Alberto Rendón Melo enfrenta cargos por presuntamente liderar un violento operativo para recuperar una caja fuerte robada, donde dos empleados habrían sido agredidos y retenidos por hombres armados en Antioquia - crédito Luis Alberto Rendón

El hurto de una caja fuerte con más de mil millones de pesos en efectivo y objetos de valor en la finca de Greeicy Rendón, ubicada en Llanogrande, Rionegro (Antioquia), desencadenó un proceso judicial que involucra a su padre, Luis Alberto Rendón Melo, y a varios miembros de su entorno cercano.

Según Semana, la denuncia inicial fue presentada por el propio Rendón Melo, quien señaló a dos trabajadores de la finca como responsables del robo.

Según el medio mencionado, esto fue lo que justificó Rendón:

Agente: ¿Quién es la persona que cometió el delito?

Luis Rendón: Sospechamos de dos personas, uno se llama Elder Jacob Ruiz, el cual es maestro de construcción y labora en esta vivienda, y su ayudante, el señor José Francisco Lenis Granobles.

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia sostiene que el caso derivó en un episodio de violencia extrema, con secuestro y tortura de los empleados acusados.

De acuerdo con la información recogida por Semana, el incidente ocurrió el 8 de mayo de 2023, cuando la familia Rendón se encontraba fuera de la finca.

Al regresar, la esposa de Luis Alberto Rendón notó cajas de relojes en el suelo de la habitación principal, lo que consideró sospechoso y comunicó de inmediato a Greeicy Rendón.

Tras recibir la alerta, la artista contactó a su padre y a su esposo, el también cantante Mike Bahía, quienes revisaron las cámaras de seguridad.

Rendón Melo relató que, al observar los videos, detectó comportamientos inusuales en los trabajadores Elder Jacob Ruiz, maestro de construcción, y su ayudante, José Francisco Lenis Granobles.

Según su testimonio, uno de ellos abandonó la finca con un bolso negro y dejó la ropa de trabajo, lo que incrementó las sospechas sobre su implicación en el hurto.

Tras la revisión de las cámaras y la constatación de la desaparición de la caja fuerte, Rendón Melo procedió a denunciar el robo ante las autoridades.

En su declaración, afirmó que la caja contenía dinero en efectivo, joyas y relojes, con un valor total que superaba los mil millones de pesos.

Además, se comprometió a entregar los videos de seguridad a la Fiscalía, aunque, según el ente acusador, estos registros no fueron aportados en el momento requerido.

Mientras la versión de Rendón Melo se centra en la denuncia del hurto y las sospechas sobre los empleados, la Fiscalía sostiene que el padre de la artista lideró un “plan de justicia por mano propia” para recuperar los bienes sustraídos.

El ente acusador imputa a Rendón Melo los delitos de secuestro simple y tortura agravada, cargos que podrían acarrear una condena de hasta 60 años de prisión.

Según la fiscal del caso, los dos trabajadores fueron citados a una reunión en la finca y, al llegar, fueron interceptados por cinco hombres armados, contratados presuntamente por Rendón Melo, quienes los retuvieron y agredieron físicamente.

Durante las audiencias preliminares, la fiscal relató que las víctimas denunciaron haber sido golpeadas e intimidadas.

Uno de los agresores utilizó un martillo para golpear a uno de los empleados en el brazo y el pecho, provocándole pérdida de conocimiento por la cantidad de sangre perdida.

Además, la fiscal describió otros actos de violencia, como la introducción de una pistola en la boca de una de las víctimas, frotándola contra sus dientes hasta causar sangrado, y el uso de una manguera para provocar asfixia y forzar confesiones.

Los informes forenses confirmaron que una de las víctimas presentaba ocho heridas contundentes en el tórax y múltiples hematomas.

La captura de Luis Alberto Rendón Melo se produjo el sábado siguiente a los hechos en 2023, en un retén vehicular en el barrio Meléndez de Cali, Valle del Cauca.

Durante la audiencia de legalización de captura, el juez le preguntó si aceptaba los cargos imputados por la Fiscalía, a lo que Rendón Melo respondió: “No, señor juez. No me allano”. Tras considerar su edad y condición médica, el juez determinó que podía cumplir la medida de aseguramiento en su residencia, evitando por ahora la reclusión en un centro penitenciario.