Capturaron en Antioquia a ‘Adriancito’, uno de los asesinos más buscados del Tren de Aragua: andaba de fiesta en Antioquia mientras lo buscaban internacionalmente

crédito Gaula Policía Nacional

La reciente captura de Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido como Adriancito, en el municipio de La Ceja, Antioquia, ha causado impacto en la comunidad local y entre los organismos de seguridad.

El operativo, realizado el pasado lunes por el Gaula de la Policía en coordinación con la DEA y la US Marshall, permitió la detención de uno de los criminales más buscados de Venezuela, señalado como presunto líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales transnacionales más temidas de América Latina, según informó El Tiempo.

El despliegue policial se efectuó en una de las calles principales de La Ceja, junto a la Plaza Mayor, donde Rodríguez Gudiño fue reducido y esposado.

Durante meses, el detenido se había integrado a la vida cotidiana del municipio bajo el alias de Don Adrián, ganándose la confianza de los comerciantes locales mediante la compraventa de vehículos usados.

Rodríguez Gudiño, acusado de secuestro y homicidio, fue aprehendido en Antioquia mientras mantenía contacto con redes criminales, lo que podría definir el futuro de la cooperación regional contra el crimen organizado - crédito Gaula Policía Nacional

Su presencia en la zona, desde 2023, junto a su esposa y un menor, pasó inadvertida para la mayoría de los habitantes, quienes solo tras el operativo descubrieron que convivían con uno de los diez hombres más buscados de Venezuela, de acuerdo con la información recabada por El Tiempo.

Rodríguez Gudiño, de 39 años, figuraba en la lista de la Interpol con circular roja por delitos como secuestro, homicidio, fuga de detenidos, hurto y concierto para delinquir.

En Venezuela, las autoridades lo identifican como miembro de una banda dedicada a la extorsión, el hurto y los homicidios selectivos en el estado de Zulia.

Su historial delictivo incluye una condena de 14 años de prisión por robo agravado y porte ilícito de armas, tras un asalto a una discoteca reconocida en Zulia en 2007

Durante su reclusión, llegó a liderar el pabellón B del extinto retén de Cabima, desde donde, según una de las versiones, coordinó la fuga de más de 40 prisioneros en 2016, entre ellos su socio criminal alias ‘El Sleiter’.

Sobre su llegada a Colombia, existen dos relatos contrapuestos. Una versión sostiene que Rodríguez Gudiño escapó del extinto retén de Cabima en 2016, mientras que otra apunta a que habría sido liberado por autoridades del régimen venezolano con el objetivo de expandir la influencia del Tren de Aragua en otros países de la región.

crédito Gaula Policía Nacional

Lo cierto es que, una vez en Colombia, el detenido adoptó una nueva identidad y modificó su aspecto físico, aumentando de peso y alterando su cabello y tatuajes para dificultar su identificación, según detallaron fuentes policiales a El Tiempo.

Durante su estancia en La Ceja, Rodríguez Gudiño no solo se dedicó a actividades comerciales, sino que también participó en eventos sociales y frecuentó municipios cercanos como Rionegro y La Unión.

Las investigaciones indican que, desde su residencia en Antioquia, continuó ejerciendo control sobre miembros de la banda criminal, utilizando líneas telefónicas extranjeras para evitar la interceptación de sus comunicaciones.

Una fuente consultada por El Tiempo lo describió como “uno de los hombres más peligrosos del estado de Zulia” y señaló que, en Colombia, actuaba como la mano derecha de Yeff Nava, cabecilla de la organización criminal Los Meleán, capturado en Medellín en mayo pasado.

Tras la detención de ‘Adriancito’, las autoridades colombianas deberán decidir si permanecerá bajo custodia en Colombia o si será extraditado, una resolución que definirá el rumbo de la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región, según concluyó El Tiempo.

Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido como Adriancito, fue capturado en el municipio de La Ceja, Antioquia, en una operación conjunta entre el Gaula Elite de la Policía Nacional de Colombia, la DEA y el grupo US Marshals.

Declaraciones del coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula Policía Nacional - crédito Policía Nacional / Gaula

El detenido figuraba entre los diez criminales más buscados de Venezuela y es señalado como cabecilla del Tren de Aragua, organización liderada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

La operación, denominada Sombra 4, permitió localizar a Adriancito tras una investigación que determinó su ingreso a Colombia en 2023 para evadir la justicia, mientras simulaba actividades comerciales en el oriente antioqueño.

Según el reporte oficial, el capturado tenía una notificación roja de Interpol por secuestro, homicidio, extorsión y hurto, además de ejercer control criminal en los municipios venezolanos de Cabimas y Maracaibo.