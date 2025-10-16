Colombia

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón por llamarla ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

La ‘influencer’ advierte sobre las consecuencias del lenguaje agresivo, señala el papel de la educación en el respeto y reitera que no permitirá agresiones dirigidas a su entorno familiar

La barranquillera criticó la manera en la que Juliana y sus hermanas atacan a otros creadores de contenido - crédito @sinpelosenlalengua/Ig

Andrea Valdiri respondió con contundencia a los recientes ataques de los que fue víctima por parte de Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, luego de que la abogada la llamase “tragaleche” para referirse de manera despectiva a la cantidad de parejas sentimentales que la bailarina ha tenido.

El cruce de declaraciones alcanzó gran visibilidad en redes sociales, por lo que la barranquillera y expareja de Felipe Saruma, ya la había llamado en el pasado “abogada de Temu”, haciendo referencia a la falta de educación que tiene la menor de las hermanas Calderón.

Juliana Calderón llamó 'tragaleche' a Andrea Valdiri y la barranquillera le respondió - crédito @julianacalderon12/IG

Durante una transmisión en sus plataformas, Valdiri rechazó la calificación que Juliana Calderón usó sobre su vida personal, enfatizando que “el tema aquí es que ni siquiera hay educación porque el que tú tengas un título no significa que tú tengas educación y la educación viene desde crianza, desde pequeños".

La barranquillera destacó que obtener un título profesional no garantiza valores ni respeto, algo que respaldan sus seguidores.

“Si tú estudias una carrera que es de gran importancia... y sales hablando de manera despectiva de las personas, ni siquiera puedes leer e interpretar bien un texto”, afirmó la creadora de contenido.

La reacción de la bailarina barranquillera incluyó un análisis sobre el discurso público y el impacto de las palabras utilizadas en las diferentes plataformas digitales en las que Calderón arremete contra Valdiri.

Fue así, como optó por restarle importancia al apodo, usando un tono irónico: “A mí me encanta la de Alpina y deslactosada, mi amor... La leche es sabrosa. Muy morronga la que me diga que no ha tragado leche”, señaló la influencer en tono desafiante.

Más allá del calificativo, la artista manifestó su inconformidad por los ataques dirigidos hacia su círculo familiar y, en particular, sus hijas, pues aseguró que nunca ha salido a hablar mal de ninguna de las integrantes del núcleo familiar de las Calderón.

Juliana Calderón se graduó como abogada, pero Andrea Valdiri asegura que no tiene educación - crédito @julianacalderon12/IG

“Sí me ofende que se metan con el tema de mi familia... nunca he salido a denigrar ni desprestigiar a sus hermanas, porque yo siento que eso es lo más sagrado. Pero si te estás metiendo con mi hermana, con mi mamá, y ahora con mis hijas porque ahora dice la tipa que, que de diferentes padres, las dos hijas", apuntó Valdiri en sus declaraciones.

La bailarina defendió su derecho a mantener relaciones sentimentales sin recibir ataques o prejuicios. En sus palabras:

“Ella dice ‘Esta tipa tiene un marido cada año’… Me doy el gusto. ¿Tú crees que yo me voy a quedar donde me tiren trompadas? Si a mí no me funciona la relación, ábrete y no pasa nada, mi amor. Yo no dependo de un hombre porque trabajo por lo mío”.

Durante la transmisión, Valdiri expresó su preocupación por la manera en que las figuras públicas y sus familias son blanco de ataques en redes sociales, alertando sobre el impacto psicológico que pueden tener estos señalamientos.

Andrea Valdiri tiene dos hijas de distintos padres, estuvo casada con Felipe Saruma y ahora tiene una nueva pareja - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Recordó episodios en los que se sentía atacada, pero insistió en que decidió priorizar su bienestar y el de sus hijas, destacando que “los comentarios creyendo que te van a ofender, hablan más de la educación que uno tiene”.

Por otro lado, la influencer remarcó la importancia de generar contenido propio y evitar recurrir a la vida privada de otros para mantenerse vigente en redes sociales. “Para mí eso es estar apagada, porque para estar vigente necesitas hablar de los demás”, sostuvo Valdiri.

También envió un mensaje a nuevos creadores de contenido, animándolos a producir materiales originales y de valor social. “Hagan contenido bacano. Yo no soy la que hace el mejor contenido, pero a los peladitos influenciadores que están saliendo, hagan un contenido de calidad, hagan labores sociales, hagan vainas chéveres, que a la gente le guste y que enriquezca de verdad".

