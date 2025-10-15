Protagonistas de ‘Las muñecas de la mafia’ revivieron sus personajes para un video en redes sociales

'Las muñecas de la mafia' fue un gran éxito de Caracol en 2009 - crédito Caracol Televisión

Centrada en la vida de cinco jóvenes que se ven envueltas, de diferentes maneras, en el mundo del narcotráfico, Las muñecas de la mafia se convirtió en una de las producciones insignia de Caracol Televisión en su historia reciente.

Durante dos temporadas –una emitida en 2009 y otra en 2019 con parte del reparto original– esta serie expuso las situaciones que enfrentaron ligadas a la violencia, el poder y el amor dentro de un contexto dominado por los capos de la droga.

Buena parte del éxito de la producción, que se impuso a sus detractores que la vieron como una “narconovela” más, fue gracias al carisma de sus protagonistas y hasta de sus antagonistas, que le ganaron a la producción un seguimiento notable, al punto de permitir la realización de una segunda entrega que no gozó de tanto éxito pero le dio un cierre a la historia.

El elenco principal contó con la presencia de Amparo Grisales, Fernando Solórzano, Angélica Blandón, Caterin Escobar, Alejandra Sandoval, Yuly Ferreira, Andrea Gómez, Lincoln Palomeque, Julián Román, Julián Caicedo y Jairo Ordoñez como parte del elenco principal. Varios de estos nombres se sumaron a las grabaciones de la segunda temporada, junto a otros nombres como Carla Giraldo o Paola Rey.

Entre las ausentes estuvo Angélica Blandón, que encarnó a Brenda, una de las protagonistas de la primera parte. Según reveló en distintas ocasiones, se debió a que no llegó a un acuerdo económico con Caracol Televisión para retomar su papel. No obstante, eso no le ha impedido expresar su cariño por el personaje.

Según explicó Blandón, el paseo en helicoptero formaba parte de un viaje especial, dando a entender que formaba parte de un retiro - crédito @angelique_blandon/Instagram

Prueba de ello se dio en una reciente interacción con Caterin Escobar. La exparticipante de MasterChef Celebrity que viene estando en boca de los usuarios de redes sociales por su cercanía con Mario Alberto Yepes, protagonizó un reel junto a Blandón en el que, por unos segundos, retomaron sus papeles de Las muñecas de la mafia.

En un corto reel, las dos actrices encarnaron brevemente los papeles de la recordada producción con dos temporadas en la televisión colombiana - crédito @caterinescobar/Instagram

En el video, publicado en la cuenta oficial de Escobar, se observa a las dos actrices abordando un helicóptero. En ese momento, Blandón expresó sus nervios por subirse al vehículo. “¡Olivia, qué miedo!“, dijo, haciendo referencia al nombre del personaje de la vallecaucana en la telenovela. La vallecaucana respondió “Ay, Brenda, no sea montañera, ¡Suba!“, para luego soltar una risa y enviar un beso a la cámara.

Por su parte, Blandón reveló que ambas formaban parte de un grupo de mujeres que emprendieron “un viaje de transformación y bienestar”, dando a entender que asistieron a una especie de retiro, sin aportar detalles adicionales.

Las dos protagonistas de 'Las muñecas de la mafia' se fueron de viaje con su colega, Michelle Manterola - crédito @angelique_blandon/Instagram

Por una fotografía, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo

El viaje de ambas actrices se produce poco después de que Escobar volviese a alimentar rumores de un noviazgo con Mario Alberto Yepes, con el que coincidió en MasterChef Celebrity.

En una de sus más recientes publicaciones, la actriz llamó la atención al subir a sus historias de Instagram una fotografía junto al exfutbolista y capitán de la selección Colombia, posando muy cercanos entre sí, lo que volvió a poner sobre la mesa la pregunta sobre el estado sentimental de los exparticipantes de MasterChef Celebrity.

La pareja posó junta nuevamente, y volvió a generar preguntas acerca de su relación sentimental, puesto que todavía no confirman o niegan su noviazgo - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Con todo, las reacciones de sus seguidores son de entusiasmo, dando por hecho que son pareja y celebrando el hecho. “Se ven bien”, “10, son divinos”, “Me encanta esta pareja”, “Que viva el amor”, fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación, luego de que esta alcanzara difusión en distintas cuentas de seguimiento de la actividad de la farándula nacional.

Cabe recordar que tanto Escobar como Yepes vienen de dos divorcios. La actriz terminó su matrimonio con el actor Tommy Vásquez en 2021, mientras que el exfutbolista se separó de Carolina Villegas en 2023, tras más de 20 años de matrimonio y tres hijos en común.