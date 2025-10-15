Colombia

Más de 800 eventos y 1.400 invitados en la Feria Internacional del Libro de Cali 2025: conozca la programación

El evento literario contará con la presencia de reconocidos escritores, presentaciones de obras destacadas y actividades que exploran la identidad, la historia y la inclusión en el panorama cultural colombiano

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La FIL Cali 2025 celebrará
La FIL Cali 2025 celebrará su décima edición del 24 de octubre al 3 de noviembre en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar - crédito Alcaldía de Cali

La Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali 2025) celebrará su décima edición del 24 de octubre al 3 de noviembre en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, dos escenarios emblemáticos de la ciudad. Este año, el evento tendrá como eje principal a Colombia como País Homenajeado, y se prevé la realización de más de 839 eventos en Cali y el Valle del Cauca, con la participación de más de 150 expositores y 1.400 invitados nacionales.

En un recinto ferial de más de 5.200 metros cuadrados, conformado por auditorios y carpas de exposición literaria, la FIL Cali 2025 albergará actividades en torno a la lectura, la literatura y la cultura. Según la organización, la feria busca consolidarse como uno de los encuentros literarios más importantes del país, con una agenda diaria entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La celebración del décimo aniversario estará marcada por la presencia de relevantes títulos colombianos y homenajes a escritores que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural y literario nacional. Entre las obras destacadas que serán presentadas figuran Frutas asombrosas de Gian Paolo Dáguer, Nuestras señoras: un recorrido por Colombia y sus vírgenes milagrosas de Germán Izquierdo y Juan Esteban Duque, Las aves más hermosas de Colombia a cargo de Rodrigo Gaviria Obregón y John Jairo Reyes, y Guía de campo de mamíferos de Colombia por Katherine Pérez, entre otros títulos.

Colombia será el País Homenajeado
Colombia será el País Homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Cali 2025, con más de 839 eventos y 1.400 invitados nacionales - crédito Alcaldía de Cali

El evento contemplará charlas y conversatorios enfocados en la identidad y memoria del país, como la reflexión sobre los pueblos originarios, el vínculo entre la música y la literatura colombiana, el arte rupestre y la cultura deportiva, y la biodiversidad, a cargo de figuras como Eliana Gómez, Manolo Bellón, Federico Díaz Grandados, Mauricio Guerrero, Fernando Hurbina y Eduardo Pino.

Algunos de los autores e invitados destacados en esta edición serán Mario Mendoza, Angela Becerra, Humberto de La Calle, Carolina Sanín, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Susana Illera, José Manuel Restrepo, Alejandro Gaviria, Francisco Gutiérrez Sanín, Sara Jaramillo Klinkert y Mabel Lara, entre otros.

Durante la feria, se conmemorarán acontecimientos y figuras relevantes en la historia y cultura del país, como los 80 años de la Universidad del Valle, los 40 años de la tragedia de Armero, los 40 años de la toma al Palacio de Justicia y los 100 años del natalicio de Guillermo Cano, así como nuevas presentaciones literarias vinculadas a la memoria y la convivencia, como el libro Bojayá de padre Antún Ramos Cuesta y el poema narrativo La Mayor de Carolina Sanín sobre los niños perdidos en el Amazonas.

La FIL Cali 2025 presentará
La FIL Cali 2025 presentará obras destacadas de autores colombianos y homenajeará a figuras clave de la literatura nacional - crédito Alcaldía de Cali

Las actividades estarán agrupadas en franjas temáticas que incluyen Mujeres de Letras, Aficiones, Infantil, Neurodiversidad, Bienestar, Infantil y juvenil, Pensar el hoy, Soy Local, El Valle y sus Letras, Ver para Leer, Univalle, Universidades, Bibliotecas y ¿Leer para qué?, con programación dirigida a diferentes públicos y edades.

La extensión regional de la FIL Cali cubrirá 13 municipios del Cauca y Valle del Cauca como parte de su proceso de descentralización, gracias al apoyo de la Universidad del Valle (Univalle), junto a la Gobernación del Valle, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y más de 15 universidades colombianas, además de reconocidas empresas nacionales y regionales.

La organización afirma que la feria fortalece su enfoque en la promoción de la lectura desde la infancia, la accesibilidad y la inclusión, con talleres para niños ciegos y sordos, experiencias en braille y programación en formatos accesibles. Proyectos como “La Escuela Escribe a Cali” y “Puentes de Palabras” orientarán actividades interactivas y talleres familiares.

La FIL Cali 2025 se presenta como un espacio de encuentro para la reflexión sobre la memoria histórica del país, con conversatorios acerca del conflicto armado, la Comisión de la Verdad y la resistencia regional, además de promover la inclusión de la comunidad Lgbiq+, pueblos indígenas y afrodescendientes, y la neurodiversidad.

Con más de 300 actividades culturales, talleres, conciertos y exposiciones, la feria reafirma su compromiso con la diversidad, la proyección internacional de los autores colombianos y la construcción de ciudadanía a través del libro, la palabra y el arte.

Temas Relacionados

Feria Internacional del Libro de Cali Literatura Cali Colombia Universidad del Valle Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes Valle del Cauca Bulevar del Río Inclusión Memoria históricaColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático

Fiscalía anunció investigación a cuentas

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

Implicados en el homicidio de periodista y su hermana en Envigado lograron preacuerdo con la Fiscalía: esta sería la condena

Los responsables del homicidio de María Victoria y María Norelia Correa colaboraron con las autoridades, permitiendo abrir nuevas líneas investigativas sobre el posible vínculo con redes criminales y un conflicto por herencia

Implicados en el homicidio de

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá: estos son los requisitos para participar

Especialistas en movimiento y salud podrán acceder a un proceso de selección que busca fortalecer la promoción de hábitos saludables en diferentes espacios comunitarios de la ciudad

Idrd abrió convocatoria para instructores

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La modelo de Tumaco hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, celebrado el miércoles 15 de octubre en Nueva York

Así brilló la colombiana Valentina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: la Tricolor empata sin goles en Santiago

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025