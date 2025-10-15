Colombia

La defensa del alcalde Alejandro Char se refirió a la sentencia que ordenaba al alcalde a someterse a una prueba de ADN

Un fallo del Juzgado Primero de Familia de Bogotá determinó la filiación de Steven Castellanos Ramos con el alcalde de Barranquilla

Por Camila Castillo

Guardar
Alejandro Char expresó, a través
Alejandro Char expresó, a través de un comunicado, su disposición a cumplir con la orden judicial - crédito Colprensa

El proceso judicial que determinó la paternidad de Alejandro Char Chaljub sobre Steven Castellanos Ramos ha generado atención pública, especialmente tras la decisión del alcalde de Barranquilla de no someterse a la prueba de ADN solicitada por el demandante.

Según explicó el abogado defensor de Char Chaljub, Iván Cancino, el mandatario consideró innecesario el examen genético porque ya había reconocido previamente a Castellanos Ramos como su hijo, a pesar de no haber tenido contacto con él por más de treinta años.

El jurista precisó que su representado envió una carta a la autoridad competente en la que manifestó que no consideraba necesaria la prueba de ADN y reconocía al demandante como su hijo.

Además, Alejandro Char expresó, a través de un comunicado, su disposición a cumplir con la orden judicial y mencionó la existencia de un proceso de reconocimiento voluntario iniciado el 20 de agosto de 2025.

“Solicité el reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento expresé mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, se lee en el comunicado del alcalde.

Ante esta situación, el político indicó que quería recuperar el tiempo perdido con su hijo, el mayor de dos que tiene con su esposa Katia Nule, Mariana y Alejandro.

Char se negó a la prueba de paternidad

La controversia se intensificó luego de que el abogado Melquisedec Torres publicara en su cuenta de X que Char Chaljub se negó en dos ocasiones a realizar la prueba de ADN.

El jurista recordó que la sentencia judicial determinó que Jorge Eliécer Castellanos Moreno, pareja de la madre, no es el padre biológico de Steven Castellanos Ramos.

Por lo anterior, el juez concluyó que el verdadero progenitor es el alcalde de Barranquilla, esto como resultado de una relación amorosa breve con Diana Ramos, quien trabajó en una empresa de la familia Char durante los años noventa.

El tribunal ordenó que el joven sea “filiado y nombrado” como Steven Char Ramos, dado que “producto de esa relación (con la señora Diana Ramos Saavedra) el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor”, según consta en la sentencia.

El proceso legal comenzó cuando la madre de Steven Castellanos Ramos le reveló que su padre biológico era una figura política reconocida. A partir de esa información, Steven decidió buscarlo, según explicó, por razones de identidad y no económicas.

La decisión judicial y las declaraciones de los abogados involucrados han puesto en primer plano la historia personal y legal de Steven Castellanos Ramos, quien, tras la sentencia, llevará el apellido Char Ramos.

Temas Relacionados

Alejandro Char Chaljub Steven Castellanos Ramos Iván Cancino Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá Barranquilla Bogotá Derecho de familia Diana Ramos SaavedraAlcalde de BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Goyo revive su paso por

Dorado Mañana números sorteados 15 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 15

Caso Álvaro Uribe: esta es la nueva fecha en la que se leerá el fallo de segunda instancia en su contra

El Tribunal de Bogotá comunicó que los tres magistrados responsables del caso, bajo la ponencia de Manuel Antonio Merchán, ya alcanzaron un veredicto

Caso Álvaro Uribe: esta es

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Néstor Lorenzo se mantiene invicto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia señaló a Westcol

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Luisa Fernanda W reveló por qué cambió de ‘look’: “Estaba mamada de que me compararan”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

Simón García, figura de la selección Colombia, reveló la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”