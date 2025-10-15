La defensa del alcalde Alejandro Char se refirió a la sentencia que ordenaba al alcalde a someterse a una prueba de ADN

Alejandro Char expresó, a través de un comunicado, su disposición a cumplir con la orden judicial - crédito Colprensa

El proceso judicial que determinó la paternidad de Alejandro Char Chaljub sobre Steven Castellanos Ramos ha generado atención pública, especialmente tras la decisión del alcalde de Barranquilla de no someterse a la prueba de ADN solicitada por el demandante.

Según explicó el abogado defensor de Char Chaljub, Iván Cancino, el mandatario consideró innecesario el examen genético porque ya había reconocido previamente a Castellanos Ramos como su hijo, a pesar de no haber tenido contacto con él por más de treinta años.

El jurista precisó que su representado envió una carta a la autoridad competente en la que manifestó que no consideraba necesaria la prueba de ADN y reconocía al demandante como su hijo.

Además, Alejandro Char expresó, a través de un comunicado, su disposición a cumplir con la orden judicial y mencionó la existencia de un proceso de reconocimiento voluntario iniciado el 20 de agosto de 2025.

“Solicité el reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento expresé mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, se lee en el comunicado del alcalde.

Ante esta situación, el político indicó que quería recuperar el tiempo perdido con su hijo, el mayor de dos que tiene con su esposa Katia Nule, Mariana y Alejandro.

Char se negó a la prueba de paternidad

La controversia se intensificó luego de que el abogado Melquisedec Torres publicara en su cuenta de X que Char Chaljub se negó en dos ocasiones a realizar la prueba de ADN.

El jurista recordó que la sentencia judicial determinó que Jorge Eliécer Castellanos Moreno, pareja de la madre, no es el padre biológico de Steven Castellanos Ramos.

Por lo anterior, el juez concluyó que el verdadero progenitor es el alcalde de Barranquilla, esto como resultado de una relación amorosa breve con Diana Ramos, quien trabajó en una empresa de la familia Char durante los años noventa.

El tribunal ordenó que el joven sea “filiado y nombrado” como Steven Char Ramos, dado que “producto de esa relación (con la señora Diana Ramos Saavedra) el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor”, según consta en la sentencia.

El proceso legal comenzó cuando la madre de Steven Castellanos Ramos le reveló que su padre biológico era una figura política reconocida. A partir de esa información, Steven decidió buscarlo, según explicó, por razones de identidad y no económicas.

La decisión judicial y las declaraciones de los abogados involucrados han puesto en primer plano la historia personal y legal de Steven Castellanos Ramos, quien, tras la sentencia, llevará el apellido Char Ramos.