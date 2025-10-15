Las lágrimas de la chef Belén Alonso por la eliminación de David Sanín de ‘MasterChef Celebrity’: “Tu papá murió dos semanas antes”

La salida de David conmovió a la chef mexicana Belén Alonso - crédito cortesía Canal RCN

La eliminación de David Sanín en Masterchef Celebrity Colombia generó una ola de emociones entre los participantes, pero fue la reacción de Belén Alonso la que marcó el tono del episodio.

La salida de Sanín, ocurrida justo antes de conformarse el Top 10, sorprendió a los televidentes e impactó profundamente a sus compañeros, quienes no pudieron evitar las lágrimas al despedirse.

Belén, visiblemente conmovida, destacó la fortaleza de David al enfrentar la competencia mientras atravesaba un duelo personal reciente. “Tu papá murió dos semanas antes y diste lo mejor de ti”, expresó, reconociendo la valentía del actor.

El episodio estuvo marcado por una dinámica inusual en la cocina: los concursantes dispusieron de solo tres minutos para abastecerse en la alacena, lo que obligó a tomar decisiones rápidas y, en muchos casos, a sacrificar ingredientes esenciales.

David Sanín solicitó dos productos adicionales, lo que le costó seis minutos menos de tiempo para cocinar. A pesar de la presión, mantuvo una actitud optimista y apostó por una receta en la que el picante debía resaltar los sabores.

En ese contexto, recurrió al consejo de Valentina Taguado, quien desde el balcón le sugirió añadir media porción de chile de árbol. Sin precisar la cantidad, David terminó incorporando mucho más picante del sugerido. El resultado fue un plato cuyo nivel de picante sorprendió al jurado, hasta el punto de adormecerles la lengua.

Esta situación impidió que los jueces pudieran degustar el resto de la preparación, lo que determinó la eliminación de Sanín frente a la propuesta de Luis Fernando Hoyos, quien también estaba en riesgo.

La jurado mexicana continuó diciendo: “David, me caes muy bien, me haces reír… Te fuiste por un pinche chile, creo que fuiste un cocinero que fuiste creciendo muy bien, pero lo que más admiro es tu persona… Cuando tú entraste aquí tu papá se murió dos semanas antes y siempre te vi con una sonrisa, eso me lo llevaré para toda la vida".

La despedida de David Sanín fue uno de los momentos más emotivos de la temporada. El actor, que había llegado al programa apenas dos semanas después de la muerte de su padre, utilizó la cocina como una vía para sanar y rendir homenaje a su memoria, según lo comentó.

El impacto de la eliminación se extendió a otros participantes. Alejandra Ávila rompió en llanto, mientras que Violeta Bergonzi confesó que nadie imaginaba la competencia sin David, resaltando que era uno de los concursantes más completos tanto en técnica como en actitud.

“Ay qué puta rabia… Tengo mucha rabia porque se las ganas que tenía David de estar aquí, estaba segura que tenía las capacidades para llegar a la final”, comentó Violeta. “No puedo dejar de llorar, siento tristeza y rabia, no entiendo qué pasó para que se le fuera la mano en el picante”, añadió Alejandra.

El jurado Nicolás de Zubiría también lamentó la salida de David asegurando que los consideraba uno de los mejores competidores, por lo que lamentó la cantidad de picante que tenía el plato del comediante. “Fuiste a lo largo de la competencia de esos cocineros que ha sido un bacán siempre y eso nos va a hacer mucha falta”, dijo el jurado.

Por otro lado, el chef Jorge Rausch añadió: “Cuando uno hace un plato de comida es para comérselo, el error era inocultable… Tú eres un buen cocinero y tú mereces estar acá y me parte el corazón”.

“Me gustaría que me recordaran como alguien que tuvo buena energía y que se tomó esto en serio estar aquí, que cada vez subió más escalones y subiendo de nivel y nunca quedándome estancado”, dijo David antes de abandonar la cocina de MasterChef.

La Salida de David da paso al top 10 de la competencia conformado por Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Violeta Bergonzi, Patty Grisales, LuisFer Hoyos, Pichingo, Alejandra, Carolina Sabino, Michelle y Ricardo Vesga.