Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La modelo paisa abordó los rumores sobre el blanquimiento de su piel y habló de los costosos procedimientos que al parecer le han ayudado

Por Juan David Botia Méndez

Karina habló de los rumores
Karina habló de los rumores sobre haberse sometido al blanqueamiento de su piel - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Desde su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina ha recibido cientos de críticas en redes sociales, una de ellas relacionada con un supuesto procedimiento estético al que se cometió para aclarar su piel.

Desde que se presumió una foto de García cuando era una niña, comentarios como: “Karina se blanqueó”, “también pagó para que la despigmentaran”, aparecen en redes sociales, lo que reforzaron los rumores sobre el aparente procedimiento para aclarar su piel.

Ante la cantidad de especulaciones sobre esta situación, la modelo abordó el tema en una reciente entrevista para el programa radia La Kalle, donde en medio de las risas negó haberse sometido a algún proceso, pero sí reveló que usa algunos productos que la pudieron ayudar.

La gente vive con el cuento de que yo me despigmenté, y es de las cosas más agresivas y dolorosas que le puedes hacer a tu piel y no sé si lo notan, pero yo me cuido demasiado mi piel… Soy demasiado estricta con mi rutina facial, la verdad no sé que pasó, yo creo que me aclaré con el tiempo", explicó García.

Además, confesó que los productos que usa para su piel son costosas, por lo que intuye que estas la ayudaron a aclarar un poco su piel. “Amor, es que las cremitas que uso son costosas, que te quitan las pecas”, añadió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

