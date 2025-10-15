Karen Sevillano reveló que tien planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

La presentadora reveló planes para convertirse en mamá de una niña, planes que ha hablado con su novio - crédito @karensevillano/ Instagram

La influencer Karen Sevillano compartió abiertamente sus planes personales y familiares junto a su pareja, el creador de contenido Neider García, en una reciente entrevista en el programa Qué hay pa’ dañar.

Durante la conversación, la caleña abordó el tema de la maternidad y el matrimonio, aspectos sobre los que han reflexionado como pareja, motivados por el vínculo que han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo.

Sevillano destacó: “Nosotros queremos tener una hija, pero no significa que la queremos ya (...) cuando hablamos de eso también hablamos de matrimonio, solamente que lo hablamos como un futuro lejano porque tenemos otro tipo de prioridades y no nos vamos a gastar la plata ahorita en hijos ni matrimonio”. La creadora de contenido enfatizó que, si bien ambos sueñan con formar una familia, sus objetivos inmediatos se centran en el crecimiento profesional y la consolidación de proyectos antes de dar ese paso.

En la entrevista, también detalló su deseo de que, cuando decidan tener hijos, no quieran limitarse a una sola hija: “Yo quiero tener con mi hija una crianza respetuosa. Sin embargo, tiene que ser consciente que se pasa de la raya, va a llevar un manacito”, explicó Sevillano. Añadió que no le afectan las eventuales críticas sobre su visión de la crianza y que, pese a buscar ser paciente, ejercerá la maternidad con los recursos y habilidades que tenga a su disposición. “Si la quieren criticar por eso, no le interesa, pero aclaró que tratará de ser lo más paciente posible y será la mamá que pueda ser con las herramientas que tenga”, puntualizó la influenciadora.

Las declaraciones generaron numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes manifestaron alegría y entusiasmo ante la posibilidad de verla asumir el rol de madre, si bien varios admitieron su deseo de que ese momento no llegue tan tarde. Por el momento, Karen Sevillano continúa enfocada en su carrera digital, desarrollando contenido humorístico y mostrando episodios de su vida cotidiana a través de redes sociales, plataformas donde acumula millones de seguidores.

Actualmente, continúa trabajando en nuevos proyectos y aspira a seguir participando en La casa de los famosos Colombia, cuya tercera temporada pronto abrirá el proceso de votaciones. Mientras tanto, mantiene su conexión con la audiencia y explora distintos formatos creativos que le permitan seguir cautivando a sus seguidores.

La producción de La casa de los famosos Colombia inició una campaña promocional de cara a la tercera temporada del exitoso reality, prevista para principios de 2026. Entre las novedades que más han generado expectativa se encuentra la posible llegada de Karina García como nueva presentadora del Aftershow, lugar que quedaría vacante tras el retiro de la humorista antioqueña Vicky Berrio.

La continuidad de Carla Giraldo y Marcelo Cezán al frente del programa principal ya fue confirmada, así como la permanencia de Karen Sevillano en la conducción del Aftershow. Sin embargo, ante la inminente salida de Berrio, surgieron rumores en redes y medios sobre el ingreso de García, exconcursante que adquirió notoriedad durante su paso por el concurso.

En el programa Qué hay pa dañar, Karen respondió sobre la posibilidad de trabajar con Karina García y dejó ver sus preferencias. “Si a ella la contratan, yo trabajo con ella, si toca, toca, dijo la loca y se lo mete a la boca. Pero si obviamente me dan a escoger yo prefiero trabajar con Vicky nuevamente. Si me dan a escoger, obviamente Vicky. No porque Karina me caiga mal, ni nada del estilo”, declaró Sevillano durante la entrevista.

Además, explicó que su afinidad con Vicky Berrio está basada en la conexión y experiencia compartida en el set: “Karina me cae bien, también; solamente que, si vamos a trabajar, ya conozco a Vicky, tuve esa conexión con ella, obviamente prefiero repetir con Vicky”.