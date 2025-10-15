Colombia

Lanzan granada afuera de la cárcel de Cúcuta: autoridades investigan posible plan pistola

Las primeras hipótesis apuntan a posibles represalias vinculadas a amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes regiones del país

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Explosión de granda en cercanías
Explosión de granda en cercanías a cárcel de Cúcuta - crédito Comité Internacional de la Cruz Roja

Una granada de fragmentación explotó en la parte externa de la cárcel Modelo de Cúcuta durante la noche del 14 de octubre 2025, sin producir víctimas ni heridos, pero provocando daños materiales por la onda expansiva, según informaron medios locales.

El incidente, ocurrido cerca de las 9 p. m., alarmando a los residentes de los sectores de San Gerardo y San Faustino, que luego de escuchar una fuerte detonación, reportaron también ráfagas de fusil alrededor del penal en la capital del departamento.

De acuerdo con Aleta Santanderes, la Policía Metropolitana de Cúcuta puso en marcha un operativo de investigación orientado a identificar a los autores de lo que calificó como una acción terrorista, la cual impactó profundamente en la tranquilidad de la comunidad vecina.

Tal como informaron las autoridades, hasta el momento no se ha determinado cuál grupo armado perpetró el ataque en las inmediaciones de la cárcel.

Las primeras hipótesis apuntan a posibles represalias vinculadas a amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes regiones del país, así como a la ejecución de un presunto “plan pistola” impulsado por estructuras criminales.

la Policía Metropolitana de Cúcuta
la Policía Metropolitana de Cúcuta puso en marcha un operativo de investigación orientado a identificar a los autores de lo que calificó como una acción terrorista, la cual impactó profundamente en la tranquilidad de la comunidad vecina - crédito Nic Bothma/EFE

Según lo relatado en el mismo reporte, en ciudades como Cali y Barranquilla han tenido lugar ataques similares contra personal del Inpec; allí, grupos armados han llegado a ofrecer entre 3 y 5 millones de pesos a sicarios para atentar contra trabajadores de la institución penitenciaria.

La situación ha generado un clima de preocupación entre los habitantes de varios sectores y ha llevado a reforzar la seguridad y vigilancia tanto dentro como fuera de los centros carcelarios ante el riesgo latente para el personal y la población civil circundante.

Dragoneante fue atacado con arma de fuego en Cartagena

Un funcionario del Inpec, identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, resultó gravemente herido tras un ataque con arma de fuego en el barrio Simón Bolívar, en Cartagena, la mañana del jueves 9 de octubre de 2025, según información confirmada por la institución y divulgada por Blu Radio.

Un nuevo hecho de violencia
Un nuevo hecho de violencia en contra de uno de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se presentó en horas de la mañana del jueves 9 de octubre de 2025 en una de las calles del barrio Simón Bolívar, de la ciudad de Cartagena - crédito cortesia

El atentado ocurrió cerca de las 7:40 a. m., cuando Palacios Figueredo, de 24 años, se desplazaba por una de las calles cercanas a su residencia y al Establecimiento Penitenciario Carcelario De Cartagena San Sebastian La Ternera, donde desempeña funciones como dragoneante.

Según los videos de las cámaras de seguridad de la zona, individuos en motocicleta se aproximaron al funcionario, uno de ellos se baja y comienza a perseguirlo en medio de los callejones del sector, luego de haber recorrido varias cuadras, el sicario acciona el arma de fuego, lo impacta en un par de oportunidades y emprende la huida.

De acuerdo con lo recogido por El Universal, al menos un proyectil impactó en la espalda y otro en el cuello del joven. La comunidad facilitó rápidamente su traslado a la Clínica Gestión Salud, donde permanece bajo atención médica.

En horas de la mañana del 9 de octubre de 2025, la Comunidad del barrio Simón Bolívar, de Cartagena, quedó conmocionada luego del ataque por parte de hombres armados a Juan Camilo Palacios Figueredo, joven de 14 años y miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) - crédito @ColombiaOscura/X

Las autoridades, entre ellas miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional, acudieron al lugar para adelantar las investigaciones y tratar de esclarecer la identidad de los responsables de este nuevo acto de violencia contra empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Según el procurador general Gregorio Eljach, estos hechos reflejan una amenaza persistente contra el personal de custodia.

El enfoque de las autoridades se ha intensificado tras el reciente ataque a bala, hecho que se suma a una ola de violencia que, de acuerdo con lo declarado por Eljach, “en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de treinta integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec en todo el país”.

Además, el procurador recordó el asesinato, el 16 de mayo de 2024, del coronel Élmer Fernández, quien era director de la cárcel La Modelo, subrayando que estos ataques “evidencian la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios”.

