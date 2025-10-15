Colombia

Esta sería la nómina de la selección Colombia para el partido contra Argentina en el Mundial Sub-20: este delantero reemplazaría a Neiser Villarreal

Dos bajas por acumulación de amarillas tendrá que sortear César Torres para el partido en el Mundial de Chile, además de la duda de Jarlan Barrera, que salió lesionado del partido contra España

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia está ante
La selección Colombia está ante la oportunidad histórica de jugar por primera vez una final FIFA en la categoría sub-20 - crédito FCF

La Selección Colombia Sub-20 enfrentará cambios obligados en su formación titular para la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025 frente a Argentina, con la ausencia destacada del goleador Neyser Villarreal.

Además de Villarreal, tampoco estarán disponibles, Carlos Sarabia (por acumulación de tarjetas amarillas) y posiblemente Jordan Barrera, quien permanece en duda por lesión.

Por la baja de Sarabia en el lateral derecho, Joel Romero ocuparía ese sector defensivo, mientras Simón García regresaría para sumarse a Yeimar Mosquera en la zaga central, manteniéndose Juan Arizala como lateral izquierdo. En el arco continuaría Jordan García.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Respecto al mediocampo, seguirán Elkin Rivero y Kener González (quien porta la cinta de capitán), y, ante la posible ausencia por lesión de Jordan Barrera, José Cavadia asumiría el rol de conductor creativo. En la ofensiva, se mantendrían Joel Canchimbo y el ‘10’, Óscar Perea, mientras que Emilio Aristizábal regresaría al once para reemplazar a Villarreal, quien hasta ahora registró 5 goles en el torneo.

La "Tricolor" quiere hacer historia
La "Tricolor" quiere hacer historia y volver a unas semifinales de la copa del mundo de la categoría después de 22 años de ausencia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Sobre la situación de Barrera, el entrenador César Torres fue cauto y explicó: “Sí, vamos a esperarlo hasta mañana una prueba con el médico, después sí, tienes dos opciones”. Acerca del ambiente dentro del grupo, Torres expresó: “Bien, disfrutando día a día de cada entrenamiento, de cada plan partido, hay muchas cosas en la cabeza pero tranquilo porque hay mucho trabajo, exigencia, esperando hoy hacer un buen entrenamiento y estar listo”.

Consultado por el enfoque ante eventuales provocaciones argentinas, el técnico destacó la importancia del autocontrol y la mentalidad competitiva: “Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que pase en campo, la cancha... Debemos tener inteligencia emocional, aterrizados, competir, ir a buscar el partido. Debemos competir con lealtad... Hay que tomar la pelota e irlos a buscar”, enfatizó.

Acerca del objetivo de esta generación, Torres ratificó la ambición de jugar la primera final mundialista sub-20 de Colombia: “Queremos ir a jugar nuestra primera final Mundial y esa es la ilusión, el sueño desde que iniciamos este proyecto... Venimos al Mundial con una preparación de que si Colombia logra mantener la regularidad en resultados y futbolística seguramente estará disputando la final”.

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs. ArgentinaNeiser VillarrealNómina Selección ColombiaMundial Sub-20Colombia-Deportes

Más Noticias

Técnico de Argentina Sub-20 habló sobre Colombia previo a la semifinal del Mundial de Chile: “Durísimo”

Diego Placente apuesta por la fortaleza colectiva y la experiencia reciente ante Colombia, pese a la ausencia de Maher Carrizo por suspensión, en la semifinal del Mundial sub 20

Técnico de Argentina Sub-20 habló

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La modelo paisa abordó los rumores sobre el blanquimiento de su piel y habló de los costosos procedimientos que al parecer le han ayudado

Karina García habló sobre el

Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios de registro civil e identificación en todo el país: conozca los horario y los motivos

La medida corresponde a la garantía de transparencia de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el domingo 19 de octubre de 2025

Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios

Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Chile: acuchilló 40 veces a su víctima en la habitación de un motel para robarlo

Jesús David Londoño Astaiza se valió de una invitación para que pasara la noche con René Márquez Arismendi, el ciudadano chileno de 45 años que recibió el brutal ataque, en Punta Arenas

Colombiano fue condenado a cadena

Enrique Peñalosa propuso modificar la Constitución para ‘controlar’ a minorías que protesten y afecten vías: “Sin asamblea constituyente”

El precandidato presidencial aseguró que los pequeños grupos están afectando la democracia del país, mientras las autoridades suelen permanecer inactivas ante bloqueos en vías del país

Enrique Peñalosa propuso modificar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director del medio alternativo ‘Desigual’

Director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre el

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

Camilo reveló la experiencia con la comida que le dejaron en el ‘catering’ de su concierto en Japón: “Se parece a las cosas que comen los personajes de ánime”

Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia tras el empate ante Canadá y el rendimiento de Yáser Asprilla: “Aprovechó”

Néstor Lorenzo mantiene invicto con la selección Colombia: su porcentaje de rendimiento es impresionante

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia antes del duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”