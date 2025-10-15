Esta sería la nómina de la selección Colombia para el partido contra Argentina en el Mundial Sub-20: este delantero reemplazaría a Neiser Villarreal

La selección Colombia está ante la oportunidad histórica de jugar por primera vez una final FIFA en la categoría sub-20 - crédito FCF

La Selección Colombia Sub-20 enfrentará cambios obligados en su formación titular para la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025 frente a Argentina, con la ausencia destacada del goleador Neyser Villarreal.

Además de Villarreal, tampoco estarán disponibles, Carlos Sarabia (por acumulación de tarjetas amarillas) y posiblemente Jordan Barrera, quien permanece en duda por lesión.

Por la baja de Sarabia en el lateral derecho, Joel Romero ocuparía ese sector defensivo, mientras Simón García regresaría para sumarse a Yeimar Mosquera en la zaga central, manteniéndose Juan Arizala como lateral izquierdo. En el arco continuaría Jordan García.

Respecto al mediocampo, seguirán Elkin Rivero y Kener González (quien porta la cinta de capitán), y, ante la posible ausencia por lesión de Jordan Barrera, José Cavadia asumiría el rol de conductor creativo. En la ofensiva, se mantendrían Joel Canchimbo y el ‘10’, Óscar Perea, mientras que Emilio Aristizábal regresaría al once para reemplazar a Villarreal, quien hasta ahora registró 5 goles en el torneo.

La "Tricolor" quiere hacer historia y volver a unas semifinales de la copa del mundo de la categoría después de 22 años de ausencia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Sobre la situación de Barrera, el entrenador César Torres fue cauto y explicó: “Sí, vamos a esperarlo hasta mañana una prueba con el médico, después sí, tienes dos opciones”. Acerca del ambiente dentro del grupo, Torres expresó: “Bien, disfrutando día a día de cada entrenamiento, de cada plan partido, hay muchas cosas en la cabeza pero tranquilo porque hay mucho trabajo, exigencia, esperando hoy hacer un buen entrenamiento y estar listo”.

Consultado por el enfoque ante eventuales provocaciones argentinas, el técnico destacó la importancia del autocontrol y la mentalidad competitiva: “Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que pase en campo, la cancha... Debemos tener inteligencia emocional, aterrizados, competir, ir a buscar el partido. Debemos competir con lealtad... Hay que tomar la pelota e irlos a buscar”, enfatizó.

Acerca del objetivo de esta generación, Torres ratificó la ambición de jugar la primera final mundialista sub-20 de Colombia: “Queremos ir a jugar nuestra primera final Mundial y esa es la ilusión, el sueño desde que iniciamos este proyecto... Venimos al Mundial con una preparación de que si Colombia logra mantener la regularidad en resultados y futbolística seguramente estará disputando la final”.