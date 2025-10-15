Colombia

El polémico concejal Andrés “el Gury” Rodríguez iba a “tumbar” una valla en apoyo a Gustavo Petro cerca a Medellín, aseguró el congresista Santiago Osorio

Según el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el argumento del equipo de Rodríguez para su acción es que “Petro es culpable de destruir al país”

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El representante Santiago Osorio denunció
El congresista Santiago Osorio responsabilizó directamente al controversial concejal de Medellín Andrés “el Gury” Rodríguez por intentar retirar una valla que expresa apoyo a Gustavo Petro en el departamento de Caldas.

Según Osorio, el argumento que usó equipo de Rodríguez para realizar esta acción es que “Petro es culpable de destruir al país”.

Rodríguez ya había estado en el centro de la polémica durante las marchas pro Palestina del 7 de octubre en Medellín. En esa ocasión, recorrió las calles de la ciudad con un bate de béisbol para, según afirmó, “defender a la ciudad de los vándalos”. Este hecho generó controversia y reacciones encontradas en la opinión pública.

Durante una intervención en el Congreso de la República, el representante Santiago Osorio denunció las acciones y declaraciones de Andrés “el Gury” Rodríguez.

Osorio lo identificó como “el matoneador con ínfulas de paraco” y aseguró: “Andrés Gury Rodríguez, nos quiere callar”. El congresista cuestionó el proceder del concejal de Medellín, quien, según Osorio, “hace cuatro meses viajó desde su ciudad hasta Manizales a tapar un mural de Las Cuchas tienen la razón”.

El representante Santiago Osorio aseguró que el argumento del equipo del concejal para retirar la valla es que, según sus propias palabras, “Petro es culpable de destruir al país”.

Junto al video de su intervención en el Congreso, el representante Santiago Osorio publicó un mensaje en redes sociales donde ironizó sobre las acusaciones contra el presidente. Allí, destacó logros del gobierno y enumeró acciones a favor de distintas comunidades y sectores.

“El concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez tiene razón: @petrogustavo es el culpable. Es el culpable de devolverle la dignidad a miles de familias campesinas, es el culpable de centrar su política no en el banquero financiador de campañas sino en la población que por décadas se excluyó, es el culpable de quitarle los bienes de la mafia y a políticos para dárselo a las universidades y el agricultor; es el culpable de volver el país una potencia de turismo y de devolverle a Caldas el sueño de su aeropuerto; es el culpable de incautar la cocaína de las mafias aliadas de la parapolítica”, escribió en su mensaje.

Santiago Osorio se despachó en
Osorio también destacó el significado de la valla con el siguiente mensaje: “Esta valla es la culpable del dolor de cabeza de unas élites obtusas pero es el reconocimiento del pueblo a el primer presidente que los puso como eje de su mandato”.

Por otra parte, en el video Osorio también resaltó varios proyectos impulsados por el presidente en Caldas y calificó su impacto como positivo para la región.

Mencionó la construcción de la Ciudadela de la Paz en el Magdalena Medio caldense, la creación de residencias universitarias y la inminente apertura de la primera Facultad de Medicina en la zona, así como la puesta en marcha de la Facultad de Inteligencia Artificial y la Facultad Agroindustrial de la Universidad de Caldas en Anserma.

Valla a la que hizo
También destacó la entrega de dieciocho mil hectáreas a campesinos como parte de la reforma agraria, señalando que estas tierras “antes eran de personajes como el señor Rodríguez Gacha”. Además, subrayó la reactivación del corredor férreo entre La Dorada, Chiriguaná y Santa Marta, un proyecto que beneficiará a más de cuatrocientas mil personas, la inversión de “treinta y tres mil millones de pesos para la construcción del hospital Santa Sofía” y el desarrollo del aeropuerto del Café con más de ochocientos mil millones de pesos para fortalecer el comercio local.

Al finalizar su intervención en el Congreso, el representante Santiago Osorio dirigió un mensaje directo al concejal Rodríguez y a sus seguidores, resaltando la determinación de la comunidad caldense para respaldar el proyecto liderado por el actual Gobierno, según el legislador.

“Yo sí le quiero decir a este señor concejal y a su séquito de temerarios que en Caldas no le tenemos miedo y que los campesinos, los abuelos, los estudiantes y los profesores vamos firmes a seguir apoyando este proyecto que berracamente ha trabajado por todo lo de los caldenses. Lo que les molesta es que esta valla está en el corazón de una de las tierras que ha sido fortín del uribismo en este país, pero que hoy Caldas es el epicentro de las grandes transformaciones y de reformas por culpa de Petro”, concluyó el representante a la Cámara defendiendo a Gustavo Petro.

