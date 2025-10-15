Ecopetrol abre licitación para planta de regasificación de gas natural en Coveñas, Sucre

El proyecto busca fortalecer la seguridad energética de Colombia, garantizar un suministro confiable de gas natural y respaldar la integración de energías renovables. - crédito Ecopetrol

Ecopetrol anunció la apertura del proceso para contratar servicios logísticos y de regasificación de gas natural licuado (GNL) en el terminal marítimo de Coveñas, departamento de Sucre.

La convocatoria, que forma parte de una medida estratégica para el sector energético nacional, permitirá instalar una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), el sistema de amarre, los sistemas de medición y el personal necesario para operar y mantener el proyecto, según el comunicado oficial divulgado por la empresa.

De acuerdo con el reporte de Ecopetrol, el proyecto resolverá una “brecha histórica”, con la integración de los mercados de gas en la costa y el interior del país, con el objetivo de alcanzar un balance adecuado entre la oferta y demanda del energético a nivel nacional.

En el documento se indica que “los servicios contratados incluyen entre otros equipos, una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), el sistema de amarre o ‘Mooring System’ para fijar la embarcación en la ubicación designada dentro del Terminal Marítimo de Coveñas, los sistemas de medición al recibo de Gas Natural Licuado a través de las líneas submarinas e infraestructura existente de Cenit, así como todo el personal especializado e idóneo para garantizar la operación y mantenimiento”.

El proyecto busca integrar los mercados de gas del país y fortalecer el suministro energético nacional. - crédito Ecopetrol

La compañía informó que el servicio se prestará dentro de la concesión portuaria del Terminal Marítimo de Coveñas, ubicada en la costa Caribe, más exactamente en el Golfo de Morrosquillo, jurisdicción del municipio de Coveñas (Sucre). La FSRU quedará ubicada en cercanías de la unidad de monoboya TLU-3 (Tanker Loading Unit) y se conectará a la infraestructura existente.

Ecopetrol aclaró que recibirá manifestaciones de interés hasta el 19 de octubre por parte de las empresas candidatas a participar en la convocatoria vinculante y que este proceso se adelantará con el fin de suscribir un acuerdo a más tardar en diciembre. Según el presidente de la compañía, Ricardo Roa, “este proyecto representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables”.

Además Roa afirmó que “más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se convierte en un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, lo que fortalece la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país”.

El proceso está vinculado a la utilización de la infraestructura existente de Cenit, la filial de Ecopetrol, con el propósito de “viabilizar las operaciones a través de la infraestructura existente”, según el comunicado. Los interesados en la licitación podrán consultar los documentos y el mecanismo de participación en la página web oficial de la compañía: www.ecopetrol.com.co.

la propuesta de Ecopetrol ubica el centro operacional en Coveñas, donde se debe contratar el buque especializado para la operación, además de los equipos y sistemas auxiliares. - crédito Ecopetrol

El sector energético colombiano discute actualmente distintas alternativas para asegurar el abastecimiento de gas en el corto y mediano plazo. El anuncio de Ecopetrol surge en un contexto donde diferentes actores del mercado han advertido riesgos de desabastecimiento. Entre los proyectos analizados destacan propuestas con diferencias técnicas y geográficas; entre ellas, la opción presentada por Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), que apuesta por ampliar la regasificación usando la plataforma Ballenas en La Guajira.

Respecto de la alternativa de TGI, el comunicado de Ecopetrol señala que presentan “algunas fallas técnicas y elementos que la harían más costosa”.

Por su parte, la propuesta de Ecopetrol ubica el centro operacional en Coveñas, donde se debe contratar el buque especializado para la operación, además de los equipos y sistemas auxiliares. “La apertura del proceso para contratar servicios logísticos del proyecto de regasificación en Coveñas” comprende “una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), el sistema de amarre y los sistemas de medición, así como todo el personal para operación y mantenimiento”.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, insistió en que el proyecto refuerza el “compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico”.

Ecopetrol abrió el proceso para contratar los servicios logísticos y de regasificación de gas natural en el Terminal Marítimo de Coveñas, incluyendo una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), sistemas de amarre, medición y personal especializado. - crédito @ECOPETROL_SA/X

Con la materialización de esta planta, Ecopetrol busca consolidar su papel central en el abastecimiento de gas natural para los próximos años, además de contribuir a la mitigación de precios y a la integración de energías renovables al sistema nacional.