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Millonarios anunció sus primeras bajas, pero no ha definido el futuro de Falcao ni David Mackalister Silva: esto se sabe

El conjunto azul arrancó la pretemporada del segundo semestre de 2026 con cuatro salidas, tres de ellas por final de contrato, pero no ha terminado de armar su nómina

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Millonarios fue uno de los equipos que inició su pretemporada 2026-II de manera temprana para alistar el equipo que buscará la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Millonarios FC

Millonarios arrancó la pretemporada para el segundo semestre de 2026, cuando tiene la obligación de salir campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, las dos competencias en este tramo de la temporada, pero para lograr esos objetivos, uno de los puntos a cumplir es traer refuerzos de calidad.

Para eso, el cuadro azul anunció las bajas en la plantilla, que eran jugadores con pocos minutos, irregularidad y criticados por los hinchas.

De otro lado, aún no se sabe lo que pasará con Falcao García ni David Mackalister Silva, dos de los futbolistas con más experiencia en Millonarios y líderes en la nómina, ya que ambos están por acabar su vínculo con la institución y la decisión quedará en manos del técnico Fabián Bustos.

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Las primeras bajas de Millonarios

El conjunto Embajador, en su cumpleaños 80, quiere limpiar buena parte de su plantilla para el segundo semestre de 2026, pues son varios los jugadores que no rindieron en la temporada y los aficionados exigen que se arme una nómina competitiva y pelee trofeos a nivel local.

A través de sus redes sociales, Millonarios anunció las salidas de Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado Cabezas y Nicolás Giraldo, este último tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero acordó con la institución su rescisión por la falta de minutos y facilitar su búsqueda de equipo.

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Cuatro jugadores fueron las primeras bajas de Millonarios para el segundo semestre de 2026, con el objetivo de darle espacio a los refuerzos - crédito Millonarios FC

Hurtado, que marcó cuatro goles en sus últimos compromisos con la institución, tendría un acuerdo con el Deportes Tolima para un préstamo por un año proveniente del Watford, dueño de sus derechos deportivos, mientras que Novoa se fue por los errores debajo de los tres palos.

Queda por saber si Millonarios continuará con Falcao, al que se le acaba el contrato el 30 de junio, pero deberá subirle el salario por el valor a pagar con el impuesto al patrimonio, pues el mismo jugador reveló que la razón para no seguir es extradeportiva, por más que le guarde cariño a los azules.

Radamel Falcao jugó 26 minutos en la derrota de Millonarios 2-1 a manos de O'Higgins, en la última fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa/Lina Gasca
Falcao no rindió con Millonarios en 2026 y no es segura su renovación para lo que queda de la temporada - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el caso de David Mackalister Silva, no hay decisión clara para la renovación de su contrato, ya que el mismo jugador admitió que no tuvo un buen semestre y, durante la celebración de su gol frente a Atlético en Cali, celebró con una despedida hacia los aficionados.

Celebración con amistosos

El 18 de junio comenzó la celebración de los 80 años de fundación de Millonarios, conjunto que presentó una camiseta edición especial para sus hinchas, que fue confeccionada por la misma institución, y ahora sigue una serie de compromisos internacionales de alto nivel.

Millonarios confirmó uno de sus duelos amistosos ante Colo Colo de Chile, uno de los conjuntos históricos de ese país, el sábado 18 de junio en el estadio El Campín, donde espera una buena cantidad de público.

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Colo Colo visitará Bogotá para verse con Millonarios, en el cierre de la pretemporada del segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Previo a ese compromiso, los embajadores anunciaron otro duelo de preparación contra Universitario de Lima, el 11 de julio en el estadio Monumental, donde los peruanos fueron eliminados por el Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores, al igualar sin goles y ser último del grupo B.

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Millonarios iniciará su gira de amistosos ante Universitario de Lima en el estadio Monumental - crédito Millonarios FC

Con estos partidos, Millonarios terminará su pretemporada antes del primer juego de la Liga BetPlay ante el Atlético Bucaramanga, en el fin de semana del 25 y 26 de julio en el estadio El Campín, para arrancar de la mejor manera el segundo semestre de 2026.

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