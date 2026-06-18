Nelson Hernández, papá del “Cucho”, reveló la verdadera razón de su apodo: “No es porque se ve viejo en la cancha”

Resumen y goles del partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán, donde se puede ver la jugada de Juan Camilo "El Cucho" Hernández para el tercer gol de la "Tricolor" - crédito TyC Sports

El debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 dejó imágenes de todo tipo: un lateral derecho definiendo de primera y sin dejar caer el balón, que fue el gol de Daniel Muñoz, un camarógrafo lesionado por una fuerte entrada del jugador de Uzbekistán Abdukodir Khusanov a Luis Díaz, que por la vehemencia con la que le entró terminó afectando a ese funcionario de la producción; y quizás una de las más llamativas, Juan Camilo “El Cucho” Hernández luchando por un balón que ya todos los que veían el partido daban por perdido.

Tras ganarlo y superar al defensor de Uzbekistán Abdukodir Khusanov, curiosamente el mismo que protagonizó la jugada con el camarógrafo, metió un centro al área en donde apareció Jáminton Campaz y cabeceó al primer palo de Utkir Yusupov, arquero de la selección asiática. Gol que sentenció la victoria 3-1 de la Selección Colombia.

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Esa jugada dejó a Juan Camilo “El Cucho” Hernández en boca de todos. No es para menos, incluso por el antecedente de ser una de las grandes sorpresas de la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo al Mundial con la Selección Colombia. Hernández se ganó el puesto gracias a una temporada 2025-2026 en la que fue el máximo goleador del Real Betis con 14 tantos.

El Cucho Cambiasso y su parecido físico con Juan Camilo Hernández es la razón del apodo de Cucho para el colombiano - crédito Diego Suárez/Instagram

¿Por qué le dicen Cucho Hernández?

Cualidad de goleador que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Incluso desde que comenzó a jugar fútbol con cinco años, cuando su papá, Nelson Hernández, lo llevó a una escuela de formación. “Allá fue donde le pusieron el apodo del Cucho. No es porque se ve viejo en la cancha, como todos dicen. Es porque cuando llegó al club, el entrenador le dijo que se parecía al Cucho Cambiasso, por lo calvo, en esa época ese jugador era muy famoso”, confesó el padre, en entrevista con el periodista Edwin Muñoz.

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Y es que esa característica de poco cabello, también ha acompañado a Juan Camilo “El Cucho” Hernández en su carrera profesional. Por decisión de su padre, es su corte de pelo casi de toda la vida: “Yo lo rapé cuando tenía cuatro años y ahí ya se quedó así. Por eso es que le decían que se parecía al Cucho Cambiasso y le dejaron ese apodo para siempre”, siguió diciendo.

“Yo lo rapé cuando tenía cuatro años y ahí ya se quedó así. Por eso es que le decían que se parecía al Cucho Cambiasso y le dejaron ese ápodo para siempre”, aseguró Nelson Hernández, papá del Cucho Hernández - crédito Reuters/Edwin Muñoz

Cucho Hernández: carrera

Juan Camilo Hernández nació en Pereira en 1999 y comenzó su carrera profesional en el Deportivo Pereira, donde debutó en 2015. Allí disputó 57 partidos y marcó 23 goles, números que llamaron la atención del fútbol europeo.

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En 2017 pasó al Watford FC, aunque inicialmente fue cedido al América de Cali, equipo con el que jugó 21 partidos y anotó 4 goles. Ese mismo año comenzó su etapa más importante en España con la SD Huesca. Con el conjunto aragonés fue protagonista del ascenso a Primera División: en total disputó 70 partidos y marcó 20 goles.

Después pasó por préstamo al RCD Mallorca en la temporada 2019-20, donde consiguió 5 goles en 24 partidos, y luego al Getafe CF, con 2 goles en 23 encuentros.

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Juan Camilo Hernández ingresó en la segunda mitad del partido por Luis Javier Suárez - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

En 2021 regresó al Watford y tuvo su estreno en la Premier League, donde marcó 5 goles en 28 partidos oficiales. En 2022 inició una nueva etapa en la Columbus Crew. Allí se convirtió en figura: ganó títulos y acumuló 58 goles en 94 partidos, siendo una de las grandes estrellas del club.

En 2025 regresó a España para jugar con el Real Betis Balompié. Con la Selección Colombia suma 7 partidos y 2 goles. En toda su carrera profesional acumula más de 130 goles y más de 350 partidos, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más destacados de su generación.

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