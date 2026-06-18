El Ministerio de Defensa arremetió contra los medios que afirman que la fuerza pública está disminuida: “No corresponde a la realidad”

El ministro cuestionó la veracidad del informe presentado por un medio en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Debido a informes noticiosos publicados recientemente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, arremetió contra los datos divulgados sobre el crecimiento de los grupos armados organizados en el país.

Además, Sánchez cuestionó la veracidad de lo informado y reveló algunas de las cifras sobre el crecimiento y los avances de la fuerza pública durante el primer semestre de 2026.

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“Vimos específicamente en Noticias Caracol, donde decía que se habían incrementado los Gaos y que se había reducido la fuerza pública. Ahí queremos hacer una aclaración, publicaron una información equivocada que no corresponde a la realidad, que no está actualizada. Ha crecido en un 8% la fuerza pública, hay 30.000 efectivos más y hay un plan de fortalecimiento mayor para 20.000 policías y 16.000 militares. Mientras algunos difunden información de años anteriores, la realidad muestra que la fuerza pública ha crecido", declaró durante una atención a medios el ministro de Defensa.

El balance del Ministerio de Defensa en lo que va de 2026

Desde el ministerio afirman que es equivocado afirmar que la fuerza pública ha sido disminuida - crédito Ministerio de Defensa

Infobae Colombia tuvo acceso a información sobre los resultados del Ministerio de Defensa en 2026, que incluye el contexto de la ofensiva criminal que ha padecido la fuerza pública y las poblaciones civiles en varias zonas del país.

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Actualmente, existe una acción operacional permanente que se suma a los más de 1.500 combates que se han registrado durante la actual administración, es decir, una confrontación contra estructuras criminales cada 20 horas. Antes de que termine el primer semestre, se terminará de consolidar el ingreso de 16.000 soldados y 20.000 policías, para un total de 36.000 nuevos integrantes de la fuerza pública.

En el suroccidente del país hay cerca de 46.918 efectivos desplegados entre Ejército, Armada y Policía; además, se ha fortalecido la inversión en seguridad y defensa. En el último año, la cartera ha destinado inversiones por más de 31 billones de pesos, incluyendo la compra de nuevos aviones de superioridad aérea, la renovación de armamento, el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la puesta en marcha de herramientas como el escudo antidrones.

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El Ministro mencionó el informe noticioso que consideró está equivocado - crédito Ministerio de Defensa

En la lucha contra el narcotráfico, el Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de un laboratorio cada 50 minutos, mientras que las incautaciones han aumentado un 59%.

“La experiencia demuestra que la erradicación forzada, cuando no está acompañada de sustitución, presencia integral del Estado, vías, crédito, comercialización, seguridad y alternativas productivas, genera resiembra y reproduce el ciclo de violencia. Por eso la pregunta no es solo cuántas hectáreas se erradican, sino cuánto poder económico se le quita al narcotráfico, cuántos laboratorios se destruyen, cuánta droga se incauta, cuántas redes se desmantelan y cuántas comunidades logran salir de la dependencia de las economías ilegales”, es parte del documento al que tuvo acceso Infobae Colombia.

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Sobre los retos de la cartera, se menciona la violencia letal como una de las problemáticas que sigue vigente en el territorio nacional, principalmente en zonas en las que hay presencia de estructuras ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, extorsión y disputa entre grupos armados y bandas delincuenciales. A pesar de ello, en 2026, 457 municipios no registran homicidios.

La cartera preparó un documento para responder a los informes que han expuesto datos equivocados sobre el ministerio - crédito Ministerio de Defensa/X

El documento que no ha sido emitido concluye con una invitación del Ministerio de Defensa a los medios nacionales para no replicar información que no ha sido contrastada o que expone datos de años atrás.

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“Invitamos a los medios de comunicación a presentar las cifras con contexto, fuentes claras y análisis integral. Colombia necesita un debate serio sobre seguridad, no titulares que alimenten el miedo sin explicar las causas, las tendencias y las respuestas del Estado”.