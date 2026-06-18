El Mexican trae tacos ilimitados y shots de tequila gratis en Bogotá y Santa Marta durante el Mundial

Tacos ilimitados en Bogotá por dos horas, promociones y un shot de tequila por cada gol de la Selección Colombia marcarán la programación especial de El Mexican durante el lo que duré el Mundial 2026.

Tacos ilimitados en Bogotá por dos horas, promociones y un shot de tequila por cada gol de la Selección Colombia marcarán la programación especial de El Mexican durante el lo que duré el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

En las cinco sedes de Bogotá y su restaurante en Santa Marta la marca ofrece transmisión en vivo de los partidos más importantes del torneo y un formato de consumo ilimitado de tacos y nachos por dos horas a $38.900 por persona.

PUBLICIDAD

La campaña incluye promociones, combos para los encuentros y nuevas versiones de los cantaritos mexicanos, un cóctel tradicional de Jalisco elaborado con tequila, jugos cítricos (naranja, toronja y limón), un toque de sal y refresco de toronja. Se sirven en jarritos de barro, los cuales mantienen la bebida fría y le aportan su característico sabor.

La campaña incluye promociones, combos para los encuentros y nuevas versiones de los cantaritos mexicanos, un cóctel tradicional de Jalisco.

La propuesta tiene un foco especial en los partidos de Colombia y en una experiencia orientada a grupos de amigos, parejas y familias.

Felipe Giraldo, gerente general de El Mexican, señaló: “Queremos que nuestros restaurantes se conviertan en el lugar donde los aficionados celebren juntos cada partido, combinando buena comida, coctelería y toda la energía que genera el Mundial. La idea es que cada visita se convierta en una experiencia memorable”.

PUBLICIDAD

Uno de los incentivos se activará durante los juegos de la Selección Colombia. Cada gol del equipo le dará derecho a un shot de tequila gratis para todos los que estén viendo el partido en cualquiera de las sedes.

Sedes, premios y capacidad para la temporada del Mundial

Durante la temporada, los asistentes también podrán participar en el sorteo de una cena para dos personas.

La operación abarca cinco puntos en Bogotá: Calle 80, Calle 116, Calle 140, Centro, en la Cra. 5 #20-89, y el Centro Comercial Salitre Plaza.

PUBLICIDAD

La sexta sede está en Santa Marta, en la Calle 18 #2-82, cerca del Parque de los Novios.

Durante la temporada, los asistentes también podrán participar en el sorteo de una cena para dos personas y una camiseta oficial de uno de los equipos finalistas del Mundial.

PUBLICIDAD

La marca indicó que sus locales tienen capacidad para recibir a más de 690 personas al mismo tiempo.

El origen de la propuesta gastronómica de El Mexican

Se pueden encontrar tacos de pollo asado o pollo frito, carne asada, desmechada o al pastor, de chorizo e incluso pescado.

El Mexican nació en 2020 como evolución de Gringo Cantina, un restaurante creado por Michael de Miguel, un norteamericano que llegó a Bogotá y creó un espacio donde ofrecía platos inspirados en los tacos callejeros de la Ciudad de México, pero también de las adaptaciones que podrían encontrarse en un foodtruck en Los Ángeles o Nueva York.

PUBLICIDAD

Ahora, varios años después, al frente del menú está Felipe Giraldo Triana, chef ejecutivo de la marca, quien ha estado a cargo de las cocinas de locales tan reconocidos como Tremé, Bicono, Adriano o Sazerak. La carta, que toma referencias de las taquerías retro de la frontera entre México y California, incluye tacos, quesadillas, burritos, tortas, chilaquiles, nachos, margaritas, aguas frescas, tequila y mezcal.

Se pueden encontrar tacos de pollo asado o pollo frito, carne asada, desmechada o al pastor, de chorizo e incluso pescado y como entrada chilaquiles, una fantástica sopa de tortilla o si quieren algo menos común una sopa de esquites, que son unos granos de maíz tierno, y postres como el de tres leches y una buena oferta de nuevos cocteles mexicanos.

PUBLICIDAD

La marca cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y seis sedes activas. Con esa operación, busca consolidarse como punto de encuentro para quienes quieran seguir el Mundial 2026 entre comida mexicana y celebraciones colectivas.