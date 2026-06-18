Ministro de Minas lanzó fuerte pulla contra Fenalco durante la entrega de un proyecto solar: “Gobierna para todos, menos para los comerciantes”

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, invitó a Fenalco a sumarse a la democratización de la energía y a respaldar iniciativas que reducen los costos de los comerciantes, en lugar de limitarse a criticar las políticas del Gobierno - crédito Ministerio de Minas y Energía

La entrega de un proyecto de energía solar para comerciantes en Sincelejo sirvió, el 18 de junio, al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para cuestionar a la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y a su presidente, Jaime Cabal, al contraponer las críticas del gremio con una iniciativa para 58 locales del Nuevo Mercado de la capital de Sucre.

Palma pidió a Fenalco respaldar medidas que reduzcan los costos de energía de tenderos y pequeños comerciantes, en lugar de limitarse a criticar las políticas del Gobierno. El ministro ligó ese llamado a un proyecto con financiación del 100% para 58 locales, con rebajas previstas de entre 50% y 70% en las facturas.

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El proyecto beneficia a 58 comerciantes del Nuevo Mercado de Sincelejo y hace parte de una estrategia con la que el Gobierno busca aliviar los costos de operación de negocios de la economía popular. La iniciativa fue desarrollada por el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y la Gobernación de Sucre.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, ha sido muy crítico con las políticas económicas del Gobierno Petro - crédito @FenalcoNacional/X

El funcionario presentó la obra como una muestra de que existen medidas concretas frente a las tarifas altas.

“Estamos muy contentos de venir a visitar esta obra destinada a la economía popular, destinada a lo que debería estar concentrado al señor Jaime Cabal, exministro que gobernó y que gobierna para todos, menos para los comerciantes, porque el señor Jaime Cabal no está destinado a esto, a gestionar recursos y a dinamizar proyectos para las tiendas, para la economía popular, como lo está haciendo este gobierno”, señaló el ministro de Minas y energía.

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Agregó en la misma intervención que “aquí se ha destacado que es el primer proyecto destinado a la economía popular, pero así tenemos miles en todo el país, porque la forma de ayudarle al comerciante, al tendero, como lo está haciendo este gobierno, es disminuir sus costos de operación y uno de esos costos es el de la energía eléctrica, lo vimos en el recorrido ahorita ahorro del 30, del 40% y que el comerciante puede monitorear en una aplicación de su celular para hacer uso eficiente de la energía eléctrica”.

El Gobierno Petro insiste en que Jaime Cabal y Fenalco no representan a los tenderos - crédito Universidad Central

Más críticas del ministro de Minas a Fenalco

Palma insistió en su cuestionamiento al presidente del gremio y llamó a Fenalco a sumarse a la “democratización de la energía”. El ministro planteó una contraposición entre los señalamientos al Gobierno y las intervenciones oficiales para reducir las cuentas de luz de pequeños negocios.

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“Esta es la forma de ayudarle al comerciante, no lo que hace el señor Jaime Cabal, presidente de Fenalco, que no ayudan al comerciante. Hay que ayudar al comerciante”, afirmó.

Luego añadió: “Es con hechos concretos, con datos concretos, con acciones concretas, como esta acción bajarle el costo de la factura de energía eléctrica a los comerciantes, a los tenderos de este país que mueven lo que este gobierno ha denominado la economía popular”.

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Por ahora, el presidente de Fenalco no se ha pronunciado, pero anteriormente hizo duras críticas a las políticas del Gobierno de Gustavo Petro. Sus principales cuestionamientos se centran en el deterioro del empleo formal y la informalidad, el impacto inflacionario y de destrucción de empleo por los aumentos del salario mínimo, una profunda crisis de seguridad y los escándalos de corrupción.

El gremio empresarial alertó sobre ajustes en las nóminas y estrategias de automatización ante el aumento de los costos y la presión sobre la sostenibilidad - Fenalco

Los ejes centrales de sus críticas al Ejecutivo abarcan las siguientes áreas:

Manejo económico y salario mínimo: el incremento desmedido del salario mínimo, impulsado políticamente, pone en riesgo más de 700.000 empleos y amenaza a las micro y pequeñas empresas. También calificó de irresponsable desestimar los riesgos inflacionarios y descalificar a las instituciones técnicas como el Banco de la República.

Relación con el sector privado: sostiene que el Gobierno carece de voluntad para dialogar con los empresarios y que nunca ha comprendido el funcionamiento de la economía de mercado ni la importancia de la sostenibilidad fiscal. En repetidas ocasiones ha expresado que no existe una verdadera interlocución con la administración actual.

Gobernabilidad y escándalos: Cuestionó duramente los escándalos de corrupción, señalando una evidente falta de coherencia y articulación dentro del gabinete ministerial. En su libro “Reconstruir sobre lo destruido” , Cabal resume lo que considera un periodo de desaciertos, mentiras y amenazas a la institucionalidad.

Seguridad y coherencia ideológica: denunció un deterioro crítico en la seguridad del país y señaló frecuentes incoherencias en el discurso del presidente Gustavo Petro, particularmente contrastando su postura sobre las operaciones militares y los derechos de menores de edad en el pasado frente a las acciones de su propio Gobierno.