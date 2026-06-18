Carlos Queiroz aseguró haber terminado “agotado” tras la agónica victoria de Ghana en su debut en el Mundial 2026

Carlos Queiroz se convirtió con Ghana en el segundo técnico en dirigir en cinco Mundiales consecutivos - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Caleb Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante y anotó en el quinto minuto del tiempo añadido del segundo tiempo el gol que le dio a Ghana una victoria agónica por la mínima diferencia ante Panamá, en el debut de ambos equipos en el Mundial 2026.

El partido disputado en el Toronto Stadium de Toronto, Canadá, el pasado miércoles 17 de junio, no fue el más vistoso ni el que más talento arrojó, pero resultó entretenido por momentos, producto de las falencias de ambos seleccionados que abrieron el escenario y las posibilidades de victoria para ambos equipos. El gol de Yirenkyi rompió un empate sin goles que parecía destinado a sostenerse hasta el pitazo final.

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La victoria representó una alegría adicional para el entrenador de las Estrellas Negras, el portugués Carlos Queiroz, que con dicho partido se convirtió en el segundo técnico de la historia en dirigir en cinco Mundiales consecutivos, tras sus participaciones con Portugal en 2010 e Irán en 2014, 2018 y 2022. Previamente, el serbio Bora Milutinović consiguió la gesta en 1986 (México), 1990 (Costa Rica), 1994 (Estados Unidos), 1998 (Nigeria) y 2002 (China).

Mundial 2026 - Ghana 1 - Panamá 0

Nada más iniciar la rueda de prensa posterior al partido, Queiroz reconoció el desgaste que le representó el debut desde la zona técnica. “Estoy agotado. Fue tan duro y tan intenso que incluso yo mismo me siento cansado. Y eso lo dice todo sobre el partido”, afirmó.

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Queiroz llegó al banco de Ghana apenas dos meses antes del torneo y debió afrontar el partido sin Thomas Partey, pieza central del equipo, debido a que las autoridades migratorias canadienses le negaron la visa al volante del Villarreal en razón de los cargos penales que enfrenta en el Reino Unido, donde aguarda juicio por acusaciones de violación a las que se declaró inocente. Un tribunal federal rechazó además el recurso presentado por el jugador y el Gobierno ghanés para obtener un permiso de residencia temporal.

Ghana venció 1-0 a Panamá en su debut en el Mundial 2026 con un gol de Caleb Yirenkyi, el reemplazante de Thomas Partey, en tiempo de reposición - crédito Kevin Sousa/Reuters

Ante la ausencia de Partey, Queiroz apostó por Yirenkyi, de 20 años, en la zona de volantes. El joven, que también marcó en el amistoso previo al torneo contra Gales, terminó por convertirse en el héroe de la noche. Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si la ausencia de Partey afectó el rendimiento del equipo, el técnico respondió con ironía: “Si vio el partido, tiene la respuesta a sus preguntas, y creo que puede hacerme mejores preguntas”.

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El partido tuvo a Panamá como dominador en los primeros compases. Queiroz describió el inicio como un momento de resistencia ante las incursiones de los Canaleros en ataque.

“Era nuestro momento de sufrir, de jugar con mucha concentración, dejarlos venir, empezar a frustrarlos, controlar todas las soluciones que tienen cuando avanzan”, apuntó. Eso sí, Queiroz mostró malestar con la actuación arbitral. “Los jugadores de Panamá sacaron ventaja de esas situaciones, empujando y agarrando a nuestros jugadores. Era necesario que el árbitro pusiera orden en el campo”, manifestó.

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La jugada que reclamó con más vehemencia fue un penalti no sancionado sobre Jerome Opoku durante el primer tiempo. “Entre más cámaras de VAR que ponen en el partido, menos ven. Es increíble cómo el VAR puede pasar por alto ese penalti”, dijo, con una mezcla de ironía y frustración. A su juicio, el marcador debió abrirse antes de la anotación final.

Otro de los temas abordados fue la sustitución del arquero titular Lawrence Ati-Zigi por lesión, siendo reemplazado por Benjamin Asare en el segundo tiempo. Sobre el estado de Ati-Zigi, Queiroz fue cauto: “No estamos seguros todavía. Con este tipo de lesión, solo después de 24 o 48 horas podremos saber con certeza si puede jugar el próximo partido”.

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Lawrence Ati-Zigi es duda para el segundo partido ante Inglaterra, en palabras de Carlos Queiroz, luego de la lesión que le obligó a ser reemplazado en el entretiempo - crédito Kevin Sousa/Reuters

El técnico también defendió a Caleb Yirenkyi ante una pregunta de por qué lo usaba como volante si su puesto habitual era como lateral derecho. “En la mayoría de los otros partidos jugó en el mediocampo. Usted está equivocado en eso”, increpó Queiroz al periodista. Y agregó: “En mi humilde opinión, es un centrocampista y será un gran centrocampista para Ghana. Todavía es joven y le queda mucho por aprender, pero si con esta edad es capaz de hacer esto, cuando crezca y aprenda más, puede ser un jugador de gran impacto en nuestro equipo”.

Con la victoria, Ghana lidera el Grupo L junto a Inglaterra, que derrotó a Croacia por 4-2 en el partido inaugural de la misma llave. El próximo rival de los ghaneanos será precisamente la selección inglesa, y Queiroz advirtió que acepta el desafío de los Tres Leones: “El próximo partido contra Inglaterra es un gran equipo, pero estaremos listos para jugar contra ellos”, declaró.

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