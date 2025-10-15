Colombia

Congresista de Estados Unidos agradeció a Petro por la liberación del colombo israelí Elkana Bohbot por parte de Hamas: “Jugaron un papel fundamental”

El demócrata Adriano Espaillat reconoció la intervención de las autoridades colombianas y la nacionalización de Elkana Bohbot como factores clave para lograr su liberación

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El congresista Adriano Espaillat destaca
El congresista Adriano Espaillat destaca el papel del gobierno colombiano en la liberación de Elkana Bohbot en Gaza - crédito @repespaillat/Instagram

Durante un evento realizado en la Embajada de Colombia en Washington D. C., el congresista demócrata Adriano Espaillat, presidente del Congressional Hispanic Caucus, resaltó la intervención del Gobierno de Gustavo Petro y del embajador Daniel García Peña en el proceso que permitió la liberación del colombiano-israelí Elkana Bohbot en Gaza.

Según indicó el estadounidense, la labor del Ejecutivo y, de paso, los fuertes pronunciamientos del presidente sobre la situación Bohbot en manos del grupo terrorista Hamas, fueron parte fundamental para lograr el rescate con vida del hombre de 36 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Jugaron un papel fundamental para facilitar las comunicaciones entre él y sus familiares”, señaló el congresista destacando la importancia de este acompañamiento durante la retención.

El gobierno colombiano y el embajador por sus esfuerzos para asistir a la familia de Elkana Bohbot, uno de los rehenes que fue liberado con éxito ayer”, continuó Espaillat.

l parlamentario estadounidense destacó la
l parlamentario estadounidense destacó la iniciativa de Gustavo Petro por otorgarle la nacionalidad colombiana a Bohbot - crédito REUTERS/Angelina Katsanis

Asimismo, el parlamentario estadounidense destacó la iniciativa de Gustavo Petro por otorgarle la nacionalidad colombiana a Bohbot, lo que habría permitido que el Gobierno nacional intermediara en las negociaciones para liberar al rehén y dar soporte a Rebeca González. su esposa; a Reem Bohbot, su hijo, y al resto de su familia.

La intervención de la oficina del congresista fue clave para asegurar que los allegados de Bohbot pudieran mantenerse informados sobre la situación, según recalcó Espaillat ante los asistentes al evento diplomático.

Nuestra oficina trabajó con ustedes para asegurar que la familia tuviera algún nivel de comunicación sobre esta horrible experiencia. Pero estamos contentos de que ayer fuera liberado junto con el resto de las familias. Y gracias por sus esfuerzos”, concluyó el legislador estadounidense.

Hamas le habló a Elkana Bohbot de Gustavo Petro

El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot permaneció dos años secuestrado por Hamas, periodo durante el cual, según relató su esposa Rebeca González, los captores le mencionaron en repetidas ocasiones al presidente Gustavo Petro y su postura favorable hacia Palestina.

Durante el cautiverio, la percepción de los secuestradores sobre la posición política del mandatario colombiano habría influido en el trato recibido por Bohbot.

“Elkana recibió cierta protección por parte de Hamas, ya que el presidente mostró mucho su apoyo por el pueblo de Palestina. Mi esposo viene muy desilusionado del Gobierno de Israel, lo hubieran podido sacar antes, viene muy herido del país en el que nació”, afirmó González en entrevista con Blu Radio.

Tras la liberación, Bohbot expresó su deseo de viajar a Colombia y consideró la posibilidad de establecerse en el país, motivado por la nacionalidad colombiana que le fue otorgada.

“Dijo que quiere que vayamos a Colombia. Desea con muchas fuerzas de su corazón que tengamos una propiedad ahí. Quiere un apoyo de personas que realmente quieran apoyarnos por todo lo que pasamos”, agregó González.

En el reencuentro familiar, la noticia sobre la ciudadanía colombiana fue comunicada a Bohbot por uno de sus hermanos, lo que generó un momento de tensión. González relató que prefirió manejar la información con cautela para no abrumar a su esposo, aunque finalmente él manifestó sorpresa y alegría al enterarse del gesto del presidente Petro.

González manifestó su interés en que Bohbot pueda reunirse, de manera presencial o virtual, con el jefe de Estado colombiano para decidir si acepta formalmente la nacionalidad.

“Tú tienes nacionalidad colombiana, pero tienes que declarar que tú quieres ser colombiano, porque al final también la decisión es tuya”. Y me dijo: “No puedo creer que el presidente me dio a mí la nacionalidad”. Y yo: “Sí, te la dio”, relató González a Blu Radio.

Por su parte, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, invitando a la familia a radicarse en Colombia: “Elkana y su familia, como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”.

Temas Relacionados

Adriano EspaillatGustavo PetroLiberan a Elkana BohbotElkana BohbotCiudadano colombo-israelíColombia-noticiasCongreso Estados Unidos

Más Noticias

Gustavo Petro arremetió otra vez contra el concesionario por fallas en la vía Bogotá-Villavicencio: “Le echan la culpa al campesinado”

El mandatario afirmó mediante redes sociales que la falta de mantenimiento de las obras de drenaje provocó el último deslizamiento, rechazando que las comunidades rurales fueran responsables

Gustavo Petro arremetió otra vez

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

EN VIVO: Cali vs. Colo

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Gustavo Petro solicitó que la

Policía Metropolitana de Bogotá brindó recomendaciones para no ser víctima del paseo millonario: ojo a los movimientos sospechosos

Gracias a los trabajos que realizan las autoridades tres personas fueron detenidas por ser sospechosas de adelantar estos delitos

Policía Metropolitana de Bogotá brindó

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

La influencer salió al paso de las especulaciones en redes sociales y aclaró que no es la nueva dueña de la estética en donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025

Vivian de la Torre rompe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karen Sevillano reveló planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a cifra que es liderada por David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal