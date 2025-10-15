Cali está buscando a 12.000 beneficiarios de Colombia Mayor que no han cobrado el subsidio: podrían perder el beneficio

La Secretaría de Bienestar Social de Cali urge a los beneficiarios de Colombia Mayor a cobrar el subsidio antes del 16 de octubre - crédito Prosperidad Social

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali emitió un llamado urgente a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que aún no han realizado el cobro del subsidio correspondiente al noveno ciclo del año.

El plazo para efectuar el retiro vence el próximo jueves 16 de octubre, por lo que se invita a las personas mayores inscritas a no dejar pasar la fecha y acercarse a los puntos habilitados para garantizar el acceso a este apoyo económico.

La líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, Luisa Fernanda Benítez, explicó que quienes tengan consultas o requieran orientación pueden dirigirse a la oficina de atención ubicada en la Avenida 6N #45N - 47, en el barrio El Bosque.

El plazo para retirar el subsidio del noveno ciclo de Colombia Mayor vence el jueves 16 de octubre en Cali - crédito Colombia Mayor

Además, se encuentra disponible la línea de WhatsApp 315 054 8498 y el correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co para resolver inquietudes relacionadas con el proceso de cobro, suspensión del subsidio o trámites administrativos. El horario de atención es de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p. m.

En casos específicos donde el titular del subsidio se encuentre suspendido debido a hospitalización o tratamiento por enfermedades graves, se puede autorizar a un representante para efectuar el trámite en su nombre. El apoderado deberá presentar la fotocopia del documento de identidad del beneficiario junto con la historia clínica que acredite la condición de salud.

Completada la entrega y formalizada la solicitud, el proceso para levantar la suspensión puede tardar hasta tres meses, periodo durante el cual Colombia Mayor evaluará la información y dará respuesta sobre la reactivación del beneficio.

La oficina de atención en la Avenida 6N #45N - 47 y canales virtuales están disponibles para consultas sobre el subsidio - crédito Prosperidad Social

La Secretaría de Bienestar Social reiteró su llamado a las personas adultas mayores y sus familias para que no dejen para última hora el cobro del subsidio, acudan ante cualquier inquietud a los canales oficiales de atención y protejan este recurso fundamental para la calidad de vida en la vejez.

Quiénes puede ser parte del programa de Colombia Mayor

Colombia Mayor es un programa estratégico del Gobierno nacional enfocado en la protección social para las personas adultas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema, carecen de pensión y no cuentan con ingresos suficientes para subsistir. Cada ciclo, el subsidio representa una ayuda fundamental para miles de familias y personas mayores en todo el país.

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir criterios como ser colombiano, haber residido al menos los últimos diez años en Colombia, y tener una edad apenas tres años menor que la exigida para la pensión de vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres). Es necesario, adicionalmente, estar clasificado en los niveles A, B y hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV, que agrupa a los sectores más vulnerables de la población.

Representantes pueden cobrar el subsidio de Colombia Mayor en casos de hospitalización o enfermedad grave del titular - crédito Prosperidad Social

El monto del subsidio varía según la edad: los beneficiarios menores de 80 años reciben 80.000 pesos mensuales, mientras que quienes superan los 80 años acceden a 225.000 pesos. En el caso de Bogotá, gracias a un convenio especial entre la administración distrital y el Gobierno nacional, las personas menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

El proceso de inscripción se realiza presencialmente en la alcaldía del municipio de residencia, presentando la cédula original. En Cali, la gestión se adelanta en la oficina de atención mencionada, mientras que en Bogotá corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social. Tras el registro, la autoridad encargada verifica que el solicitante no reciba pensión ni renta alguna, y luego se cruza la información con las bases de datos nacionales antes de asignar el cupo, que depende del orden de priorización y de la disponibilidad de slots en cada ciclo.

La modalidad estándar de pago es el subsidio económico directo, entregado cada mes a través de operadores de pago designados. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y conservar la información de contacto actualizada para evitar inconvenientes.