Colombia

Cali está buscando a 12.000 beneficiarios de Colombia Mayor que no han cobrado el subsidio: podrían perder el beneficio

Quienes aún no han realizado el retiro del beneficio económico tienen hasta el jueves para completar el trámite, con opciones de asesoría presencial y virtual

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La Secretaría de Bienestar Social
La Secretaría de Bienestar Social de Cali urge a los beneficiarios de Colombia Mayor a cobrar el subsidio antes del 16 de octubre - crédito Prosperidad Social

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali emitió un llamado urgente a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que aún no han realizado el cobro del subsidio correspondiente al noveno ciclo del año.

El plazo para efectuar el retiro vence el próximo jueves 16 de octubre, por lo que se invita a las personas mayores inscritas a no dejar pasar la fecha y acercarse a los puntos habilitados para garantizar el acceso a este apoyo económico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, Luisa Fernanda Benítez, explicó que quienes tengan consultas o requieran orientación pueden dirigirse a la oficina de atención ubicada en la Avenida 6N #45N - 47, en el barrio El Bosque.

El plazo para retirar el
El plazo para retirar el subsidio del noveno ciclo de Colombia Mayor vence el jueves 16 de octubre en Cali - crédito Colombia Mayor

Además, se encuentra disponible la línea de WhatsApp 315 054 8498 y el correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co para resolver inquietudes relacionadas con el proceso de cobro, suspensión del subsidio o trámites administrativos. El horario de atención es de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p. m.

En casos específicos donde el titular del subsidio se encuentre suspendido debido a hospitalización o tratamiento por enfermedades graves, se puede autorizar a un representante para efectuar el trámite en su nombre. El apoderado deberá presentar la fotocopia del documento de identidad del beneficiario junto con la historia clínica que acredite la condición de salud.

Completada la entrega y formalizada la solicitud, el proceso para levantar la suspensión puede tardar hasta tres meses, periodo durante el cual Colombia Mayor evaluará la información y dará respuesta sobre la reactivación del beneficio.

La oficina de atención en
La oficina de atención en la Avenida 6N #45N - 47 y canales virtuales están disponibles para consultas sobre el subsidio - crédito Prosperidad Social

La Secretaría de Bienestar Social reiteró su llamado a las personas adultas mayores y sus familias para que no dejen para última hora el cobro del subsidio, acudan ante cualquier inquietud a los canales oficiales de atención y protejan este recurso fundamental para la calidad de vida en la vejez.

Quiénes puede ser parte del programa de Colombia Mayor

Colombia Mayor es un programa estratégico del Gobierno nacional enfocado en la protección social para las personas adultas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema, carecen de pensión y no cuentan con ingresos suficientes para subsistir. Cada ciclo, el subsidio representa una ayuda fundamental para miles de familias y personas mayores en todo el país.

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir criterios como ser colombiano, haber residido al menos los últimos diez años en Colombia, y tener una edad apenas tres años menor que la exigida para la pensión de vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres). Es necesario, adicionalmente, estar clasificado en los niveles A, B y hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV, que agrupa a los sectores más vulnerables de la población.

Representantes pueden cobrar el subsidio
Representantes pueden cobrar el subsidio de Colombia Mayor en casos de hospitalización o enfermedad grave del titular - crédito Prosperidad Social

El monto del subsidio varía según la edad: los beneficiarios menores de 80 años reciben 80.000 pesos mensuales, mientras que quienes superan los 80 años acceden a 225.000 pesos. En el caso de Bogotá, gracias a un convenio especial entre la administración distrital y el Gobierno nacional, las personas menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

El proceso de inscripción se realiza presencialmente en la alcaldía del municipio de residencia, presentando la cédula original. En Cali, la gestión se adelanta en la oficina de atención mencionada, mientras que en Bogotá corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social. Tras el registro, la autoridad encargada verifica que el solicitante no reciba pensión ni renta alguna, y luego se cruza la información con las bases de datos nacionales antes de asignar el cupo, que depende del orden de priorización y de la disponibilidad de slots en cada ciclo.

La modalidad estándar de pago es el subsidio económico directo, entregado cada mes a través de operadores de pago designados. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y conservar la información de contacto actualizada para evitar inconvenientes.

Temas Relacionados

Colombia Mayor Secretaría de Bienestar Social Gobierno nacional Luisa Fernanda Benítez Cali Bogotá Subsidio Protección social SISBÉN IV Alcaldía de CaliColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

María Elvira Salazar, congresista republicana, lanzó pulla a Petro: “Por su pasado guerrillero, tiende a justificar la violencia”

La representante estadounidense, del estado de Florida, emitió el pronunciamiento a propósito de la quema de un vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella

María Elvira Salazar, congresista republicana,

Karina García reveló la millonaria cifra que llegó a ganar en OnlyFans: “Lo hice por necesidad”

La creadora de contenido antioqueña detalló los motivos que la llevaron a incursionar en la plataforma, explicó por qué no volvería y compartió el monto exacto que obtuvo en el período más exitoso

Karina García reveló la millonaria

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por creciente del río Magdalena: estas son las recomendaciones

El incremento sostenido del río Magdalena y la continuidad de la temporada de lluvias mantienen en alerta a la ciudad, que habilitó líneas de emergencia y refuerza la coordinación con organismos de rescate

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

El equipo de Hernán Torres va sumando jugadores a la plantilla que se recuperaron de lesiones o estaban sancionados, con el objetivo de seguir en la pelea por los cuadrangulares

Millonarios vuelve a sonreír en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló la millonaria

Karina García reveló la millonaria cifra que llegó a ganar en OnlyFans: “Lo hice por necesidad”

Hijas de Luis Díaz sorprendieron con fotos en famoso lugar de Paris: “Las amo, mis princesas, dueñas de mi vida”

El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales