Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

La creadora de contenido Andrea Valdiri reveló detalles del contrato que rige su participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo en el que enfrentará a Yina Calderón el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, Valdiri respondió a quienes preguntaban acerca de las consecuencias económicas en caso de que alguna de las participantes no se presentara al combate.

“La gente me está preguntando si Yina se retira, ella le tiene que pagar a una multa a Stream Fighters de cincuenta mil dólares y esa multa está para las dos”, explicó Valdiri ante miles de personas conectadas al directo.

Según detalló, el contrato firmado por ambas hace cuatro meses incluye una cláusula que obliga a pagar 50.000 dólares si alguna decide no presentarse al evento (196 millones de pesos colombianos). “Cualquiera que se retire tiene que pagar cincuenta mil dólares porque eso está en el contrato, entonces si no tienen para pagar una finca no creo que tengan para pagar los cincuenta mil, sigamos…”, agregó la influencer en un claro mensaje dirigido a su oponente.

El evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol, ha creado gran expectativa no solo por la rivalidad entre Valdiri y Calderón, sino también por la presencia de otras figuras del entretenimiento digital como Karina García y la mexicana Karely Ruiz, quienes también subirán al ring esa noche.

Valdiri suele ser transparente con su audiencia y aprovechó la oportunidad para dejar en claro que la penalización sería para cualquiera de las dos, reforzando el compromiso adquirido: “Cualquiera de las dos que desista, tendrá que pagar esa millonaria suma”.

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se proyecta como uno de los eventos más seguidos del mes, mientras que sus seguidores continúan atentos a cada declaración en redes sociales y a la preparación de ambas figuras para el esperado encuentro.

Andrea Valdiri revela que entrará a Stream Fighters junto a su hija mayor

La influenciadora Andrea Valdiri compartió con sus seguidores detalles inéditos sobre su preparación y entrada al evento de boxeo Stream Fighters 4, donde se enfrentará a Yina Calderón el 18 de octubre.

Durante una transmisión en vivo, la barranquillera respondió preguntas de sus fanáticos, quienes le consultaron cómo sería su aparición en el ring y si estaría acompañada por sus hijas.

Valdiri anticipó que su entrada será “bastante emotiva”, resaltando que irá de la mano de su hija mayor, Isabella Valdiri. “Quien va a entrar conmigo va a ser Isa, les voy a dar esa pista. Isa y yo hemos hablado muchísimo de este tema y cuando me ve es como su superheroína y me dice ‘mami yo quiero ir contigo por favor, quiero ver eso y me dice no sé si qué me va a dar’, entonces me da como vaina, pero va a estar de la manito conmigo”, afirmó la influencer en su conversación digital.

La barranquillera también advirtió que podría experimentar un fuerte impacto emocional después del combate. Se anticipó con una disculpa en caso de que le gane el llanto: explicó que ese día vivirá muchos sentimientos encontrados y que la compañía de su hija será fundamental para ella.

Sobre la presencia de su hija menor, Adhara, la influenciadora aclaró que no estará en la entrada ni en el recinto del evento. “A Adharita no me la dejaron entrar porque está muy chiquita para ese tipo de eventos y tampoco me gustaría, uno no sabe un corre, corre y ella no va a entender viendo a la mamá allá arriba, se me va a poner a llorar”, relató Andrea Valdiri. Agregó que, aunque Adhara no ingresará al combate, sí estará en Bogotá durante la jornada para acompañar a la familia desde fuera del Coliseo MedPlus.