Video: ladrones en Cali dispararon furiosos porque su víctima no se dejó robar; un pasajero del MÍO resultó herido

La inseguridad en Cali marcó un nuevo capítulo tras un caso de hurto registrado el martes 14 de octubre, en el centro de la capital vallecaucana, que quedó en video.

De acuerdo con las imágenes registradas, una pareja de presuntos delincuentes, conformada por un hombre y una mujer, intentó hurtar las pertenencias al conductor de un vehículo blanco, en la intersección de la calle 9 con carrera 15, cerca de la estación San Bosco.

El intento de robo, que ocurrió mientras el vehículo esperaba el cambio de semáforo, fue registrado en video desde un carro que se ubicaba detrás del de la víctima, mostrando el momento exacto del ataque y la reacción de los involucrados.

En la grabación puede verse cómo los sospechosos se acercaron en motocicleta, de placas XMJ 65A, al vehículo detenido. En cuestión de segundos, la mujer descendió para intentar abrir la puerta del conductor, mientras que su acompañante permanecía en la moto con el motor encendido, intimidando a su víctima.

Al no cumplirse sus pretensiones, el delincuente disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego al vehículo y ambos emprendieron la huida del lugar. Pocos segundos después, una patrulla de la Policía cruzó la intersección, lo que habría desatado una persecución hasta el sector de Cienpalos; sin embargo, los delincuentes lograron escabullirse y escapar.

En medio de los hechos, una bala perdida originada en el intento de hurto impactó a un pasajero que viajaba en un bus del sistema de transporte público. “Nos reportaron un herido que en este momento está en el HUV siendo atendido. Una bala perdida de ese intento de atraco terminó rozándole los pies a un usuario que iba en un bus”, indicó una fuente de Metrocali a El País de Cali.

De hecho, el pánico se transmitió en redes sociales, donde usuarios compartieron el video masivamente y expusieron la gravedad del caso: “Me acaba de llamar mi hijo de 18 años, iba para la U Santiago y una de las balas entró al MÍO, e hirió en una pierna a un hombre justo al lado de mi hijo. Ellos estaban en la puerta”, comentó una usuaria.

Al respecto, el coronel Andrés Arias Buitrago, comandante operativo de Seguridad Ciudadana Metropolitana de la ciudad, explicó que se desplegó un operativo inmediato para dar con la ubicación de los malhechores.

“En el hecho que sucedió en el centro de la ciudad de Cali, en un intento de hurto, se presentó una persona herida en el sistema integrado MIO, el cual está siendo atendido en un centro asistencial. En este momento hemos desplegado un plan candado por toda la ciudad. De igual forma, nuestra seccional de investigación se encuentra realizando los actos urgentes para la identificación y judicialización de estos delincuentes”, señaló el coronel Buitrago.

Por su parte, Jairo García, secretario de Seguridad, anunció que la administración distrital ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables:

“Frente al hecho ocurrido, desde la administración distrital hemos determinado hasta $10 millones por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho. La persona que fue herida ya está siendo atendido en el Hospital Universitario del Valle. Todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables de este hurto”.

En relación con la placa del vehículo que quedó captado en cámara, se conoció que presenta registros de multas entre marzo y octubre de 2018 que ascienden a los $3.847.263.

De otro lado, las autoridades se refirieron a un caso de hurto ocurrido hacia el mediodía del lunes 13 de octubre, en el que resultó víctima una mujer, hecho que también quedó registrado en video.

“El caso que sucedió al oeste de Cali, gracias a la rápida y oportuna acción de la Policía, se logró la captura de dos delincuentes y la recuperación de los objetos de la ciudadana”, apuntó el oficial.