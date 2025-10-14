Video: critican en redes a colombiana Tatiana Martínez, detenida por el ICE tras ‘soplar’ a migrantes ilegales sitios de redadas: “Eres una criminal”

En medio de la transmisión la abordaron los agentes migratorios de ICE - crédito @PedeanaCarlos/X

En septiembre de 2025 se viralizó la detención de la ciudadana colombiana Tatiana Martínez, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, que fue registrada en video porque la creadora de contenido estaba transmitiendo en vivo los hechos, a través de sus redes sociales.

En la prensa local, y especialmente por parte de migrantes en el país norteamericano, el arresto, que fue ejecutado por oficiales federales del ICE —Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés—, fue catalogado como “agresivo”, o como un “ataque”.

De hecho, Carlos Jurado, el abogado de Martínez, dijo en entrevista con ABC7 Los Ángeles, que “creemos, en este momento, basándonos en lo que le han dicho, que fue atacada por estar grabando actividades de ICE“.

No obstante, en redes sociales también se están viralizando críticas en contra de Martínez, frente a la denuncia de que la colombiana estaría “soplando” a inmigrantes ilegales de Los Ángeles los puntos en los que se estarían realizando redadas por parte de oficiales federales de la institución de regulación migratoria.

Critican a colombiana Tatiana Martínez, arrestada en Estados Unidos por el ICE - crédito @FarmGirlCarrie/X

En una de las críticas, una ciudadana de Estados Unidos dijo: “Tatiana, acércate, por favor. ¿De verdad creías que ibas a desenmascarar a estos agentes del ICE, revelar toda su información personal y salirte con la tuya? Son agentes federales. Del mismo modo que tú tienes acceso a su información, ellos tienen mucho más acceso a la tuya”, dijo la mujer, en un video publicado en Tiktok.

Agregó: “No puedes venir al país de otra persona y decirle cómo debe gobernarlo. Y desde luego no puedes venir al país de otra persona y animar a la gente a atacar, acosar y hostigar a los agentes federales por intentar hacer su trabajo”.

En el video, la estadounidense agregó un fuerte mensaje de advertencia en contra de la ciudadana colombiana.

“Tus acciones son la razón por la que están tratando de deportar a estos criminales. Eres una criminal. ¿Te das cuenta de lo rápido que te han localizado? Estos agentes no están jugando contigo, y sé que pensabas que eras intocable y que no te encontrarían tan rápido. Sin embargo, si hay algo por lo que se conocen estos agentes federales, es precisamente por localizar y encontrar a alguien. Tatiana, escúchame. No juegues con los agentes federales. Ya lo sabes".

Los comentarios de la página que difundió esta crítica fueron en apoyo a la ciudadana norteamericana.

Así critican a migrantes latinos como Tatiana Martínez en Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Uno de ellos dice: “Es lo que pasa cuando gente estúpida decide la política de inmigración de EE. UU. en la mesa de la cocina fuera de EE.UU. en lugar de ir a la embajada y averiguar cuáles son las políticas y procedimientos reales de inmigración”

Así fue el arresto de Tatiana Martínez

La influencer colombiana de 24 años, con más de 47.000 seguidores en TikTok, fue arrestada por agentes federales de inmigración mientras transmitía en vivo desde su automóvil en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) informó al medio norteamericano Newsweek que la detención de Martínez se debió a una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles.

El operativo quedó registrado en redes sociales, donde se observa a los oficiales sacando a Martínez de su vehículo y sujetándola a la fuerza - crédito @danyhurtado_2/ X

Se conoció, además, que tras el arresto, fue trasladada a un centro de detención en Calexico, donde permanece bajo custodia de ICE. Según el comunicado oficial, durante el procedimiento, la joven manifestó dificultad para respirar y recibió atención médica.

El abogado de Martínez, Carlos Jurado, sostuvo que la detención ocurrió mientras ella estaba estacionada en su edificio de apartamentos y que los agentes, quienes llevaban máscaras, no le mostraron una orden judicial pese a su insistencia.

Jurado afirmó que la influencer fue llevada al hospital tras desmayarse por el trauma y que, al visitarla, pudo observar moretones en su cuerpo.

El jurista consideró que la detención podría estar relacionada con la actividad de Martínez en redes sociales, donde reportaba acciones de ICE. Martínez llegó a Estados Unidos hace aproximadamente cuatro años y, según el DHS, ingresó al país en 2022 antes de ser puesta en libertad por el gobierno de Joe Biden.