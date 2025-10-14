Valentina Gómez, la candidata colombiana al Congreso de EE. UU. volvió a ser viral: armó un revólver dentro de una piscina y apuntó de nuevo contra los musulmanes

No es la primera vez que Gómez es tendencia en redes por mensajes en contra de la población musulmana en Estados Unidos - crédito @ValentinaForUSA/X

Valentina Gómez, candidata de origen colombiano al Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, protagonizó un episodio repudiado tras difundir un video en el que quema un ejemplar del Corán utilizando un lanzallamas.

Ahora, Gómez volvió a ser la protagonista de otra situación que se hizo viral en redes por cuenta del video que subió y que fue grabado dentro de una piscina.

La mujer de raíces latinas volvió a emprenderla contra la comunidad musulmana, solo que esta vez no dijo ni una sola palabra, y dejó un video de 15 segundos de duración cómo arma un revólver sumergida, y mientras contiene el aire.

Al final logra dejar lista la pistola, y apunta hacia la cámara, antes de emerger.

El video que subió a su cuenta de X (@ValentinaForUSA) viene acompañado de este mensaje: “I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. I will never bow to a stupid rock or a dead pedophile prophet. Freedom’s Got a Trigger (Prefiero la libertad peligrosa a la esclavitud pacífica. Nunca me inclinaré ante una roca estúpida o un profeta pedófilo muerto. La libertad tiene un gatillo)”.

El caso no pasó desapercibido en redes (lo compartió el 11 de octubre de 2025), debido a que evocó lo que pasó con ella misma como protagonista meses atrás.

Y es que en agosto otro video ella quedó lanzando mensajes dirigidos contra la comunidad musulmana, instándola a abandonar Estados Unidos y retornar a sus países de origen, bajo consignas como “acabaré con el islam en Texas, que Dios me ayude”.

Debido a esto la red social X restringió y luego eliminó la publicación por incitación al odio.

El incidente ocurrió en el contexto de la campaña electoral, donde Gómez compite por un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 31 de Texas, una circunscripción de mayoría republicana al norte de Austin.

En el video, la candidata portaba una camiseta ilustrada con un fusil de asalto y el número de su distrito, mientras expresaba consignas abiertamente antiislámicas, en línea con el tono polémico que ha marcado su campaña y sus intervenciones públicas.

No es la primera vez que Valentina Gómez utiliza discursos extremos para generar visibilidad. En diciembre de 2024, publicó un video donde pedía la ejecución pública de migrantes indocumentados acusados de delitos violentos en Estados Unidos y disparaba contra una figura con capucha para ilustrar su posición.

Además, ha dirigido actos públicos en los que incineró libros vinculados a la diversidad sexual, atacando a la comunidad Lgbt+ y señalando: “El darwinismo se encargará de estas personas, ya que se han castrado y no pueden reproducirse”.

Gómez tiene un historial de confrontaciones con minorías religiosas y sexuales. Por ejemplo, y durante la celebración del Día del Capitolio Musulmán de Texas, irrumpió en el evento y profirió en público acusaciones contra el Islam, documentándolo en sus redes sociales.

En esas publicaciones, afirmó que su objetivo era evitar la “islamización de Estados Unidos” y prometió que de llegar al Congreso “destruirá el mal y defenderá la cruz”.

A pesar de sus declaraciones y actuaciones radicales, la campaña de Gómez ha logrado una recaudación modesta de aproximadamente 7.000 dólares y se apoya en temáticas controvertidas afines a las corrientes más extremas del Partido Republicano.