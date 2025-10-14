Colombia

Ladrones se robaron camioneta con niño de 5 años dentro, en el sur de Bogotá: lo encontraron sano y salvo tras operativo policial

Luego de dos horas de búsqueda, la Policía Nacional localizó al niño sano y salvo en el barrio Santa Fe, pero los delincuentes responsables del robo continúan prófugos

Juan Sánchez Romero

En el barrio Santa Isabel
En el barrio Santa Isabel ocurrió el fuerte atraco, del robo de una camioneta, en el sur de Bogotá - crédito Google Maps

Las autoridades reportaron el hallazgo de un menor de 5 años abandonado en el barrio Santa Fe, tras haber sido secuestrado durante el robo de una camioneta en el sur de Bogotá.

El menor, que dormía al momento del asalto, fue encontrado ileso luego de una intensa búsqueda liderada por la Policía Nacional y con el apoyo de vecinos y conductores de aplicaciones de transporte, según detalló el Ojo de la noche.

Todo sucedió durante la noche del lunes 14 de octubre de 2025, la tragedia sorprendió a la familia que regresaba de su descanso por la semana de receso.

Durante el intento de parquear su vehículo el padre de familia, tres sujetos armados los interceptaron y obligaron al propietario a abandonar el automóvil.

“Llegué de viaje, la estaba —la camioneta—metiendo al parque y cuando llegaron tres tipos con revólver me bajaron del carro. El carro estaba prendido porque yo lo estaba parqueando y arrancaron, y cuando yo percaté, se llevaron el niño. El niño estaba en la parte de atrás dormido y vimos que se fue”, narró el hombre, propietario de la camioneta, a Blu Radio.

