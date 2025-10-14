Hombre intentó subir gigante y curioso objeto en Transmilenio a pesar de estar prohibido

El joven intentaba subir la carreta a un bus articulado - crédito @periodispublico / X

Un joven, una carreta amarilla y un bus articulado fueron protagonistas inesperados de una escena digna de comedia urbana en una estación de Transmilenio.

El intento del muchacho, que buscaba convertir un bus en vehículo de mudanzas, fue frustrado por la rápida intervención de un patrullero de la Policía, quien, como portero en fiesta exclusiva, le negó el paso justo en la puerta. ¿La reacción de los pasajeros? Un silencio tan contundente como si la escena fuera el día a día del sistema.

De acuerdo con el reglamento de Transmilenio, “no se permite ingresar carga sobredimensionada ni realizar mudanzas”. La norma, que aplica tanto para sofá-cama como para carretas amarillas modelo todoterreno, se apoya en la necesidad de garantizar la seguridad y la movilidad de los viajeros, así como de evitar escenas surrealistas en hora pico.

El límite para objetos transportados es de 60 centímetros por cada lado. Superar esas dimensiones puede derivar en comparendos de convivencia, las famosas multas para quienes ingresan artículos prohibidos como bicicletas no plegables, colchones o estufas, y por supuesto, cualquier intento de mudanza portátil.

Para quienes necesiten llevar algo grande, la alternativa oficial la ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad, que recomienda gestionar un permiso especial de circulación a través de su portal cuando la carga exceda los límites establecidos. Este trámite, sin embargo, está pensado para casos específicos y fuera del ámbito del transporte público masivo.

El episodio subraya la importancia del cumplimiento de las normas y la vigilancia en el sistema de transporte, recordando a los pasajeros que, por muy creativa que sea la solución al trasteo, hay reglas que no se pueden saltar, ni siquiera en Bogotá.