Hallazgo de un cadáver en descomposición en caño de Cundinamarca tiene en alerta a la población

El video del rescate se difundió ampliamente en las redes sociales - crédito Cuerpo De Bomberos Voluntarios Soacha / Facebook

El hallazgo de un cadáver en el caño de Alfagres, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tiene preocupados a los habitantes del sector, teniendo en cuenta que se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se está a la espera de los resultados forenses para determinar de quién se trata y así dar la respectiva información a sus familiares.

De acuerdo con el reporte oficial, emitido por el Cuerpo De Bomberos Voluntarios Soacha, el cadáver fue encontrado durante la jornada del lunes 13 de octubre de 2025 por las autoridades locales y los equipos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar ante el llamado desesperado de la comunidad.

Del mismo modo, los uniformados aclararon que fue la comunidad la que se comunicó con la Policía Nacional para dar a conocer la presencia de un cadáver masculino en el afluente, lo que desencadenó un operativo inmediato en la zona del sector conocido como Alfa y que está situado en la comuna uno.

El hallazgo fue realizado durante la jornada del domigo - crédito Cuerpo De Bomberos Voluntarios Soacha / Facebook

Al llegar al lugar señalado por la comunidad, los Bomberos confirmaron la existencia de un cuerpo humano dentro del caño y procedieron a su extracción utilizando herramientas manuales, según el reporte emitido a través de sus redes sociales.

Del mismo modo, se explicó que, durante toda la intervención, se mantuvieron estrictos protocolos de seguridad y se preservó la escena para facilitar las investigaciones posteriores por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe mencionar que la identidad de la persona fallecida permanece desconocida, por lo que la comunidad está atenta a los avances en la investigación para confirmar si se trata de alguien de la zona.

Tras cumplir con el procedimiento, las unidades de bomberos voluntarios informaron que ya se iniciaron las respectivas labores de investigación: “Una vez culminada la labor, el cuerpo es dejado a disposición de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de Bomberos Oficiales Soacha. Sin más novedad, las unidades retornan a la base”.

El sector en el que ocurrió el hallazgo es bastante concurrido - crédito Cuerpo De Bomberos Voluntarios Soacha / Facebook

Inseguridad en la región

El concejal Carlos Ospina tuvo que volver a Soacha acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que la Policía de Melgar lo escoltara tras un violento acto en el que su vehículo fue atacado a tiros. El hecho, que ocurrió la tarde del viernes 10 de octubre, motivó a un llamado urgente a reforzar las medidas de protección para los funcionarios públicos de la región, según informó Periodismo Público.

El suceso se produjo cuando Carlos Ospina y su acompañante transitaban en dirección a Girardot. Alrededor de las 3:30 p. m., a tan solo 900 metros del parque central de Melgar (Tolima), cuatro individuos encapuchados y armados interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Ante la amenaza, el concejal optó por acelerar, pero los atacantes abrieron fuego, impactando el vehículo en tres ocasiones. Uno de los disparos atravesó la puerta del conductor, lesionó el brazo de la acompañante y terminó alojándose en la puerta delantera derecha, mientras que los otros proyectiles alcanzaron el capó y el parabrisas.

Las autoridades atendieron la situación y acompañaron al cabildante para garantizar su seguridad - crédito Antonio Lacerda/EFE

Tras el ataque, se dirigieron de inmediato a la estación de Policía de Melgar, donde recibió atención y denunció lo ocurrido. Las autoridades le proporcionaron protección, mientras que su acompañante fue trasladada al hospital local para extraerle esquirlas y evaluar la herida causada por el proyectil.

La Policía de Melgar acompañó posteriormente al concejal hasta Soacha, donde se notificó a las autoridades locales para iniciar la investigación correspondiente y garantizar su seguridad.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un posible intento de robo, aunque no descartan que se haya tratado de un atentado o un intento de secuestro.